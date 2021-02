KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2021 KLO 16:15

Kesla Oyj ja yhtiön henkilöstön edustajat sopivat tänään henkilöstön sopeutuksista kesäkuun 2021 loppuun saakka

Kesla Oyj:n ja yhtiön henkilöstön edustajien vuosineljänneksittäin pidettävässä yhteistoimintakokouksessa sovittiin tänään koko henkilöstöä koskevasta mahdollisuudesta sopeuttaa yhtiön toimintaa enintään 90 päivän lomautuksilla 30.6.2021 saakka kuluvan vuoden maaliskuun alusta alkaen.

Yhtiö sopeutuu kohdennetuin lomautuksin Valko-Venäjän EU pakotteiden tuotannollisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin sekä Covid-19 synnyttämiin häiriöihin toimittajakentässä.

