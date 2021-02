February 18, 2021 01:00 ET

February 18, 2021 01:00 ET

EEZY OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 18.2.2021 KLO 8.00

Eezy Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Hyvä operatiivinen kannattavuus, synergiatavoitteet saavutettu

Loka–joulukuu 2020

Liikevaihto oli 43,4 milj. euroa (65,6 milj. euroa loka–joulukuussa 2019).

Käyttökate oli 3,4 milj. euroa (4,2).

Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (2,3).

Oikaistu käyttökate oli 3,7 milj. euroa (4,8).

Oikaistu liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (2,9).

Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,05) osakkeelta.

Koronatilanteen syventyminen supisti liiketoimintaa.

Tammi–joulukuu 2020

Liikevaihto oli 190,6 milj. euroa (169,8 milj. euroa tammi–joulukuussa 2019).

Käyttökate oli 13,5 milj. euroa (12,6).

Liikevoitto oli 5,6 milj. euroa (8,0).

Oikaistu käyttökate oli 14,3 milj. euroa (16,4).

Oikaistu liikevoitto oli 6,9 milj. euroa (11,8).

Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,25) osakkeelta.

Koronakriisi on vaikuttanut liiketoimintaan negatiivisesti.

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 eur/osake osinkoa sekä hallituksen valtuuttamista päättämään myöhemmin enintään 0,05 eur/osake osingosta.

Näkymät vuodelle 2021

Eezy ei anna tulosennustetta vuodelle 2021. Tarkoituksena on antaa tulosennuste ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 10–12/2020 10–12/2019 1–12/2020 1–12/2019 Liikevaihto 43,4 65,6 190,6 169,8 Käyttökate 3,4 4,2 13,5 12,6 Käyttökateprosentti, % 7,8 % 6,4 % 7,1 % 7,4 % Liikevoitto 1,5 2,3 5,6 8,0 Liikevoittoprosentti, % 3,4 % 3,5 % 2,9 % 4,7 % Oikaistu käyttökate 3,7 4,8 14,3 16,4 Oikaistu käyttökateprosentti, % 8,5 % 7,3 % 7,5 % 9,6 % Oikaistu liikevoitto 1,8 2,9 6,9 11,8 Oikaistu liikevoittoprosentti, % 4,1 % 4,4 % 3,6 % 6,9 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,02 0,05 0,11 0,25 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,02 0,05 0,11 0,25 Nettovelka / oikaistu käyttökate - - 2,9 x 2,7 x Ketjuliikevaihto 67,9 93,1 282,6 285,6





Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Huippusuoritus historiallisen vaikeissa olosuhteissa

”Vuoden 2020 aikana sekä Eezyä että asiakkaitamme koeteltiin. Vuoden alussa koronapandemia muutti maailman ja toimintaympäristömme hetkessä, ja tilanne pysyi haastavana koko vuoden. Vuosi ei ollut kuitenkaan pelkkää vastoinkäymistä vaan se tullaan muistamaan uuden Eezyn perustan luomisesta, nopeasta sopeutumisesta ja onnistuneesta taisteluvoitosta. Olemme saavuttaneet vuodelle 2020 asettamamme kehitystavoitteet ja lähdemme hyvistä asemista vuoteen 2021 hakemaan jälleen kasvua koronan jälkeisessä maailmassa.

Neljännen vuosineljänneksen kannattavuus parani volyymin laskusta huolimatta

Koronaepidemia kiihtyi ja rajoituksia kiristettiin merkittävästi neljännen vuosineljänneksen aikana. Eezyllä vaikutukset näkyivät etenkin ravintolasektorilla, joka menetti normaalin pikkujoulukauden, sekä vuokratyövoiman maahantuonnissa. Näiltä sektoreilta menetimme liikevaihtoa n. 15 M€, joka vastaa noin 70%:a koko volyymin laskustamme Q4:n aikana. Vaikutukset muilla asiakassektoreillamme ovat maltillisempia, mutta kuitenkin selviä. Teimme viimeisellä neljänneksellä 43 M€ liikevaihdolla 1,5 M€ liikevoittoa, mihin olemme hyvin tyytyväisiä. Volyymin laskusta huolimatta pystyimme pitämään käyttökatteen (7,8%) ja liikevoittomme (3,4%) hyvällä tasolla. Suoritus kuvaa toimintamme hyvää peruskannattavuutta, organisaatiomme osaamista ja toimintakykyä vaikeissakin olosuhteissa.

