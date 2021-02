COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS ANNUELS 2020

Paris, le 17 février 2021

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2020(1), dont les principaux faits sont les suivants :

Cash-flow net courant 2020 (part totale) : 690 M€, soit 2,05 € par action ;

Taux de collecte attendu à 91 % après ajustement au titre des concessions de loyers ;

Fort rebond du chiffre d’affaires des commerçants après réouverture (89 % du niveau de 2019) (2) ;

; Liquidité élevée (à 3,2 Md€) et besoins de refinancement couverts jusqu’en mai 2024 ;

Valeur du portefeuille d’actifs en baisse de 4,5 % à périmètre constant sur six mois ;

Ratio d’endettement (LTV) de 41,4 % ; ratio de couverture (EBE / frais financiers) de 7,3x ;

dette nette / EBE de 10,8 x ;

dette nette / EBE de 10,8 x ; Actif net réévalué EPRA NTA de 31,40 € ( 3 ) par action ;

par action ; Klépierre est nommée leader mondial par le GRESB pour sa performance en matière de développement durable ;

Objectif de cash-flow net courant pour 2021 de 1,90 € par action(4) avec l’hypothèse que les mesures de fermeture actuelles ne seront pas prorogées au-delà de mars, soit un impact négatif sur le cash-flow de 0,25 €.

DonnÉes financiÈres clÉs

31/12/2020 31/12/2019 Variation Variation à périmètre constant(5) En millions d’euros, part totale Chiffre d’affaires total 1 130,8 1 325,5 – 14,7 % Revenus locatifs nets 846,2 1 130,6 – 25,2 % Valeur du portefeuille (droits inclus) 21 859 23 673 – 7,7 % – 7,2 % Dette nette 9 054,3 8 830,2 + 2,5 % Ratio d’endettement (LTV) 41,4 % 37,3 % + 410 pb Dette nette/EBE 10,8x 8,0x + 2,8 x En euros, part du Groupe EPRA NTA par action 31,40 36,90 – 14,9 % Cash-flow net courant par action 2,05 2,82 – 27,4 % Cash-flow net courant par action (hors IFRS 16) 1,97 2,82 – 30,3%

performance opÉrationnelle

Environnement opérationnel

En 2020, la plupart des activités de Klépierre ont été affectées par la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement mises en place dans toute l’Europe, qui ont stoppé l’activité des centres commerciaux dans certaines régions. En fonction de l’intensité de la propagation du virus, les pouvoirs publics ont choisi des mesures de confinement dont la fermeture totale des magasins ainsi que d’autres restrictions commerciales, dans les pays où Klépierre est présente :

pour contenir la première vague, des mesures de confinement ont été mises en place de la mi-mars jusqu’au début du mois de juin au plus tard, sauf en Norvège, en Suède et aux Pays-Bas ;

les restrictions ont ensuite été progressivement assouplies, conduisant à la réouverture des centres commerciaux et à la reprise des activités ;

enfin, depuis fin octobre, à la suite de la deuxième vague, des restrictions plus ciblées ont été mises en œuvre afin de préserver l’économie. La France, la République tchèque, la Pologne, les Pays-Bas et l’Allemagne ont imposé un deuxième confinement en novembre et/ou décembre. L’Italie a pour sa part choisi de fermer les centres commerciaux le week-end. L’Espagne a décidé une fermeture des centres commerciaux dans certaines villes ainsi que d’importantes restrictions de déplacement, tandis que d’autres pays ont globalement maintenu les magasins ouverts.

Au global, ces mesures équivalent à 2,1 mois de fermeture totale de l’ensemble du portefeuille en 2020.

Chiffre d’affaires des commerçants

En 2020, le chiffre d’affaires des commerçants (hors jours de fermeture) s’élevait à 89 % du niveau de l’année précédente, ce qui témoigne de la résilience de l’activité dans un contexte sanitaire difficile et de la reprise rapide enregistrée à la suite des confinements instaurés dans les différents pays d’Europe. Les actifs du Groupe ont affiché des performances meilleures que prévu, notamment pour les centres commerciaux de proximité (94 % du niveau de l’an dernier). En revanche ceux connectés à des nœuds de transport ont été affectés par le manque de voyageurs et ceux situés dans des régions touristiques par le manque de touristes.

