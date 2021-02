February 17, 2021 09:11 ET

Cortus har fått önskemål från aktieägare om att förbättra kommunikationen. Tydligare information har efterfrågats generellt och konkreta frågor om vår verksamhet har inkommit. Cortus har tagit åt sig av kritiken och vill bli mer transparanta. Ledningsgrupp och styrelse har tillsammans gått igenom ett antal frågor från aktieägare och svarat utifrån de ramar som gäller informationsdelning för börsnoterade bolag.



Svaren på aktieägarfrågorna kommer att publiceras den 18 februari på bloggen på Cortus hemsida: www.cortus.se/blog/

