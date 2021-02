AUSTIN, Texas et ENSCHEDE, Pays-Bas, 17 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks BV est fière d'annoncer l'élection de Jack Perkowski au poste de directeur non exécutif du conseil d'administration de Lithium Werks. M. Perkowski rejoint les fondateurs T. Joseph Fisher, III et Christian R. Ringvold en tant qu'administrateurs de la société.



Il apporte une vaste expérience et des connaissances larges dans les domaines de la stratégie d'entreprise, notamment en matière de levée de capitaux et de constitution des équipes de direction.

M. Perkowski a fondé ASIMCO Technologies en 1994. De 1994 à 2008, il a occupé le poste de président du conseil d'administration et de président-directeur général de cette société. Sous la direction de M. Perkowski, ASIMCO est devenu l'un des acteurs les plus importants de l'industrie chinoise des composants automobiles. Cette société s'est forgé une réputation dans le développement de la gestion locale et l'intégration d'une vaste opération chinoise au sein de l'économie mondiale.

En 2009, il a fondé JFP Holdings, une société bancaire marchande axée sur la Chine, société dont il est désormais président. JFP Holdings a été créée pour contribuer à l'intégration des plus grands fournisseurs mondiaux de technologie et de savoir-faire dans l'économie en pleine croissance de la Chine, ceci en aidant les entreprises étrangères à accéder au marché chinois et en permettant aux entreprises nationales de développer leur empreinte à l'échelon mondial.

M. Perkowski siège actuellement au conseil consultatif chinois de Magna International Inc., l'un des plus grands fournisseurs automobiles au monde, au conseil d'administration du Centre pour les marchés émergents de l'Université du Nord-Est, au conseil consultatif international de gestion et d'économie (IABME) de l'Université de Tianjin en Chine, et il est membre du conseil d'administration d'ADOMANI, Inc., une société de véhicules électriques cotée en bourse.

Largement reconnu comme expert du monde des affaires en Chine, M. Perkowski est l'auteur du livre Managing the Dragon: Building a Billion-Dollar Business in China. M. Perkowski intervient souvent auprès des médias pour commenter des sujets en lien avec la Chine.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jack au sein de notre conseil d'administration. Ses contacts internationaux et son sens des affaires au niveau mondial seront extrêmement bénéfiques pour Lithium Werks, qui continue de développer et d'étendre sa présence à l'internationale », confie T. Joseph Fisher, III, cofondateur et président-directeur général.

Lithium Werks possède le portefeuille le plus complet au monde de produits et brevets LFP de propriété intellectuelle, matériaux et accumulateurs à base de phosphate de fer lithié. Lithium Werks opère en Chine, en Europe et aux États-Unis. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.lithiumwerks.com .

