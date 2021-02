AUSTIN, Texas dan ENSCHEDE, Belanda, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks BV berbangga untuk mengumumkan pelantikan Jack Perkowski sebagai pengarah bukan eksekutif kepada Lembaga Pengarah Lithium Werks. Perkowski menyertai para pengasas T. Joseph Fisher, III dan Christian R. Ringvold sebagai pengarah syarikat.



Perkowski membawakan limpahan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang strategi korporat, mengumpul modal dan menghimpunkan pasukan pengurusan.

Perkowski mengasaskan ASIMCO Technologies pada tahun 1994 dan daripada 1994 hingga 2008, berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah ASIMCO dan Ketua Pegawai Eksekutif syarikat. Di bawah kepimpinan Perkowski, ASIMCO menjadi salah satu pemain terpenting dalam industri komponen automotif China dan memperoleh reputasi untuk membangunkan pengurusan tempatan dan menyepadukan pelbagai operasi yang berpangkalan di China ke dalam ekonomi global.

Pada tahun 2009, Perkowski mengasaskan JFP Holdings, sebuah firma perbankan pedagang yang berfokus di China; yang kini beliau berperanan sebagai Pengerusi. JFP Holdings ditubuhkan untuk membantu untuk menyepadukan pembekal teknologi dan pengetahuan terhebat dunia dengan ekonomi China yang berkembang pesat dengan membantu syarikat asing memperoleh akses kepada pasaran China dan membantu syarikat domestik membangunkan jejak global.

Perkowski juga berkhidmat dalam Majlis Penasihat China Magna International Inc., salah satu pembekal auto terbesar di dunia; Lembaga Penasihat untuk Center for Emerging Markets di Universiti Northeastern; Lembaga International Advisory Board of Management and Economics (IABME) di Tianjin University di China; dan sebagai ahli Lembaga Pengarah untuk ADOMANI, Inc., sebuah syarikat kenderaan elektrik yang didagangkan secara umum.

Dikenali secara meluas sebagai pakar menjalankan perniagaan di China, Perkowski merupakan pengarang Managing the Dragon: How I’m Building a Billion Dollar Business in China. Perkowski ialah pengucap dan pengulas kerap tentang subjek berkaitan China di media siaran.

“Kami teruja untuk mengalu-alukan Jack kepada Lembaga kami. Kenalan antarabangsa dan kepintaran perniagaan global beliau merupakan manfaat yang besar kepada Lithium Werks sementara kami terus mengembangkan dan mengembangkan kehadiran antarabangsa kita,” ulas T. Joseph Fisher, III, yang merupakan pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif.

Lithium Werks memiliki portfolio paling menyeluruh di dunia bagi bahan, sel, paten dan produk LFP yang merupakan harta intelek bagi Ferum Fosfat Litium. Lithium Werks beroperasi di China, Eropah dan Amerika Syarikat. Untuk maklumat lanjut, lawati kami di www.lithiumwerks.com .

Maklumat Hubungan:

lwmarketing@lithiumwerks.com