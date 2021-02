(2021-02-17) Kitron utvider tjenesteomfanget for en større eksisterende kunde til å dekke produksjon av batteristyringssystemer. Den nye tildelingen dekker i utgangspunktet perioden 2022 til 2025 og har en verdi på 150 millioner kroner.



Produksjonen vil foregå ved Kitrons fabrikk i Polen. Kontrakten omfatter også ulike tjenester.

– Vi er veldig glade for å utvide dette forholdet med en ny produktlinje. Batteristyringssystemer er et eksempel på vekstpotensialet i det grunnleggende skiftet fra fossilt brensel til elektrifisering. Dette er et område av strategisk betydning for Kitron som for tiden bidrar til å drive den sterke veksten vi ser innen Elektrifisering, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Oslo Børs løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.