Marimekon hallitus on päättänyt, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta ja ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana enintään 1,00 euron osingosta vuodelta 2020



Marimekon hallitus on vuoden 2020 yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella päättänyt maksaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhdessä erässä osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.2.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.3.2021.



Hallitus on samalla päättänyt ehdottaa 14.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään vuoden 2020 osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Hallituksen ehdotuksen taustalla on koronaviruspandemiasta johtuva yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus.



”Vuonna 2019 Marimekko teki yhden historiansa parhaista tuloksista. Vain muutama kuukausi myöhemmin oli kuitenkin nähtävissä, että keväällä 2020 nopeasti kaikkialle maailmaan levinnyt koronaviruspandemia vaikuttaa voimakkaasti muotialaan ja erikoiskauppaan. Tästä syystä Marimekon yhtiökokous lykkäsi päätöstä osingosta vuodelta 2019, kunnes pandemian vaikutuksia yhtiön toimintaan voidaan arvioida paremmin. Marimekolla on laaja kotimainen ja kansainvälinen omistuspohja, joka on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Yli 18 000 osakkeenomistajastamme suuri osa on kotimaisia yksityissijoittajia. Vakaa osingonmaksu on ollut lupauksemme omistajillemme, ja haluamme pitää tästä kiinni. Yhtiön omavaraisuusaste on erinomainen, tase on hyvässä kunnossa eikä vuoden 2019 tulokseen liittynyt poikkeuksellisia eriä, joten olemme nyt päättäneet maksaa osinkoa vuodelta 2019”, hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila sanoo.



”Samanaikaisesti hallitus on kuitenkin päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2020 osingonmaksua tarkastellaan myöhempänä ajankohtana. Vaikka Marimekko onnistui vuonna 2020 luovimaan hyvin erittäin vaikeissa olosuhteissa, pandemia vaikutti yhtiön toimintaan sekä tulokseen monin tavoin. Tilanne markkinoillamme jatkuu epävarmana, mistä syystä erityinen varovaisuus on myös osingonmaksun osalta perusteltua”, Ihamuotila jatkaa.



Osinko vuodelta 2019



Marimekon varsinainen yhtiökokous 8.4.2020 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enintään 0,90 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta vuodelta 2019 yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutuksen mukaisesti hallitus on tänään päättänyt, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta.



Marimekon pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain niin, että osinko olisi vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta. Nyt maksettava osinko on 56 % vuoden 2019 vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta, joka oli 1,61 euroa. Vuonna 2018 vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,15 euroa ja osinkoa maksettiin 0,60 euroa osakkeelta eli 52 % osakekohtaisesta tuloksesta. Lisäksi vuodelta 2018 maksettiin lisäosinkoa 1,25 euroa osakkeelta yhtiön pääkonttorin myyntivoittoon liittyen.

Marimekon hallitus arvioi, että osinko vuodelta 2019 voidaan maksaa, sillä yhtiön taloudellinen asema on koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta vakaa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



Ehdotus osingosta vuodelta 2020



Marimekon hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous 14.4.2021 valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1,00 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.



