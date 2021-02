February 17, 2021 05:56 ET

德薩斯州奧斯汀和荷蘭恩舍爾德, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks BV 很榮幸宣佈 Jack Perkowski 成為 Lithium Werks 董事會的非執行董事。Perkowski 加入公司的創始人 T. Joseph Fisher, III 和 Christian R. Ringvold 成為公司的董事。



Perkowski 在企業策略、籌集資本和組建管理團隊方面擁有豐富的經驗和知識。

Perkowski 於 1994 年成立 ASIMCO Technologies,並於 1994 年至 2008 年擔任 ASIMCO 董事會主席及公司行政總裁。在 Perkowski 的領導下,ASIMCO 成為中國汽車零件行業中最重要的公司之一,並在發展本地管理及將廣泛的中國業務整合到全球經濟方面享負盛名。

2009 年,Perkowski 成立專於中國的商業銀行 JFP Holdings,現在擔任主席一職。成立 JFP Holdings 的宗旨是透過幫助外國公司打入中國市場及協助國內公司開發全球業務,從而協助將全球最大的技術和知識供應商與中國快速增長的經濟融合。

Perkowski 目前還擔任全球最大汽車供應商之一的麥格納國際 (Magna International Inc.) 中國顧問委員會成員、東北大學新興市場中心顧問委員會成員、中國天津大學國際管理經濟諮詢委員會 (IABME) 成員,並出任公開交易的電動汽車公司 ADOMANI, Inc. 的董事會成員。

Perkowski 獲廣泛認受為在中國從商的專家,撰寫《我在中國創造百億事業——理解中國模式,經商無往不利》(Managing the Dragon: How I’m Building a Billion Dollar Business in China) 一書。Perkowski 是廣播媒體的中國主題講者和評論員。

聯合創始人兼行政總裁 T. Joseph Fisher, III 表示:「我們很高興歡迎 Jack 加入董事會。Lithium Werks 將繼續發展和擴展我們的國際業務,他的國際聯繫和全球業務頭腦將為我們帶來巨大效益。」

Lithium Werks 擁有全球最全面的磷酸鐵鋰材料、電池、知識產權 LFP 專利和產品組合。 Lithium Werks 在中國、歐洲和美國展開業務。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.lithiumwerks.com 。

