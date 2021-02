February 17, 2021 05:56 ET

AUSTIN, Texas y ENSCHEDE, Países Bajos, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks BV se enorgullece de anunciar el nombramiento de Jack Perkowski como director no-ejecutivo de la junta directiva de Lithium Werks. Perkowski se une a los fundadores, T. Joseph Fisher, III y Christian R. Ringvold como directores de la empresa.



Perkowski aporta una vasta experiencia y conocimiento en los campos de estrategia corporativa, recaudación de capital y formación de equipos administrativos.

Perkowski fundó ASIMCO Technologies en 1994, y de 1994 a 2008, desempeñó el cargo de presidente del directorio de ASIMCO y director ejecutivo de la empresa. Bajo el liderazgo de Perkowski, ASIMCO pasó a ser una de las empresas más importantes del sector de componentes automotrices de China y ganó su reputación por el desarrollo de gestión local e integración de una operación de base amplia en China a la economía mundial.

En 2009, Perkowski fundó JFP Holdings, una firma de banca mercantil centrada en China, donde hoy desempeña la posición de presidente. JFP Holdings fue establecida para ayudar a integrar a los mayores proveedores de tecnología y conocimientos técnicos del mundo con la economía de rápido crecimiento de China, ayudando a las empresas extranjeras a obtener acceso al mercado chino y ayudando a las empresas nacionales a desarrollar una presencia global.

Perkowski actualmente también forma parte del Consejo Consultivo de China para Magna International Inc., uno de los proveedores automotrices líderes mundiales; la Junta de Asesores para el Centro de Mercados Emergentes en Northeastern University; la Junta Consultiva Internacional de Administración y Economía (IABME) en la Tianjin University en China; y como miembro del directorio de ADOMANI, Inc., una empresa de vehículos eléctricos que cotiza en bolsa.

Ampliamente reconocido como experto en negocios en China, Perkowski es el autor Managing the Dragon: How I’m Building a Billion Dollar Business in China (Cómo estoy desarrollando un negocio multimillonario en China). Perkowski es un orador frecuente y comentarista sobre el tema de China para los medios de difusión.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Jack a nuestra directorio. Sus contactos internacionales y su perspicacia empresarial mundial serán de gran beneficio para Lithium Werks mientras continuamos creciendo y expandiendo nuestra presencia internacional", comentó T. Joseph Fisher, III, cofundador y director ejecutivo.

Lithium Werks posee la cartera más amplia del mundo de materiales, celdas, patentes y productos de LFP de propiedad intelectual de litio-ferrofosfato. Lithium Werks opera en China, Europa y Estados Unidos. Para más información, visite www.lithiumwerks.com .

