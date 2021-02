Rush Factory Oyj on solminut rahoitussopimuksen Yhtiön pääomistaja Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa







Yhtiön pääomistaja Niemelän Markka & Ropo Oy:n kanssa solmitun rahoitussopimuksen mukaisesti Niemelän Markka & Ropo sitoutuu ostamaan Yhtiön tärkeiden alihankkijoiden tulevia saatavia Yhtiöltä. Niemelän Markka & Ropo maksaa alihankkijoille omistamillaan Rush Factoryn osakkeilla. Rahoitusjärjestely koskee erityisesti uuden tapahtumakonseptin ja sen kaluston kehitystä.





Rahoitussopimuksen mukaan rahoituksen enimmäismäärä on 800,000 euroa. Järjestelyn toteutuessa täysimääräisesti yhtiön perustajan Markus Niemelän kokonaan omistaman Niemelän Markka & Ropon omistusosuus Yhtiöstä saattaa laskea alle 50 prosentin. Rush Factory on velvollinen maksamaan saatavan M&R:lle Rush Factoryn ja kyseisen alihankkijan keskenään sopimasta maksuehdosta poiketen 540 päivän maksuajalla. Rush Factoryn pyynnöstä Rush Factory ja M&R sitoutuvat myös neuvottelemaan vilpittömässä mielessä tapauskohtaisesti pidemmästä maksuajasta. Rahoitus on koroton eikä rahoitusjärjestely lisää Yhtiön kustannuksia. Niemelän Markka & Ropo Oy:llä on oikeus vaatia saatavien muuttamista kokonaan tai osittain pääomalainaksi. Rush Factory sitoutuu kuitenkin suorittamaan näin rahoitetut saatavat kokonaisuudessaan ennen kuin Rush Factory voi jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen. M&R:llä on oikeus eräännyttää saatavat kokonaisuudessaan 14 päivän kuluttua eräännyttämisilmoituksesta, mikäli M&R:n omistusosuus Rush Factoryn osakkeista alenee alle 20 prosentin. Saataville ei makseta korkoa. Mikäli saatavat kuitenkin ovat erääntyneet, mutta maksamatta, on niille suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka.





Rush Factoryn omistajamäärä on kehittynyt viimeisen vuoden aikana hyvin, ja omistajia on nyt yli 500. Omistuksen keskittyminen Niemelän Markka & Ropolle on tiedostettu listautumisesta alkaen, ja tämän rahoitusjärjestelyn avulla myös osakkeen free float paranee.





COVID-19-pandemia on kurittanut Rush Factorya muiden tapahtuma-alojen tavoin, ja lähes kaikki tapahtumat jouduttiin v. 2020 siirtämään tai perumaan. Valtion tukitoimet eivät korvaa menetettyjä tuloja. Muun muassa rokotusten edistyminen eri puolilla Eurooppaa luo edellytyksiä rajoitusten purkamiseen ja tapahtuma-alan nopeaan elpymiseen. Rush Factory katsookin positiivisesti eteenpäin ja odottaa ihmisten kiinnostuksen tapahtumia kohtaan olevan rajoitusten poistuttua jopa entistä voimakkaampi – tästä näkyy jo viitteitä kuluvan kauden lipunmyynnissä.





Mika Metsämäki, toimitusjohtaja:





”Olen erittäin tyytyväinen yhtiön perustajan ja pääomistajan kanssa solmittuun rahoitussopimukseen, joka antaa haastavassa tilanteessa joustoa Rush Factoryn toimintaan. Tärkeimpänä hyötynä näen mahdollisuuden pitää uuden konseptin ja erityisesti sen kaluston kehityksen käynnissä pandemiasta huolimatta. Näin pystymme vaikeassa tilanteessa valmistautumaan tulevaisuuden kasvuun ja olemme valmiita hyökkäämään rajoitusten avauduttua. Vuosi 2020 oli haastava, erityisesti senkin takia että keväällä kukaan ei vielä osannut sanoa, kauanko pandemia tulee kestämään. Valmistelimme viime vuonna monia tapahtumia useita kertoja tapahtumien järjestämisen kieltojen ollessa aina joitain viikkoja kerrallaan. Esimerkiksi Saksassa monet viranomaiset myönsivät luvat tapahtumalle ja vasta järjestyksessä viimeisenä haettava lupa terveysviranomaiselta oli kielteinen. Vuonna 2020 saimme lopulta järjestää vain kolme tapahtumaa suunnitellun lähes 60 tapahtuman sijaan. Asiakkaiden käyttäytymisessä onneksi näkyy valoa ja näemme kiinnostuksen tapahtumia kohtaan nousevan päivä päivältä.”





Markus Niemelä, kehitysjohtaja ja pääomistaja:





”Haluan tällä rahoitussopimuksella parantaa yhtiön rahoitusasemaa pandemian keskellä ja alleviivata samalla omaa sitoutumistani yhtiöön. Kaluston kehitys uuden tapahtumakonseptin osalta on edennyt pandemian aikana odotettua paremmin, ja tuon kalustokehityksen myötä Rush Factorylle onkin muodostumassa uusi liiketoiminta-alue, jossa kalustoa ja palveluita vuokrataan myös muille toimijoille. Kehitettävässä kalustossa on täysin uudenlaisia kokonaisratkaisuja ja yksityiskohtia, jotka sopivat tehostamaan tapahtumatuotannon lisäksi myös muiden alojen toimintoja. Odotamme innolla että voimme esitellä omasta liiketoimintamallistamme kumpuavat innovaatiomme ja COVID-19 takia siirretyn uuden tapahtumakonseptin julkistamista. Tätä aikataulua tarkastellaan tiiviisti kevään edetessä.”









Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894





Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi





Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.





