紐約, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表於 2019 年 11 月 6 日至 2021 年 1 月 14 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=exxon-mobil-corporation&id=2573 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=exxon-mobil-corporation&id=2573 。

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在截止日期 2021 年 3 月 29 日之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導性陳述及／或未披露：在二疊紀盆地鑽井的時間表上，Exxon 強迫其員工使用不切實際的假設；上述假設旨在人為地誇大公司在二疊紀盆地的油井業務價值；上述行為一經發現，Exxon 將面臨加大監管調查和監督風險；因此，該公司的公開陳述在所有相關時間內均為虛假和誤導性。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

首席原告人身份不需要尋求賠償。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦仍可擔任缺席的集體成員。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。