AUSTIN, Texas dan ENSCHEDE, Belanda, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks BV dengan bangga mengumumkan pemilihan Jack Perkowski sebagai direktur non-eksekutif dalam Dewan Direksi Lithium Werks. Bersama dengan para pendiri, T. Joseph Fisher, III dan Christian R. Ringvold, Perkowski akan menjabat sebagai direktur perusahaan.



Perkowski memiliki segudang pengalaman dan pengetahuan dalam bidang strategi perusahaan, peningkatan modal, dan tim manajemen perakitan.

Selain mendirikan ASIMCO Technologies pada tahun 1994, Perkowski juga menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi dan Chief Executive Officer ASIMCO sejak tahun 1994 hingga 2008. Di bawah kepemimpinannya, ASIMCO menjadi salah satu pemain paling penting dalam industri komponen otomotif Tiongkok, serta terkenal berkat upayanya untuk mengembangkan manajemen lokal dan mengintegrasikan operasi Tiongkok yang sangat luas ke dalam ekonomi global.

Pada tahun 2009, Perkowski mendirikan dan menjabat sebagai Chairman JFP Holdings, sebuah perusahaan perbankan pedagang yang berfokus di Tiongkok. JFP Holdings bertujuan membantu integrasi antara penyedia teknologi dan pengetahuan terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat, melalui kemudahan akses ke pasar Tiongkok bagi perusahaan asing serta pengembangan jejak global bagi perusahaan lokal.

Saat ini, Perkowski menjabat sebagai China Advisory Council di Magna International Inc., salah satu pemasok otomotif terbesar di dunia; Dewan Penasihat untuk Center for Emerging Markets di Northeastern University; International Advisory Board of Management and Economics (IABME) di Tianjin University, Tiongkok; sekaligus anggota Dewan Direksi ADOMANI, Inc., sebuah perusahaan kendaraan listrik yang diperdagangkan secara publik.

Beliau dikenal luas sebagai pakar bisnis di Tiongkok dan penulis buku Managing the Dragon: How I’m Building a Billion Dollar Business in China. Perkowski kerap menjadi pembicara dan komentator dalam pembahasan seputar Tiongkok yang dilakukan oleh media penyiaran.

“Kami sangat menantikan kedatangan Jack di Dewan kami. Seiring dengan pertumbuhan dan perluasan Lithium Werks di kancah internasional, kontak internasional yang luas dan kecerdasan bisnis global beliau akan sangat bermanfaat bagi kami,” ujar T. Joseph Fisher, III, salah satu pendiri dan Chief Executive Officer.

Lithium Werks memiliki portofolio terlengkap di dunia yang mencakup bahan, sel, serta paten dan produk kekayaan intelektual Litium Besi Fosfat (LFP). Lithium Werks menjalankan bisnisnya di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Serikat. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kunjungi kami di www.lithiumwerks.com .

Kontak:

lwmarketing@lithiumwerks.com