Par zones géographiques(2), la France a enregistré deux reprises fortes et rapides des ventes après les confinements instaurés de mars à début juin et en novembre. Le chiffre d’affaires des commerçants s’y élevait à 94 % du niveau de l’an dernier au troisième trimestre, et était même en hausse de 1 % au mois de décembre. En Scandinavie, l’activité a également été soutenue (93 % du niveau de l’an dernier), notamment en Norvège, où le chiffre d’affaires était globalement stable par rapport à 2019.

À l’inverse, dans les pays qui ont subi des restrictions longues, tels que l’Ibérie (78 % du niveau de l’an dernier) et l’Italie (87 %), le chiffre d’affaires des commerçants a été plus faible.

Recouvrement des loyers

Nous prévoyons de collecter 84 % du montant total facturé pour 2020. Au 1er février 2021, nous avons déjà collecté 81 %, et 32 M€ restent à collecter. Net des concessions de loyers (116 M€, dont 102 M€ d’euros affectant les revenus locatifs nets de 2020), le taux de collecte s’établira à 91 %. Le montant résiduel (108 M€) a fait l’objet de provisions pour créances douteuses et concerne principalement les restaurants, les cinémas et autres acteurs du secteur du divertissement, les agences de voyage et les locataires insolvables ou en faillite.

Ce taux de collecte a varié d’un trimestre à l’autre, plus bas lors des confinements instaurés aux deuxième et quatrième trimestres (respectivement 64 % et 79 %), plus élevé lorsque les magasins étaient ouverts (98 % au premier trimestre et 94 % au troisième trimestre).

Revenus locatifs nets

Les revenus locatifs nets s’élevaient à 846,2 M€ au 31 décembre 2020, en baisse de 25,2 % par rapport à 2019 en part totale et à périmètre courant, soit :

un impact de 210,5 M€ lié aux concessions de loyers et aux provisions pour créances douteuses (se référer à la section « Recouvrement des loyers » ci-dessus) ;

une baisse de 29,5 M€ des revenus variables (– 26 %), dont les loyers variables, les revenus de parkings et les activités de specialty leasing ;

31,9 M€ lié aux cessions du fait principalement de la vente du portefeuille hongrois fin 2019 ; et

12,4 M€ d’effets de change défavorables et d’autres éléments non récurrents, partiellement compensés par les nouveaux loyers découlant des extensions ou opérations de développement récentes.

Activité locative

En 2020, l’activité locative a été principalement axée sur la conclusion d’accords relatifs aux périodes de fermeture, afin d’optimiser la collecte des loyers et/ou de prolonger les baux de certains magasins. À ce jour, 4 972 accords ont été conclus avec des enseignes, accordant des concessions de loyers pour les périodes de fermeture. En échange de ces abattements de loyers, le Groupe a obtenu la prolongation d’une durée de 1,9 an en moyenne sur 1 933 baux.

En 2020, 951 baux ont été signés, générant un taux de réversion positif de 4,5 %. Le ralentissement des recommercialisations comparativement à 2019 explique principalement la variation du taux d’occupation (95,2 %, en baisse de 180 points de base).

Parmi les transactions conclues au cours de l’année, Klépierre a signé en décembre un accord important avec l’enseigne Primark pour l’ouverture de six nouveaux magasins en France et en Italie. Ces signatures illustrent le partenariat de long terme entre les deux sociétés et la capacité de Klépierre à adapter ses centres commerciaux pour soutenir le développement des enseignes en croissance. Les nouveaux magasins viendront compléter les 11 boutiques Primark existantes dans le portefeuille de Klépierre, le dernier en date, d’une superficie de 6 650 m², ayant ouvert à Belle-Épine (région parisienne) début juillet.

