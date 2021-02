Befimmo poursuit son expansion au Luxembourg. La Société a finalisé l’acquisition de l’immeuble Cubus à Howald, pour un montant de l’ordre de 30 millions € « all in ». Cet immeuble de 5.000 m², situé à proximité́ immédiate de la Cloche d’Or (Ville de Luxembourg), présente un potentiel de création de valeur important. Déjà très bien desservie par les transports en commun (la gare et les bus sont à distance de marche de l’immeuble), cette zone connait un développement important depuis plusieurs années. A l’horizon 2023, la nouvelle gare d’Howald deviendra un pôle majeur du transport public dans le Sud de la ville avec une connexion intermodale (train, tram et bus).

