HAMILTON, Ontario, 17 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle à l'origine de la Supergrappe de la prochaine fabrication du Canada, a annoncé le financement d'un projet à plusieurs partenaires, dirigé par Aspire Food Group. Aspire Food Group est un chef de file mondial dans la construction du système automatisé de production de protéines de qualité alimentaire le moins cher, le plus dense et le plus éthique. La nouvelle installation devrait révolutionner la production de protéines de qualité alimentaire et permettre de remédier à l'insécurité alimentaire et au coût environnemental élevé de la production de protéines.



Aspire a commencé la construction d'une installation de production et de démonstration de grillons à grande capacité et à la pointe de la technologie employant 60 personnes à London, en Ontario.

Les collaborateurs d'Aspire, TELUS Agriculture, A&L Canada Laboratories Inc, Swiftlabs Inc et DarwinAI, contribuent à ce projet et présenteront leurs technologies de haute performance dans le cadre de l'installation. Les activités reposeront sur l’utilisation de l'automatisation et de la robotique industrielles, de l'IdO et de l'apprentissage approfondi et l’analyse pour l’élevage de grillons dont la qualité des protéines est similaire à celle de la viande et dont l'empreinte écologique est similaire (voire meilleure) à celle des plantes. La technologie automatisée et modulaire peut être mise à l'échelle et utilisée dans n'importe quelle région géographique ainsi que dans d'autres secteurs industriels.

L'impact que l'installation de production aura sur l'écosystème de la fabrication de pointe du Canada et sur l'économie est important. Le projet de démonstration est un modèle d'Industrie 4.0. C'est la première fois que l'IdO industriel, les capteurs, le stockage mécanisé automatisé et l'IA seront déployés pour l’agriculture verticale intérieure climatisée avec des organismes vivants.

Les collaborateurs se sont associés dans le cadre d’un projet visant à tirer parti de la technologie pour relever l'un des défis sociaux les plus importants de notre génération : nourrir le monde tout en améliorant la qualité et la sécurité de notre alimentation. L'installation mettra en évidence la durabilité de la transformation des protéines non carnées, en établissant une chaîne d'approvisionnement en protéines d'insectes au Canada, dotée d'une technologie de calibre mondial permettant la création d'emplois.

Le projet prévoit l’aménagement du premier site de fabrication de protéines d'insectes de qualité alimentaire entièrement automatisé au monde, ce qui fera du Canada un chef de file mondial dans ce domaine. DarwinAI, TELUS Agriculture, Swift Labs et A&L Canada Laboratories sont des chefs de file dans leur secteur.

Ce projet est la plus grande entreprise financée par NGen à ce jour dans le cadre de l'Initiative des supergrappes d'innovation du gouvernement du Canada. Les investissements de NGen contribuent à la formation de consortiums qui améliorent la collaboration et la coopération entre les PME et les organisations de soutien dans le but d'accélérer la mise en œuvre, la mise à l'échelle et la commercialisation des technologies de pointe pour la fabrication au Canada.

« C'est exactement le type de projet que le gouvernement du Canada envisageait d'appuyer lors de la conception de l'Initiative des supergrappes, » a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Ce projet fait la promotion de la force et de la compétitivité du Canada non seulement dans la fabrication de pointe, mais dans de multiples industries grâce à la collaboration et à l’application de technologies de classe mondiale. Il est clair que les entreprises canadiennes ont les capacités et l’expertise nécessaires pour développer des solutions concrètes aux problèmes mondiaux, et les supergrappes canadiennes les aident à faire de ces solutions une réalité. »

« Je suis heureux que l'Initiative des supergrappes appuie la première installation de démonstration de production de protéines de grillon », a déclaré Ali Ehsassi, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Innovation et Industrie). « Le gouvernement est fier d'appuyer des projets de supergrappes comme celui-ci, qui contribuent à créer des emplois, génèrent des avantages économiques et aident la capacité de fabrication de pointe du Canada à se démarquer dans le monde. »

Selon Jayson Myers, PDG de NGen, « les fonds de 16,8 millions de dollars versés par la Supergrappe à ce projet représentent les fonds les plus élevés versés par NGen. Il s'agit d'un projet véritablement novateur et révolutionnaire qui soutient les objectifs de NGen - concevoir des solutions de fabrication de pointe de calibre mondial, transformatrices et appliquées, tout en créant des partenariats mutuellement bénéfiques qui auront un impact positif sur les Canadiens et l'économie. »

« Notre collaboration avec ces entreprises canadiennes innovantes dans les murs de cette nouvelle installation aura un effet de grande portée. L'installation fera du Canada un chef de file dans l’industrie des insectes et des protéines qui connaît une croissance rapide. Les technologies et les produits créés par TELUS Agriculture, Swift Labs, DarwinAI et A&L Laboratories accéléreront l'adoption des technologies dans les secteurs manufacturier et agricole et permettront la mise en place d’une main-d'œuvre inclusive et qualifiée sur le plan numérique », Mohammed Ashour, premier dirigeant et cofondateur, Aspire Food Group.

« En nous attaquant à l'insécurité alimentaire grâce à cette occasion unique, nous pouvons non seulement mettre en valeur notre équipe d'ingénieurs de calibre mondial, mais aussi faire connaître l'innovation canadienne sur la scène mondiale. Le partenariat que nous avons établi avec Telus Agriculture pour construire ces capteurs personnalisés de fabrication de pointe nous permet de nous attaquer à des problèmes réels et d'utiliser la technologie à bon escient », explique Lara Swift, PDG de Swift Labs.