Le Groupe a également continué à soutenir la dynamique de croissance des enseignes à la mode, comme en témoigne la signature de baux avec la chaîne de magasins bon marché Normal, l’enseigne high-tech Hubside et la marque de cosmétiques Rituals. En outre, le spécialiste des smartphones Huawei a ouvert ses deux premiers magasins dans des centres commerciaux Klépierre à La Gavia (Madrid) et Créteil Soleil (région parisienne), tandis que Swarovski a ouvert une nouvelle boutique à Hoog Catharijne (Utrecht) et que Pandora a inauguré de nouveaux flagships à Globo (Milan) et à Sadyba Best Mall (Varsovie). Au cours de l’année, Klépierre a également conclu des accords dans le secteur du sport, avec l’ouverture de nouveaux magasins Decathlon (Nový Smíchov, Prague), XXL (Gulskogen, région d’Oslo), Nike (Assago, Milan) et JD Sports (Mayol, Toulon ; Tourville, Rouen). Enfin, le Groupe a également continué à élargir l’offre de restauration en déployant son concept Destination Food®, notamment à Emporia (Malmö) et Nový Smíchov (Prague) à début mai.

Cash-flow net courant

Cash-flow net courant

Sur l’ensemble de l’année 2020, le cash-flow net courant s’élève à 2,05 € par action, en baisse de 77 centimes par rapport à 2019 (– 27,4 %), principalement du fait de la pandémie de Covid-19. Retraité de l’impact de l’étalement des concessions de loyers en application d’IFRS 16 (0,08 € par action), le cash-flow net courant ressort à 1,97 € par action.

La baisse de 0,85 € est attribuable à l’impact négatif des concessions de loyers (0,44 €), des provisions pour créances douteuses (0,38 €) et des revenus variables (0,09 €), des effets de change et des cessions (0,12 €), partiellement neutralisé par l’impact positif, de la réduction des coûts (0,11 € ; frais généraux et impôts) et d’autres éléments (0,07 € ; principalement liés à la réduction du nombre moyen d’actions).

VALEUR DU PATRIMOINE

Évaluation du portefeuille

En part totale et droits inclus, la valeur du portefeuille des centres commerciaux de Klépierre s’élevait à 21 623 M€ au 31 décembre 2020, en baisse de 7,5 % à périmètre courant et de 7,2 % à périmètre constant sur 12 mois (4,5 % sur six mois). Le rendement initial net EPRA moyen(6) du portefeuille(7) atteignait 5,3 %, en hausse de 30 points de base sur un an.

Actif net réévalué EPRA NTA

L’actif net réévalué EPRA NTA (« Net Tangible Assets ») s’élevait à 31,40 € par action au 31 décembre 2020, contre 36,90 € à fin 2019(3). Cette baisse s’explique par le fait que la génération de cash-flow net courant (2,05 € par action) a été plus que compensée par la baisse de la valeur du portefeuille à périmètre constant (4,94 € par action) et par le paiement du dividende (2,20 € par action). L’impact lié à l’effet de change et à d’autres facteurs atteint – 0,41 € par action.

Endettement et financement

Endettement

Au 31 décembre 2020, l’endettement net consolidé atteignait 9 054 M€, contre 8 830 M€ un an auparavant, soit une hausse de 224 M€, ce qui est inférieur à la baisse du cash-flow net courant (270 M€) et reflète les mesures mises en œuvre par le Groupe pour limiter ses décaissements, notamment les dépenses d’investissement (se référer à la section « Investissements »).

Le ratio d’endettement (LTV) a atteint 41,4 % au 31 décembre 2020, en hausse de 140 points de base par rapport au 30 juin 2020. Le ratio dette nette/Excédent brut d’exploitation(8) s’élevait à 10,8x au 31 décembre 2020, tandis que le ratio de couverture des frais financiers (EBE / frais financiers) reste au niveau élevé de 7,3x.

Financement

Afin de renforcer sa position de liquidité en 2020, le Groupe a levé 1,5 Md€ d’obligations avec un rendement moyen de 1,5 % et une maturité de 9,5 ans. Par ailleurs, Klépierre a signé une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 1,4 Md€ pour une maturité de 5 ans incluant un critère de développement durable. Grâce à ces opérations, la position de liquidité de Klépierre s’élevait à 3,2 Md€ au 31 décembre 2020, et couvre l’ensemble des besoins de refinancement jusqu’en mai 2024.

Par ailleurs, le coût moyen de la dette a continué de baisser au cours de l’année pour atteindre 1,2 %, contre 1,5 % en 2019.

DÉveloppement et cessions

Investissements

En 2020, Klépierre a limité ses décaissements à un nombre restreint de projets déjà engagés (principalement Hoog Catharijne à Utrecht, Créteil Soleil en France, et Gran Reno en Italie), ce qui témoigne de sa discipline financière.

