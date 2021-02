Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

18.2.2021 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020: Poikkeuksellinen koronavuosi 2020 – tuloskehitys elpyi nopeasti haastavan kevään jälkeen

Vuosineljännes lyhyesti

Tuloskehitys jatkui vakaana: vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 19,8 (19,2) miljoonaa euroa

Hallinnoitavat varat (AuM), 10,4 miljardia euroa, ennätyskorkealla tasolla

Korkokatteen hyvä kehitys jatkui, Aktian markkinaosuus asuntoluotoissa vahvistui

Asiakkaiden kiinnostus henkivakuuttamiseen lisääntyi – henkivakuutuksia myytiin lähes 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Kasvuinvestoinnit nostivat henkilöstökuluja edellisvuodesta

Koko vuosi lyhyesti

Henkivakuutusyhtiön sijoitusten negatiiviset arvonmuutokset ensimmäisellä vuosineljänneksellä painoivat markkinalaskun seurauksena koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton 55,1 (68,2) miljoonaan euroon

Tuloskehitys elpyi nopeasti toisella vuosineljänneksellä

Strateginen fokus edelleen vahvasti varainhoidossa

Digitaalisten pankkipalvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi



Näkymät 2021

Vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2020 olettaen, että markkinakehitys ja yhteiskunnan olosuhteet pysyvät edelleen vakaina.

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa viranomaisten suositukset huomioiden, että Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,43 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilivuodelta 2020 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2021.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Hyvin poikkeuksellinen vuosi 2020 kirjoitetaan vahvasti historiankirjoihin. Maailmanlaajuinen koronapandemia on antanut koko maailmalle ajattelemisen aihetta ja sen vaikutuksia talouteen ja yhteiskuntaan analysoidaan varmasti vielä pitkään.

Alkuvuoden huonoista lähtökohdista huolimatta pahimmat painajaiset talouden osalta eivät tulleet todeksi. Vaikka markkinoilla ajeltiin alkuvuodesta melkoista vuoristorataa, oli kulunut vuosi lopulta helpotus siinä, miten talous Suomessa ja maailmalla selvisi vuodesta, johon vaikuttivat koronaviruksen lisäksi muun muassa Yhdysvaltain presidentinvaalit ja tuleva Brexit.

Aktialle vuoden alku oli kuitenkin haastava. Jyrkän markkinalaskun seurauksena henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun realisoitumattomat arvonmuutokset ensimmäisellä vuosineljänneksellä painoivat koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton 55,1 (68,2) miljoonaan euroon.

Loppuvuoden tuloskehitys osoittaa kuitenkin, että myös toipuminen hyvän markkinakehityksen tuella oli nopeaa. Minua ilahduttaa erityisesti se, että koronaviruksen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta asiakasliiketoimintamme kehittyi koko vuoden ajan erinomaisesti. Koko vuoden korkokate nousi 4 prosenttia viime vuodesta ja palkkiotuotot pysyivät viime vuoden tasolla.

Korkokatteen hyvä kehitys jatkui

Aktian vertailukelpoinen liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 19,8 (19,2) miljoonaa euroa ja pääosin hyvän tuottokehityksen ansiosta hieman viime vuotta parempi.

Liiketoiminnan tuotot jatkoivat hyvää kehitystä: korkokate viimeisellä vuosineljänneksellä kasvoi 8 prosenttia viime vuodesta ja oli 20,8 miljoonaa euroa, mikä on matalien korkojen ja alhaisten marginaalien ympäristössä mielestäni hyvä saavutus. Määrätietoinen työ myyntiorganisaatiomme ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi alkoi kantaa hedelmää, ja Aktian markkinaosuus asuntoluotoissa ja muissa kotitalouksille myönnetyissä luotoissa vahvistui vuoden jälkipuoliskolla. Aktian lainasalkku on kasvanut vuoden aikana niin orgaanisesti kuin Hypoteekkipankilta ostetun luottokannan (yhteensä 2019–2020 noin 115 miljoonaa euroa) avulla.

Viimeisen vuosineljänneksen palkkiotuotot 25,4 miljoonaa euroa olivat alkuvuoden markkinanotkahduksesta huolimatta edellisvuoden tasolla. Aktian hallinnoitavat varat nousivat sekä nettomerkintöjen että markkinamuutosten ansiosta vuoden päätteeksi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ja olivat 10,4 miljardia euroa. Asiakkaiden vähentynyt luottokorttien käyttö näkyi alentuneina korttimaksuina vielä vuoden lopussakin.

Myös henkivakuutusnetto oli vahva vuoden viimeisellä neljänneksellä, 10,2 miljoonaa euroa, mikä on peräti 24 prosenttia viime vuotta parempi. Hyvään suoritukseen vaikuttivat paitsi kiinteistö- ja rahastosijoitusten arvonmuutokset, myös kasvanut kiinnostus henkivakuutuksiin. Henkivakuutuksia myytiin lähes 40 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Sen lisäksi, että vallitseva koronapandemia on vaikuttanut ihmisten tietoisuuteen taloutensa turvaamisen tarpeesta, myös Aktia Henkivakuutuksen myyntilähtöisempi strategia on tuottanut tulosta.

