February 17, 2021 05:56 ET

得克萨斯州奥斯汀和荷兰恩斯赫德, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks BV自豪宣布,选举Jack Perkowski为Lithium Werks董事会非执行董事。Perkowski和公司创始人T. Joseph Fisher, IIIT和Christian R. Ringvold共同担任公司董事。



Perkowski在企业战略、融资和组装管理团队等领域拥有丰富的经验和知识。

Perkowski于1994年创立ASIMCO Technologies,1994年至2008年担任ASIMCO董事会主席和公司首席执行官。在Perkowski的领导下,ASIMCO成为中国汽车零部件行业最重要的参与者之一,并凭借发展本地管理团队和将基础广泛的中国业务融入全球经济而获得了声誉。

2009年,Perkowski成立了JFP Holdings,这是一家专注于中国的商人银行业务公司,他目前任该公司董事长。JFP Holdings的成立是为了帮助外国企业进入中国市场并帮助国内企业拓展全球业务足迹,从而助力将世界最大的技术和专业知识供应商与中国快速增长的经济相结合。

Perkowski目前还担任世界最大汽车供应商之一Magna International Inc.中国咨询委员会委员、东北大学新兴市场中心顾问委员会委员和中国天津大学管理与经济学科国际顾问委员会(IABME)委员,此外还是电动汽车行业上市公司ADOMANI, Inc.的董事。

Perkoowski是公认的在华经商专家,曾著有《Managing the Dragon: How I’m Building a Billion Dollar Business in China》(我在中国创造百亿事业——理解中国模式,经商无往不利)一书。 Perkowski经常在广播媒体上发表有关中国主题的演讲和评论。

“我们非常高兴地欢迎Jack加入我们的董事会。随着Lithium Werks不断增长和扩大国际影响力,他的国际联系和全球业务敏锐度将对Lithium Werks大有助益”,联合创始人兼首席执行官T. Joseph Fisher, III表示。

Lithium Werks拥有世界上最全面的磷酸铁锂材料、电池、知识产权专利和产品组合。 Lithium Werks在中国、欧洲和美国经营业务。如需了解更多信息,请访问 www.lithiumwerks.com 。

lwmarketing@lithiumwerks.com