Dans l’ensemble, le total des dépenses d’investissement en 2020 s’élevait à 181,3 M€ (notamment 96,3 M€ consacrés aux projets de développement et 81,5 M€ au portefeuille existant), montant nettement inférieur à celui de l’année dernière (310,9 M€ : principalement 190,0 M€ sur les projets de développement et 116,7 M€ sur les actifs existants). À l’avenir, le Groupe continuera à contrôler strictement ses décaissements, sachant qu’il prévoit de ne consacrer que 94,0 M€ en 2021 à des projets de développement.

Cessions

En 2020, Klépierre a cédé des actifs non stratégiques pour un montant total de 155,6 M€ (hors droits de mutation, en part totale), 3 % au-dessus des valeurs d’expertise.

act for good® : une nouvelle annÉe de rÉalisations

Le Groupe a accéléré la mise en œuvre de son ambitieuse feuille de route extra-financière et poursuivi sa stratégie en matière de responsabilité sociale (RSE), Act for Good®, avec des réalisations sur les plans environnemental, sociétal et social, notamment :

une réduction de 43 % de l’intensité énergétique dans les parties communes des centres commerciaux du Groupe par rapport à 2013 (une réduction de 14 points de base par rapport à 2019). L’objectif initial de 40 % est désormais atteint, avec deux ans d’avance sur l’année cible initialement définie dans le cadre d’Act for Good® ;

la poursuite de l’amélioration du taux de déchets non envoyés en décharge qui s’établit à 96 %, contre 93 % l’année dernière ;

Klépierre demeure le premier portefeuille immobilier du monde (en valeur) entièrement certifié BREEAM In-Use pour la performance environnementale de ses actifs ;

95 % des centres commerciaux de Klépierre (en valeur) ont organisé des initiatives promouvant l’emploi local, ce qui représente une hausse de 10 points de base par rapport à 2019 ;

98 % des centres du Groupe (en valeur), ont mis gratuitement à disposition, au moins une fois cette année, des espaces dédiés à des actions locales ;

le taux d’accès à la formation pour les collaborateurs de Klépierre atteint 100 %, contre 98 % l’année dernière, avec deux ans d’avance sur l’année cible initialement définie dans le cadre d’Act for Good®.

En 2020, Klépierre a également été reconnue comme un leader mondial en matière de RSE par plusieurs agences de notation extra-financière. Tout d’abord, Klépierre a été classée première de la catégorie « Monde / Immobilier de commerces / Entreprise cotée » par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), agence de notation de référence en matière d’ESG pour les investissements dans les secteurs de l’immobilier et des infrastructures. Par ailleurs, l’approche environnementale de Klépierre et ses engagements en faveur d’un avenir bas carbone ont été approuvés par l’initiative Science-Based Targets (SBTi) qui les a jugés compatibles avec la « trajectoire 1,5 °C », la plus ambitieuse retenue par l’Accord de Paris. Enfin, le Groupe fait une fois encore partie de la « Liste A » du CDP qui regroupe les entreprises les plus avancées dans la lutte contre le changement climatique au plan mondial.

Perspectives

En 2021, le Groupe anticipe un cash-flow net courant à 1,90 € par action (hors impact de l’étalement des concessions de loyers liées à la Covid-19). Cela suppose que les mesures de fermeture actuelles, qui concernent 60 % des magasins du Groupe, ne seront pas prolongées au-delà du mois de mars 2021. Au total, cela équivaut à une fermeture de 1,5 mois pour l’ensemble du portefeuille causant une perte de cash-flow de 0,25 € par action.

La situation financière de Klépierre est solide. La gestion rigoureuse de son bilan et de ses engagements en matière de développement, notamment dans cette période particulière, ont toujours permis à l’entreprise de conserver la flexibilité lui permettant de proposer un dividende à ses actionnaires. Le Conseil de Surveillance, suivant la recommandation du Directoire, a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle le 17 juin 2021 et de réserver sa décision portant sur une proposition de distribution à début mai en disposant d’une meilleure visibilité quant au redémarrage des activités.