Kokonaisuutena vuosi oli puolustusvoitto

Onnistuimme keväällä reagoimaan koronan ensimmäiseen aaltoon hyvin. Yhteiskunnan sulkemiseen reagoimme lomautuksin ja säästötoimin, ja pystyimme toimimaan aktiivisesti loppukesän toipumisen ja vilkastumisen aikana. Kolmannesta neljänneksestä muodostui normaaliin tapaan vuoden paras kvartaali. Organisaatiomme tiivistyi ja tehostui selvästi kesän ja syksyn aikana, mikä on mahdollistanut entistä kannattavamman toiminnan syksyllä. Koko vuoden osalta liikevaihtomme oli 191 M€ ja liikevoitto 5,6 M€. Ottaen huomioon vuoden aikana kokemamme kysynnän vaihtelut sekä kertaluonteiset kuluerät, pidämme tätä erittäin hyvänä suorituksena.

Kehitys- ja synergiatavoitteet saavutettiin

Olemme vuoden aikana saaneet aikaan merkittävän kehitysloikan. Otimme vuoden 2020 alussa käyttöön uuden yhteisen brändin, ja se on nyt käytössä kaikissa liiketoiminnoissamme. Eezyn tunnettuuden rakentaminen on vasta alkanut, mutta matka on käynnistynyt hyvin. Olemme vuoden aikana siirtyneet yhteisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöön henkilöstövuokrauksen yksiköissämme, mikä mahdollistaa kasvavan tehokkuuden jatkossakin. Olemme saavuttaneet syksyllä 2019 asettamamme tavoitteet, noin 5 M€ vuositason synergiahyödyt arvioitua nopeammin.

Olemme toteuttaneet kasvustrategiaamme vahvistamalla tarjontaamme asiantuntijapalveluiden saralla. Syksyn aikana toteutetut yritysostot luovat pohjan sekä suorarekrytointipalveluiden laajentamiseen, että henkilöstön ja liiketoiminnan kehittämispalveluiden merkittävään kasvattamiseen lähivuosina.

Siirtymisemme pörssin päälistalle syksyn aikana oli osakkeenomistajien näkökulmasta iso askel ja samalla heijastaa pitkäjänteistä kasvustrategiaamme merkittävänä työelämän uudistajana.

Selkeytimme myös rakennettamme vuodenvaihteen jälkeen myymällä Ruotsin liiketoimintamme. Tämä mahdollistaa keskittymisen Suomen markkinoille, joiden uskomme tarjoavan riittävästi kasvumahdollisuuksia meille.

Hyvistä asemista vuoteen 2021

Ensimmäiset kuukaudet ovat todennäköisesti vielä vaikeita koronan vaikuttaessa yhteiskuntaan monin tavoin. Rokotusten edetessä uskomme taloudellisen aktiviteetin kuitenkin toipuvan nopeasti kesästä alkaen. Kulunut vuosi on todennäköisesti aiheuttanut monella sektorilla patoutunutta kysyntää, mikä voi johtaa nopeaan vuokratyövoiman tarpeen kasvuun. Emme anna vielä liikevaihto- tai tulosennustetta vuodelle 2021, vaan tavoitteemme on antaa ennuste ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, kun meillä on tarkempi käsitys koronapandemian vaikutusten kestosta.

Olemme valinneet vuoden pääteemaksi ”Takaisin kasvun tielle”. Ensisijainen tavoitteemme on orgaaninen kasvu, jota täydennämme strategian mukaisin yritysostoin. Kustannustasomme merkittävä lasku mahdollistaa volyymin jälleen noustessa positiivisen tuloskehityksen. Vaikka koronahuolet eivät vielä ole täysin ohi, olen vuoden 2020 kokemusten perusteella luottavainen. Pystymme henkilöstömme kanssa reagoimaan kaikkiin mahdollisiin haasteisiin ja säilyttämään kilpailukykymme."

Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus torstaina 18.2.2021 klo 13 järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa

https://eezy.videosync.fi/2020-q4-tulos

Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Sami Asikainen ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://sijoittajat.eezy.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.





