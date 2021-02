VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer sa stratégie d'entreprise après consultation avec le conseil d'administration, la direction et les conseillers de la Société.



Graham Dickson, récemment nommé président de la Société, a déclaré : « Je suis honoré de succéder à Robert Baldock au poste de président du conseil d'administration. M. Baldock a créé un héritage solide pour Monument et ses actionnaires et le conseil d'administration a toujours respecté sa philosophie selon laquelle la valeur des actionnaires doit être réalisée au moyen de la croissance de la valeur des actifs de la Société. Je m'attacherai à faire progresser cette culture, je soutiendrai nos parties prenantes et je continuerai à renforcer la base de ressources aurifères de la Société, ce qui est le meilleur moyen pour augmenter le rendement des actionnaires. »

Faits saillants de la stratégie

Établir le projet aurifère de Murchison en tant que projet de développement aurifère phare ;

Lancer la production du projet de sulfure de Selinsing en mettant en œuvre une approche en deux étapes ;

Construire le profil de production de la Société grâce à des acquisitions ciblées supplémentaires dans le secteur aurifère.



Le conseil a examiné et accepté les stratégies de développement de l'entreprise proposées par la direction. Au cours des deux dernières années, la Société a augmenté ses ressources et réserves, mis à jour l'évaluation économique de chacun de ses projets en propriété exclusive et rationalisé son portefeuille aurifère en développant le projet de base axé sur le métal de Mengapur. Au vu de l'appétit actuel du marché pour l'or et les actifs aurifères, en particulier dans les juridictions stables, à la clôture de la transaction Mengapur, le produit sera utilisé pour faire progresser notre portefeuille aurifère en Australie-Occidentale et en Malaisie, et pour soutenir le développement de l'entreprise.

Cathy Zhai, PDG, a déclaré : « Notre stratégie globale consiste à créer des réserves et des ressources aurifères supplémentaires grâce à l'exploration, à l'expansion et à des acquisitions rigoureuses, ainsi qu'à localiser des ressources et à sensibiliser davantage le marché afin de refléter la valeur de la Société sur celui-ci, transformant ainsi son potentiel de croissance au bénéfice de nos actionnaires. »

Avec de la trésorerie et des équivalents de trésorerie disponibles et supplémentaires à la clôture de la transaction Mengapur, la Société est prête à mettre en œuvre et à financer sa stratégie de développement préférée. Les sources alternatives de capital restent une option en pleine progression, en particulier pour le développement du projet de sulfure de Selinsing.

DISCUSSION DES STRATÉGIES

Projet aurifère de Murchison

- La Société cherchera à développer le projet aurifère de Murchison en tant qu'actif phare par le biais d'un programme d'exploration agressif de deux ans visant à délimiter des onces supplémentaires, en plus de la conclusion d'une évaluation économique préliminaire du redémarrage de l'usine existante afin de développer un scénario de production à un stade précoce.

Le projet de Murchison représente une occasion importante pour la Société de générer des flux de trésorerie à court terme à partir du redémarrage de la production aurifère à l'aide de l'usine existante bien entretenue produisant 260 000 t/a. D'autres programmes de forage d'extension et d'exploration ont le potentiel de délimiter des ressources supplémentaires, ce qui pourrait justifier l'extension de la capacité actuelle de l'usine jusqu'à 750 000 t/a pour la production de 25 000 à 50 000 oz par an, en fonction du succès de l'exploration dans des zones qui ont toujours été sous-explorées.

La stratégie de la Société consiste à se concentrer sur un plan d'exploration agressif visant à augmenter les ressources mesurées, indiquées et présumées qui s'élèvent actuellement à 380 000 oz en vertu de la norme NI 43-101 au cours des deux prochaines années sur une base combinée de qualité et de quantité pour alimenter l'usine et l'infrastructure déjà autorisées à Burnakura. Le potentiel de traitement du minerai tiers est également en cours d'examen.

Mine d'or Selinsing

- La Société prévoit d'initier la production du projet de sulfure de Selinsing par le biais d'un processus de réduction des risques en deux étapes, afin de réduire l'investissement initial requis. La première étape propose la construction d'une usine de flottation produisant des concentrés aurifères à vendre à un tiers, avec des liquidités générées par ces ventes à utiliser comme financement de construction pour l'usine BIOX de phase 2 prévue.

Selinsing a été le projet phare de Monument au cours des dix dernières années, avec de faibles coûts d'exploitation, une équipe d'exploitation dédiée et des ressources pour soutenir une durée de vie supplémentaire de six ans de la mine. L'achèvement de la mise à niveau de l'usine et le démarrage de la production pour la nouvelle durée de vie de la mine fourniront des flux de trésorerie futurs importants qui pourront être utilisés afin de financer la deuxième phase de développement ainsi qu'une exploration plus poussée en vue d'augmenter la base de ressources actuelle et de soutenir la croissance dans d'autres domaines de l'entreprise.

