紐約, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表於 2016 年 3 月 30 日至 2020 年 12 月 22 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Walmart Inc. (NYSE: WMT) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=walmart-inc&id=2568 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com，獲取集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=walmart-inc&id=2568

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在截止日期 2021 年 3 月 22 日之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導性陳述及／或未披露：公司故意為所謂的「藥物工廠」開出的處方配藥；公司為數千張帶有明顯危險訊號的處方配藥，包括高度危險的藥物混合物，並且公司的經理透過迫使 Walmart 藥劑師盡量完成訂單，使其難以履行其法律義務；由於公司違反了《管制藥物法》的配藥要求，為數千張無效處方配藥，公司的藥房收入因此被誇大；上述行為將使公司受到監管審查；因此，被告關於 Walmart 的業務、營運和前景的陳述在所有相關時間均為嚴重虛假和誤導性及／或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

首席原告人身份不需要尋求賠償。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦仍可擔任缺席的集體成員。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。

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