ÉVOLUTION DES CHIFFRES D’AFFAIRES DES COMMERÇANTS POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

Pays Variation du chiffre d’affaires des commerçants(a) Part du chiffre d’affaires total des commerçants Jours de fermeture exclus Jours de fermeture inclus France – 6 % – 27 % 35 % Belgique – 13 % – 29 % 2 % France-Belgique – 6 % – 27 % 36 % Italie – 13 % – 34 % 22 % Norvège – 1 % – 4 % 10 % Suède – 15 % – 15 % 7 % Danemark – 6 % – 24 % 4 % Scandinavie – 7 % – 13 % 21 % Espagne – 24 % – 40 % 6 % Portugal – 18 % – 34 % 2 % Ibérie – 22 % – 39 % 8 % République tchèque – 15 % – 36 % 2 % Pologne – 20 % – 34 % 2 % Turquie – 1 % – 21 % 2 % Europe centrale et autres – 13 % – 31 % 7 % Pays-Bas – 19 % – 20 % 3 % Allemagne – 13 % – 28 % 3 % TOTAL – 11 % – 28 % 100 %





Secteurs Variation du chiffre d’affaires des commerçants(a) Part du chiffre d’affaires total des commerçants Mode – 15 % 36 % Culture, cadeaux et loisirs – 6 % 19 % Santé et beauté – 8 % 15 % Alimentation et restauration – 18 % 9 % Équipement de la maison + 4 % 14 % Autres – 16 % 7 % TOTAL – 11 % 100 %

(a) La variation s’entend sur une base comparable de centres commerciaux (jours de fermeture exclus), hors cessions et acquisitions d’actifs.





Taux de collecte cible(a)

Pays/zone T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 2020 France-Belgique 99 % 53 % 96 % 73 % 80 % Italie 93 % 50 % 90 % 67 % 75 % Scandinavie 99 % 93 % 98 % 98 % 97 % Ibérie 97 % 64 % 87 % 75 % 81 % Europe centrale et autres 99 % 81 % 92 % 82 % 89 % Pays-Bas 100 % 83 % 97 % 91 % 93 % Allemagne 99 % 69 % 91 % 96 % 89 % TOTAL CENTRES COMMERCIAUX 98 % 65 % 94 % 79 % 84 % Autres actifs de commerce 98 % 47 % 98 % 47 % 75 % TOTAL 98 % 64 % 94 % 79 % 84 %

(a) Au 31 décembre 2020, hors sociétés mises en équivalence.

Chiffre d’affaires total

En millions d’euros Part totale Part du groupe 2020 2019 2020 2019 France 373,7 427,0 303,8 347,6 Belgique 16,8 19,0 16,8 19,0 France-Belgique 390,4 446,0 320,6 366,6 Italie 173,7 205,7 171,8 203,3 Norvège 62,1 69,1 34,8 38,8 Suède 53,6 58,1 30,0 32,6 Danemark 51,7 58,8 29,0 33,0 Scandinavie 167,3 186,1 93,9 104,4 Espagne 103,7 117,3 103,7 117,3 Portugal 11,9 20,4 11,9 20,4 Ibérie 115,7 137,7 115,7 137,7 Pologne 30,3 35,7 30,3 35,7 Hongrie 0,0 16,8 0,0 16,7 République tchèque 31,4 33,7 31,4 33,7 Turquie 11,4 20,0 10,2 18,2 Autres 3,0 3,6 3,0 3,6 Europe centrale et autres 76,0 109,8 74,9 107,9 Pays-Bas 73,1 81,4 73,1 81,4 Allemagne 47,4 51,9 45,1 49,5 REVENUS LOCATIFS BRUTS DES CENTRES COMMERCIAUX 1 043,6 1 218,6 895,0 1 050,8 Autres actifs de commerce 18,8 23,7 18,8 23,7 TOTAL REVENUS LOCATIFS BRUTS 1 062,4 1 242,3 913,7 1 074,5 Revenus de gestion, d’administration et d’autres activités (honoraires) 68,4 83,3 63,8 79,7 CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 1 130,8 1 325,5 977,5 1 154,1 Sociétés mises en équivalence* 71,1 84,8 67,8 81,2

* Les contributions des sociétés mises en équivalence incluent les investissements dans des sociétés contrôlées conjointement et des investissements dans des sociétés sous influence notable.