Selinsing est un atout inestimable pour les ressources de trésorerie sans risque afin de soutenir le développement et les opérations commerciales de Monument. Des liquidités seraient générées à Selinsing à partir (1) du flux de trésorerie issu de la production aurifère provenant de la Mine d'or Selinsing, (2) du développement d'un marché de niche par le biais d'un processus de biolixiviation avec des concentrés de sulfures tiers, et (3) de l'extraction souterraine potentielle.

La Société examinera la justification de l'opportunité mentionnée ci-dessus pour ouvrir un marché de niche où acheter les concentrés de sulfure aurifère de tiers comme raison de financer l'usine Biox® qui fournira des ressources en espèces durables à la Société.

Acquisitions supplémentaires

- La Société œuvrera à augmenter la production actuelle et future par le biais d'une stratégie d'acquisition adaptée pouvant soit compléter la production future du projet de Murchison et son éventuelle expansion, soit améliorer la production aurifère globale via un projet autonome à grande échelle.

Dès le début, notre mission a consisté à devenir un producteur d'or de niveau intermédiaire. En atteignant une meilleure qualité et des réserves et ressources plus importantes, une acquisition potentielle modifierait fondamentalement le profil de production de la Société et sa position dans le secteur minier. Toute acquisition devrait montrer un potentiel significatif pour ajouter de la valeur à la base de ressources actuelle et aux flux de trésorerie futurs.

MISE EN ŒUVRE ET ÉTAPES

La direction consacrera tous ses efforts à la mise à niveau et à l'établissement d'une base d'actifs de première classe pour accroître la valeur de la Société. En outre, elle allouera des ressources pour renforcer la connaissance et la transparence du marché afin que le cours de ses actions à long terme reflète pleinement la valeur réelle sous-jacente du portefeuille et améliore les intérêts globaux des actionnaires à long terme, grâce à une production durable sur le long terme.

Étapes et calendrier

Production de flottation de Selinsing : construction en deux étapes avec flottation achevée dans un délai de 15 mois pour un montant estimé à 20 millions de dollars, en utilisant le financement de la dette et/ou des partenaires de financement le cas échéant pour préserver la situation de trésorerie de l'usine Biox® de deuxième phase. Cela inclut l'achèvement de l'optimisation et de l'ingénierie de l'usine de flottation, l'approvisionnement, la construction et le scellement d'accords d'exploitation.

Exploration de Murchison : le programme d'exploration sur deux ans de Murchison est estimé à 10 millions de dollars australiens pour délimiter de nouvelles ressources afin d'augmenter les onces actuelles, d'accroître la durée de vie minière et d'améliorer les flux de trésorerie du projet. Le programme devrait commencer sous réserve de la clôture de la transaction Mengapur en avril 2021.

Production de Murchison : utilisation de l'usine actuelle pour générer un flux de trésorerie en traitant les matériaux aurifères minéralisés existants ou les minerais tiers sous réserve (1) de l'achèvement de l'examen de SRK et de ses travaux de suivi recommandés, et (2) de l'obtention de licences d'accès routier.

Génération de cibles d'acquisition : évaluation interne et externe continue des acquisitions potentielles déjà en cours.

Monument tiendra régulièrement le marché informé de ses progrès.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait progresser plusieurs projets d'exploration et de développement, notamment le projet de cuivre et de fer de Mengapur, dans l'État de Pahang en Malaisie, et les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 205 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives relatives à Monument, à ses activités et à ses futurs projets (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui impliquent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs qui ne sont pas des faits historiques et incluent les plans de la Société concernant ses projets miniers, ainsi que le calendrier et les résultats des programmes et événements proposés mentionnés dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide de termes prospectifs comme « envisage », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est censé », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention de », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit », ou encore des variantes de ces mots et expressions, ou des indications que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « sont susceptibles de », « ont des chances de » « se produire », « avoir lieu » ou « se réaliser ». Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont soumis à divers risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner une différence substantielle entre les résultats ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces risques et certains autres facteurs incluent, sans s'y limiter : les risques liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociales d'ordre général ; les incertitudes concernant les résultats des activités d'exploration en cours ; les incertitudes quant à l'avancement et au calendrier des activités de développement ; les risques liés aux opérations étrangères ; les autres risques inhérents à l'industrie minière et les autres risques décrits dans l'analyse par la direction de la Société, ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses substantiels utilisés pour développer les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent : les attentes concernant le coût au comptant estimé par once d'or produite et les flux de trésorerie estimés pouvant être générés par les opérations, les facteurs économiques généraux et autres facteurs pouvant échapper au contrôle de Monument ; les hypothèses et attentes concernant les résultats de l'exploration sur les projets de la Société ; les hypothèses concernant le prix futur de l'or et d'autres minéraux ; le calendrier et l'ampleur de la production future estimée ; le calendrier et les résultats prévus des activités de développement et d'exploration ; les coûts des activités futures ; les dépenses en capital et opérationnelles ; la réussite des activités d'exploration ; les problèmes d'exploitation minière ou de traitement ; les taux de change ; et tous les facteurs et hypothèses décrits dans l'analyse par la direction de la Société ainsi que dans les rapports techniques sur les projets de la Société, tous étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il est possible que d'autres facteurs empêchent d'obtenir les résultats escomptés, estimés ou attendus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf exigences des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.