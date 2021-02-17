紐約, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表於 2019 年 8 月 14 日至 2020 年 9 月 29 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 9F Inc. (NASDAQ: JFU) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=9f-inc&id=2566 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=9f-inc&id=2566

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在截止日期 2021 年 3 月 22 日之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導性陳述及／或未披露：鑒於 9F 與中國人民財產保險 (PICC) 一直在就《合作協議》下的服務費支付問題存在合約糾紛，公司的金融機構合作夥伴所謂的價值和利益，以及其三方合作商業模式實際上不存在和／或被高估；中國人民財產保險根據《合作協議》欠 9F 的服務費的可徵收性存疑，存在嚴重的不付款風險；存在中國人民財產保險將不再為投資者和機構融資夥伴提供信用保險和擔保保護的重大風險；由於上述原因，公司的平台、商業模式、聲譽和財務業績受到重大損害；因此，被告關於公司業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均為嚴重虛假和誤導性及／或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

首席原告人身份不需要尋求賠償。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦仍可擔任缺席的集體成員。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。