Vertailukelpoiset kulut olivat 36,3 (35,2) miljoonaa euroa ja kasvoivat noin 3 prosenttia edellisvuodesta. Kasvuinvestoinnit nostivat henkilöstökuluja edellisvuodesta.

Digitaaliset palvelut keskiössä

Digitaalisten pankkipalvelujen vahva kehittäminen on jo pitkään ollut Aktiassa keskeistä. Poikkeuksellinen vuosi nosti kuitenkin digitaalisten palvelujen kysynnän täysin uudelle tasolle – myös niiden parissa, jotka ovat epäröineet näiden palvelujen käyttöä. Samanaikaisesti käteisrahan kysyntä on entisestään vähentynyt. Asiakastapaamiset hoidettiin pääosin etänä, ja myönteiset asiakas- ja työntekijäkokemukset osoittavat, että uudet toimintamallit jäävät varmasti laajemmin käyttöön kuin ennen koronaepidemiaa.

Koronavirus vaikutti myös monen kotitalouden ja yrityksen talouteen. Aktia tuki asiakkaitaan tarjoamalla kevään aikana maksutonta lyhennysvapaata henkilöasiakkailleen ja vastaanotti vuoden aikana kaiken kaikkiaan noin 15 000 henkilöasiakkaan lainanlyhennysvapaahakemusta. Lyhennysvapaita myönnettiin normaalia enemmän myös yrityksille.

Olemme kertoneet tulosjulkistustemme yhteydessä, ettemme kuitenkaan ole konservatiivisena luotonantajana tunnistaneet lainakannassamme merkittäviä yksittäisiä riskitoimialoja tai -keskittymiä, joihin vaikea tilanne erityisen laajasti vaikuttaisi. Tämä pitää edelleen paikkansa.

Aktian hallitus päätti 11.1.2021 vuoden 2020 yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella jakaa osinkona 0,53 euroa osakkeelta. Hallitus huomioi Finanssivalvonnan 18.12.2020 päivittämän suosituksen luottolaitosten voitonjaosta ja päätti huolellisen harkinnan jälkeen laskea osingon määrää osinkopolitiikkansa alalaitaan, mikä on 60 prosenttia tilikauden voitosta. Finanssivalvonnan suositus on tässä poikkeustilanteessa ymmärrettävä, mutta Aktia on vakavarainen pankki ja se on pitkään ollut luotettava osingonmaksaja.

On tärkeää, että Aktia on kiinnostava sijoituskohde myös tulevaisuudessa. Aktialla on myös tärkeä ja vastuullinen tehtävä yhteiskunnassa: sen missio eli perustarkoitus on luoda vaurautta yhdessä. Yli 90 prosenttia Aktian osakkeenomistajista on suomalaisia, ja osingoilla tuetaan näin myös Suomen taloutta ja yhteiskuntaa.

Tunnusluvut

(milj. euroa) 4Q2020 4Q2019 ∆ % 2020 2019 ∆ % 3Q2020 ∆ % 2Q2020 1Q2020 Korkokate 20,8 19,3 8 % 80,7 77,6 4 % 20,0 4 % 20,1 19,7 Nettopalkkiotuotot 25,4 25,8 -2 % 97,6 99,1 -1 % 24,2 5 % 22,9 25,2 Henkivakuutusnetto 10,2 8,3 24 % 19,9 30,0 -34 % 4,7 116 % 10,1 -5,2 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 57,0 55,2 3 % 201,1 221,4 -9 % 49,4 15 % 54,8 39,9 Liiketoiminnan kulut -36,4 -35,3 3 % -142,2 -143,9 -1 % -33,8 8 % -36,3 -35,6 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -0,8 -0,8 10 % -4,0 -4,5 -9 % -0,1 - -1,8 -1,4 Liikevoitto 19,7 19,1 3 % 54,8 74,8 -27 % 16,0 24 % 16,3 2,8 Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 57,0 55,2 3 % 201,1 211,4 -5 % 49,4 15 % 54,8 39,9 Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -36,3 -35,2 3 % -141,9 -140,4 1 % -33,8 7 % -36,1 -35,6 Vertailukelpoinen liikevoitto1 19,8 19,2 3 % 55,1 68,2 -19 % 16,0 24 % 16,5 2,8 Kulu/tuotto-suhde 0,64 0,64 0 % 0,71 0,65 9 % 0,68 -6 % 0,66 0,89 Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde1 0,64 0,64 0 % 0,71 0,66 8 % 0,68 -6 % 0,66 0,89 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,22 0,23 -4 % 0,61 0,90 -32 % 0,18 22 % 0,19 0,03 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,22 0,23 -4 % 0,61 0,79 -23 % 0,18 22 % 0,19 0,03 Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,2 10,5 -12 % 6,7 10,3 -35 % 7,8 18 % 8,4 1,4 Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 9,3 10,5 -12 % 6,7 9,1 -26 % 7,8 18 % 8,5 1,4 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 14,0 14,7 -5 % 14,0 14,7 -5 % 15,6 -10 % 15,7 15,9 Osinko/osake (hallituksen ehdotus), euroa 0,43 0,53 -19 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Kauden lopussa

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 18. helmikuuta 2021 klo 10.30. Toimitusjohtaja Mikko Ayub ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2020-q4-results . Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236

Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 830 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite