紐約, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表於 2020 年 5 月 21 日至 2020 年 11 月 20 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 AstraZeneca PLC (NASDAQ: AZN) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=astrazeneca-plc&id=2570 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=astrazeneca-plc&id=2570

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在截止日期 2021 年 3 月 29 日之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導性陳述及／或未披露：公司的候選冠狀病毒疫苗 AZD1222 的初步臨床試驗存在嚴重的製造錯誤，導致大量試驗參與者接受了設計劑量的一半；AZD1222 的臨床試驗由不同的患者亞組組成，每個亞組都有稍微不同的治療方法，這削弱了從這些不同患者群體的臨床數據中得出的結論的有效性和重要性；AZD1222 的某些臨床試驗參與者沒有在指定的時間點接受第二劑，而是在原試驗設計指定時間點的幾週後接受第二劑；AstraZeneca 未能在其 AZD1222 臨床試驗中納入大量超過 55 歲的患者，即該藥物的主要目標群體，因該患者群體特別容易受到冠狀病毒病影響；AstraZeneca 的 AZD1222 臨床試驗因設計中的廣泛缺陷、執行錯誤以及未能與監管機構和公眾適當協調和溝通而受阻；由於上述原因，AZD1222 臨床試驗並沒有按照行業最佳實踐和可接受的標準進行，並且可以從該臨床試驗中得出的數據和結論用途有限；由於上述原因，AZD1222 短期內不太可能在美國獲准用於商業用途，這是該藥物最大的潛在市場之一。

首席原告人身份不需要尋求賠償。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦仍可擔任缺席的集體成員。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。