AUSTIN, Texas und ENSCHEDE, Niederlande, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks BV freut sich, die Ernennung von Jack Perkowski als Non-Executive Director in den Vorstand von Lithium Werks bekanntgeben zu können. Perkowski schließt sich den Gründern T. Joseph Fisher, III, und Christian R. Ringvold als Vorstandsmitglied des Unternehmens an.



Perkowski bringt eine Fülle von Erfahrungen und Kenntnissen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Kapitalbeschaffung und Zusammenstellung von Managementteams mit.

1994 gründete Perkowski ASIMCO Technologies. Von 1994 bis 2008 war er Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von ASIMCO. Unter der Führung von Perkowski hat sich ASIMCO zu einem der wichtigsten Akteure in der chinesischen Branche für Automobilkomponenten entwickelt. Dabei hat sich das Unternehmen eine Reputation beim Aufbau eines lokalen Managements und bei der Integration eines breit aufgestellten China-Geschäfts in die globale Wirtschaft erworben.

2009 gründete Perkowski JFP Holdings, ein auf China konzentriertes Handelsbankunternehmen, in dem er aktuell als Vorsitzender tätig ist. JFP Holdings wurde mit dem Ziel gegründet, die weltweit größten Anbieter von Technologie und Know-how in die schnell wachsende chinesische Wirtschaft zu integrieren. JFP Holdings hilft ausländischen Unternehmen dabei, Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten und unterstützt inländische Unternehmen dabei, ihre globale Präsenz auszubauen.

Perkowski ist derzeit auch Mitglied des China Advisory Council von Magna International Inc., einem der weltweit größten Automobilzulieferer. Ebenso ist er Mitglied folgender Gremien: Board of Advisers for the Center for Emerging Markets der Northeastern University, International Advisory Board of Management and Economics (IABME) der Tianjin University in China sowie Mitglied des Vorstands von ADOMANI, Inc., einem börsennotierten E-Fahrzeug-Unternehmen.

Perkowski ist weithin als Experte für Geschäfte in China anerkannt und Autor von Managing the Dragon: How I’m Building a Billion Dollar Business in China. Perkowski ist in den Medien ein häufiger Referent und Kommentator zum Thema China.

„Wir freuen uns, Jack in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Seine internationalen Kontakte und seine globale Geschäftsexpertise werden von großem Nutzen für Lithium Werks sein, während wir weiter wachsen und unsere globale Präsenz ausweiten“, so T. Joseph Fisher, III, Mitbegründer und Chief Executive Officer.

Lithium Werks verfügt im Bereich Lithiumeisenphosphat über das weltweit umfassendste Portfolio an Werkstoffen, Zellen und IP-Rechten (Patente und Produkte). Lithium Werks ist in China, Europa und den USA tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.lithiumwerks.com .

Kontakt:

lwmarketing@lithiumwerks.com