« TELUS et sa division TELUS Agriculture, récemment lancée, sont déterminées à tirer parti de notre technologie de pointe pour améliorer la sécurité alimentaire dans le monde entier. Nourrir une population toujours croissante exige des façons nouvelles et novatrices de penser à notre système alimentaire, de la ferme à l'assiette, et nous sommes fiers d'appuyer la mission d'Aspire qui consiste à fournir une source stable de protéines de remplacement à la chaîne de valeur alimentaire », affirme François Gratton, vice-président administratif et président de groupe, TELUS, et président de TELUS Santé et de TELUS Agriculture. « Grâce à son expertise dans un ensemble diversifié d'industries et de technologies, TELUS est particulièrement bien placée pour contribuer aux efforts d'Aspire sur plusieurs fronts, notamment l'investissement de TELUS Ventures annoncé précédemment dans le projet, un réseau privé 5G prêt à connecter les capteurs de l’IdO de TELUS qui améliorent la salubrité des aliments à l'installation, et les dirigeants de TELUS et de TELUS Agriculture qui prêtent leur expertise commerciale et industrielle à titre consultatif. La résolution durable du problème de la sécurité alimentaire ici au Canada et dans le monde entier est une tâche considérable, et nos efforts sont renforcés par la participation d'Aspire et de NGen à ce projet. »

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'appliquer notre technologie à une initiative aussi innovante et tournée vers l'avenir, » déclare Sheldon Fernandez, PDG de DarwinAI. Notre capacité unique à éclairer la « boîte noire » de l'intelligence artificielle a permis de transformer l'IA dans de nombreux contextes, et la possibilité de faire avancer les causes importantes de la sécurité alimentaire et de la fabrication de la prochaine génération est en effet très spéciale. Nous sommes impatients d'aider Aspire Food Group à mettre en œuvre sa vision ambitieuse. »

« A&L est enthousiaste à l'idée de collaborer à ce projet, car il s'inscrit pleinement dans notre mission de soutien au développement durable », affirme Nevin McDougall, président et directeur commercial de A&L Canada Laboratories. « Notre expertise réside dans les systèmes biologiques et agroalimentaires, nous avons donc beaucoup à apporter et à apprendre de cette initiative. »

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 100 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

Au sujet de Aspire Food Group

Aspire Food Group est un chef de file mondial en construction des systèmes automatisés de production de protéines de qualité alimentaire les moins coûteux, les plus denses et les plus éthiques au monde. Aspire élève et transforme les grillons en ingrédients entièrement naturels, durables et super-alimentaires qui sont nutritionnellement équivalents ou supérieurs à ceux du bétail, de la culture cellulaire et des plantes. Aspire vise les marchés qui utilisent les grillons et leurs sous-produits dans la nutrition humaine et animale, la biomédecine et les produits agrochimiques. Le groupe alimentaire Aspire est une entreprise canadienne fondée en 2013 à Montréal, dont le siège social et les opérations commerciales sont établis à London, en Ontario.

Au sujet de DarwinAI

DarwinAI, la société d'IA explicable, permet aux entreprises de construire des systèmes d’IA auxquels ils peuvent faire confiance. Basée sur les travaux de plusieurs années de bourses prestigieuses à l'université de Waterloo, la technologie d'explicabilité brevetée de la société accélère la conception d'un apprentissage profond avancé. Les solutions de DarwinAI ont été utilisées dans divers contextes d'entreprise, notamment pour la fabrication de pointe et l'automatisation industrielle. Dans le domaine des soins de santé, la technologie de DarwinAI a permis la conception de Covid-Net, un système à code ouvert de diagnostic de la Covid-19 par radiographie pulmonaire. La société a été désignée un fournisseur branché dans le rapport sur les fournisseurs branchés du secteur de la gouvernance de l’IA et de la réponse éthique des entreprises (Cool Vendors in Enterprise AI Governance and Ethical Response) publié par Gartner en octobre 2019. La liste annuelle CB Insights a également sélectionné DarwinAI dans sa liste AI 100, la liste annuelle de CB Insights des 100 entreprises privées d'IA les plus prometteuses au monde. Pour en savoir plus sur DarwinAI, visitez leur site web à www.darwinai.com ou suivez-les sur Twitter, @DarwinAI.

Au sujet de A&L Canada Laboratories

Nous sommes une entreprise technologique innovante, axée sur la recherche et le développement durable. Grâce à une expertise de pointe, des installations de laboratoire modernes et une forte orientation client, A&L est au service d'un large éventail d'industries, notamment l'agriculture, l'environnement, l'alimentation et la pharmacie, et ce, dans le monde entier.

Dans le domaine de l'agriculture, A&L fournit des services d'analyse complets pour les sols, les tissus végétaux, les aliments pour animaux, les engrais et l'eau. Les services d'A&L comprennent également des recommandations de production, des capacités de télédétection et d'agriculture de précision. A&L Biological Inc. est une filiale de A&L Canada Laboratories Inc. qui se concentre sur la recherche et le développement de composés biologiques destinés à être utilisés dans les systèmes de production agricole. La division environnementale fournit des services de chimie organique et inorganique et de chimie générale en utilisant une technologie et une méthodologie de pointe. Pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique, A&L fournit des services d'analyse pour les tissus végétaux, l'eau, les milieux et les produits finis. Les services d'A&L comprennent également le diagnostic des maladies, l'analyse génétique, les recommandations de production et le programme de surveillance des plantes. L'entreprise exploite deux laboratoires d'analyse qui desservent des clients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger.

