Ørsted A/S (’Ørsted’) annoncerer hermed resultatet af invitationen til ejere af Ørsteds EUR 700.000.000 6,25% hybrid-obligationer med forfald 3013 (’Obligationerne’; ISIN: XS0943370543) om at tilbyde Ørsted at købe sådanne Obligationer (Offer)(’Tilbuddet’).

Tilbuddet blev annonceret 9. februar 2021 baseret på de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i købstilbuddet dateret 9. februar 2021 (Tender Offer Memorandum)(’Tilbudsdokumentet’). Ord med stort begyndelsesbogstav, der benyttes i denne meddelelse, og som ikke defineres specifikt heri, har den betydning, der fremgår af Tilbudsdokumentet.

I henhold til de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i Tilbudsdokumentet, har Ørsted forhøjet det maksimale nominelle tilbagekøbsbeløb (Maximum Purchase Amount) fra EUR 250.000.000 til EUR 350.022.000.

Tilbuddet udløb den 16. februar 2021 kl. 17:00 (dansk tid). Ved udløb af Tilbuddet havde Ørsted modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af Obligationer for et samlet nominelt beløb på EUR 436.652.000 i henhold til Tilbuddet. Det annonceres hermed at Ørsted har accepteret et tilbagekøb på nominelt EUR 350.022.000, baseret på en pro rata factor på 80,2% ved hvert accepteret tilbagekøb i henhold til de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i Tilbudsdokumentet.

Tilbagekøbsprisen (Purchase Price) Ørsted betaler for de tilbagekøbte Obligationer blev fastsat omkring kl. 13:00 i dag (dansk tid) med reference til benchmark renten (Reference Benchmark Yield) og tilbagekøbsspreadet (Purchase Spread), som beskrevet herunder, i henhold til Tilbagekøbsdokumentet. Tilbagekøbsprisen er på 114,028% af det nominelle beløb af Obligationerne, og Ørsted betaler endvidere påløbne renter på Obligationerne købt i henhold til Tilbuddet.

Beskrivelse: EUR 700.000.000 6,25% hybrid-obligationer med forfald 26. juni 3013:

ISIN: XS0943370543

Interpoleret Mid-Swap Rente (Reference Benchmark Yield): -0,494%

Tilbagekøbsspread (Purchase Spread): 0,75%

Tilbagekøbsrente (Purchase Yield): 0,256%

Tilbagekøbspris (Purchase Price): 114,028%

Accepteret nominelt tilbagekøbsbeløb (Final accepted aggregated principal amount): EUR 350.022.000

Påløbende renter (Accrued Interest): EUR 40,58 per EUR 1.000

Nominelt beløb udestående efter tilbagekøb: EUR 349.978.000

Den relevante tilbagekøbspris vil, sammen med påløbne renter, blive afregnet over for ejerne af de Obligationer, der er accepteret tilbagekøbt af Ørsted. Afregning af tilbagekøbene forventes gennemført 18. februar 2021.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsted’s tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2021 eller udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.

Yderligere oplysninger:



Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

alban@orsted.dk



Media Relations

Tom Christiansen

99 55 60 17

tomlc@orsted.dk





