紐約, Feb. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表於 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 12 月 15 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Tyson Foods, Inc. (NYSE: TSN) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=tyson-foods-inc&id=2581 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=tyson-foods-inc&id=2581

如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在截止日期 2021 年 4 月 5 日之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導性陳述及／或未披露：Tyson 知道或應該知道，具有高度傳染性的冠狀病毒正在全球傳播；Tyson 實際上並沒有足夠的安全協議來保護其設施中的員工；因此，Tyson 員工感染冠狀病毒並在設施內傳播；由於上述原因，Tyson 的生產將面臨負面影響，包括某些設施完全關閉；由於未能保護員工，Tyson 將因產量降低而遭受財務損失。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

首席原告人身份不需要尋求賠償。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦仍可擔任缺席的集體成員。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。