revenus locatifs nets par trimestre en part totale

2020 2019 En millions d’euros T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 France 13,5 92,7 97,0 92,1 98,8 97,4 100,2 95,4 Belgique 1,2 3,0 4,8 4,5 4,8 5,0 4,7 4,1 France-Belgique 14,7 95,6 101,8 96,6 103,5 102,4 104,8 99,5 Italie 0,6 39,8 45,0 42,9 50,0 50,0 50,1 43,3 Norvège 14,2 14,7 14,1 14,5 15,2 15,7 16,0 16,0 Suède 10,0 11,8 11,7 12,3 13,3 12,6 13,4 12,9 Danemark 10,5 11,2 11,1 12,3 13,3 13,1 13,9 12,7 Scandinavie 34,7 37,7 37,0 39,1 41,8 41,4 43,3 41,6 Espagne 13,2 19,1 24,9 26,9 26,7 27,1 27,0 26,2 Portugal – 0,1 2,6 4,4 4,4 4,3 4,6 4,7 6,0 Ibérie 13,1 21,7 29,4 31,3 30,9 31,6 31,7 32,2 Pologne 4,1 6,8 6,7 8,0 8,8 7,9 8,4 8,0 Hongrie 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,6 5,5 4,6 République tchèque 5,7 8,1 7,0 7,8 8,7 8,2 8,1 8,1 Turquie – 2,8 4,0 1,7 3,8 3,6 3,4 4,0 4,3 Autres 1,1 0,7 0,1 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 Europe centrale et autres 8,1 19,6 15,5 20,1 23,8 24,9 26,6 25,6 Pays-Bas 14,4 16,0 14,6 14,4 18,5 16,9 18,5 15,0 Allemagne 6,1 8,8 7,1 8,5 10,1 10,2 11,7 8,0 REVENUS LOCATIFS NETS DES CENTRES COMMERCIAUX 91,8 239,4 250,3 252,8 278,6 277,3 286,8 265,2 Autres activités – 1,6 5,1 4,0 4,4 5,3 5,8 5,6 5,9 TOTAL REVENUS LOCATIFS NETS 90,3 244,4 254,3 257,2 284,0 283,1 292,4 271,1





Cash-flow net courant

2020 2019 Variation (En part totale, en millions d’euros) Revenus locatifs 1 062,4 1 242,3 – 14,5 % Charges locatives et immobilières – 216,2 – 111,7 +93,5 % Revenus locatifs nets 846,2 1 130,6 – 25,2 % Revenus de gestion et autres produits 89,2 92,2 – 3,3 % Frais de personnel et frais généraux – 138,2 – 169,6 -18,5 % Excédent brut d’exploitation 797,2 1 053,2 – 24,3 % Ajustement pour le calcul du cash-flow des activités d’exploitation : Dotation aux amortissement des droits d’utilisation(a) – 8,5 – 8,5 Avantages au personnel, stock- options et charges d’exploitation non récurrentes – 7,2 12,6 Impact IFRIC 21 0,0 0,0 Cash-flow des activités d’exploitation 781,5 1 057,2 – 26,1 % Coût de l’endettement net – 108,6 – 122,2 – 11,1 % Ajustements pour le calcul du cash-flow net courant avant impôt : Amortissement de la mise à la valeur de marché de la dette Corio – 16,9 – 19,2 Coûts liés au dénouement des instruments financiers 5,2 19,7 Cash-flow courant avant impôts 661,3 935,5 – 29,3 % Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 35,9 57,4 Impôt courant – 7,4 – 32,3 Cash-flow net courant 689,9 960,6 – 28,2 % (En part du Groupe, en millions d’euros) CASH-FLOW NET COURANT 586,9 830,3 – 29,3 % Nombre moyen d’actions (b) 286 072 515 293 941 863 (Par action, en euros) CASH-FLOW NET COURANT 2,05 2,82 – 27,4 % Amortissement linéaire lié à IFRS 16 – 0,08 - CASH-FLOW NET COURANT 1,97 2,82 – 30,3 %

(a) Droits d’utilisation liés aux baux de location des bureaux du siège, du matériel informatique et des véhicules de fonction (IFRS 16).

(b) Nombre moyen d’actions, hors actions auto-détenues.



