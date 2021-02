18 février 2021

ANNEE 2020



Résultat d'exploitation à -4,5 milliards d'euros

La crise du Covid-19 a un impact sans précédent sur Air France-KLM

La crise du Covid-19 a eu un impact sans précédent sur les résultats de l'année 2020 :

Chiffre d'affaires de 11,1 milliards d'euros, en baisse de 59% par rapport à l'année dernière

Perte d'EBITDA de -1,7 milliard d'euros, limitée grâce à la maîtrise des coûts

Les coûts nets de personnel du groupe ont diminué de 35% en 2020 par rapport à l'année dernière, grâce à des réductions de personnel, des mécanismes de soutien des états et des salaires réduits en raison de la baisse de l'activité. Le nombre moyen d'ETP (équivalent temps plein) en décembre 2020 a diminué de 8 700 par rapport à décembre 2019

Résultat d'exploitation à -4,5 milliards d'euros, en baisse de 5,7 milliards d'euros par rapport à l'année dernière

Résultat net de -7,1 milliards d'euros, dont une provision pour restructuration de -822 millions d'euros, une pour sur-couverture de carburant de -595 millions d'euros et une pour dépréciation de la flotte de -672 millions d'euros

Dette nette de 11,0 milliards d'euros, en hausse de 4,9 milliards par rapport à fin 2019

Au 31 décembre 2020, le groupe dispose de 9,8 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit

OUTLOOK

Après un trafic de Noël positif sur le domestique France et vers les Caraïbes & Océan indien, les restrictions de voyage ont été renforcées en France, aux Pays-Bas et au niveau mondial, ayant un impact négatif sur le trafic du groupe au premier trimestre 2021.

En raison des confinements et des restrictions de voyage toujours en vigueur, le groupe prévoit un premier trimestre 2021 difficile, avec un EBITDA inférieur à celui du quatrième trimestre 2020.

La visibilité sur la reprise de la demande est toujours limitée car les réservations des clients sont beaucoup plus orientées court terme et dépendent aussi fortement des restrictions de voyage imposées tant sur le réseau long-courrier que moyen-courrier.

Dans ce contexte, le Groupe s'attend à une capacité en sièges-kilomètres offerts à l'indice 40 environ pour Air France-KLM au premier trimestre 2021 par rapport à 2019 pour l’activité Réseaux passage en raison de l’environment négatif.

Le groupe augmentera progressivement sa capacité jusqu’à l'été 2021 et s'attend à une reprise du trafic au cours des deuxième et troisième trimestres 2021 grâce au déploiement du vaccin.

Le groupe Air France-KLM continue de travailler sur des solutions de quasi-fonds propres et de fonds propres afin de renforcer son bilan et attend des progrès dans les semaines à venir. Les discussions se poursuivent avec la Commission Européenne dans le « cadre temporaire » (TF).

Air France-KLM Group Quatrième trimestre Année 2020 Variation 2020 Variation¹ Passagers (en milliers) 5 941 -75,9% 34 065 -67,3% Recette unitaire passage par SKO1 (cts €) 3,06 -52,6% 4,56 -31,2% Résultat d’exploitation (m€) -1 134 -1 228 -4 548 -5 689 Résultat net – part du Groupe (m€) -1 000 -1 155 -7 078 -7 368 Cash flow libre d’exploitation ajusté (m€) -2 115 -1 610 -5 661 -5 276 Dette nette en fin de période (m€) 11 049 4 902

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM, présidé par Mme Anne-Marie Couderc, s'est réuni le 17 février 2021 pour arrêter les comptes de 2020. Le directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith a déclaré :

« 2020 a mis le groupe Air France-KLM à l'épreuve avec la crise la plus grave jamais connue par l'industrie du transport aérien. Je tiens à remercier nos équipes pour leur engagement et leur formidable capacité d’adaptation dans cette période, qui nous ont permis d’être résilients malgré une chute sans précédent du trafic. Dès le début de la crise nous avons établi les meilleurs standards en matière de sécurité sanitaire pour nos clients et nos employés, nous avons su adapter nos programmes de vol en continu face à l’évolution des restrictions de voyage, ou encore saisir les opportunités du cargo.

Avec la même agilité et grâce au soutien des Etats français et néerlandais, nous avons réduit drastiquement nos coûts, protégé notre trésorerie et poursuivi le déploiement de transformations majeures au sein des compagnies, impliquant des efforts de la part de tous nos employés. Dans les mois à venir, nous continuerons à renforcer les fondamentaux du groupe, en améliorant sa performance économique et environnementale, afin qu’Air France-KLM soit en capacité de saisir pleinement les opportunités de la reprise. Nous commençons l'année 2021 en espérant que cette année verra une reprise du trafic dès que la vaccination sera déployée à grande échelle et que les frontières seront à nouveau ouvertes.Nos clients attendent avec impatience de pouvoir à nouveau voyager et leur attachement à Air France, KLM et Transavia s’est renforcé pendant cette crise. »

Revue d'activité

Réseaux : En cette année 2020 très difficile, Air France et KLM ont activement géré leur capacité, la plupart des vols étant incrémentalement positifs en termes de cash grâce à l'activité Cargo

Network Quatrième trimestre Année 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Chiffre d’affaires total (m€) 1 986 -65,5% -64,9% 9 206 -60,4% -60,3% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 1 818 -66,9% -66,2% 8 571 -61,5% -61,3% Résultat d’exploitation (m€) -881 -917 -914 -3 722 -4 471 -4 477

Les recettes pour l'année 2020 ont diminué de 60,3% à change constant pour atteindre 9,2 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à -3,7 milliards d'euros, soit une baisse de 4,5 milliards d'euros à taux de change constant par rapport à l'année dernière. Les mesures ont été renforcées pour préserver la trésorerie avec notamment la réduction des investissements, la réduction des coûts, les négociations avec les fournisseurs sur les conditions de paiement, la réduction du personnel et les mesures de soutien sur les salaires.

Réseaux passage: Assurer la sécurité sanitaire à bord et adapter le réseau pour faire face aux restrictions aux frontières

Quatrième trimestre Année Réseaux passage 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Passagers (en milliers) 5 211 -75,6% 28 883 -67,0% Capacité (millions de SKO) 34 900 -53,3% 138 168 -53,9% Trafic (millions de PKT) 14 351 -77,9% 81 212 -69,2% Coefficient occupation 41,1% -45,8 pt 58,8% -29,2 pt Chiffre d’affaires total (m€) 1 126 -78,3% -78,0% 6 638 -68,6% -68,4% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 1 054 -79,0% -78,6% 6 325 -69,0% -68,8% Recette unitaire au SKO (cts €) 3,02 -55,0% -54,1% 4,58 -32,8% -32,4%

L'activité réseaux passage au cours du quatrième trimestre a été, comme prévu, fortement réduite à 46% du niveau de l'année dernière. Le durcissement des restrictions de voyage, la fermeture des frontières et l'absence de voyages d'affaires ont retardé la reprise attendue du trafic. Octobre et Novembre ont été faibles en termes de trafic par rapport à un mois de Décembre plus fort grâce à l'augmentation du trafic de Noël sur le domestique France et vers les Caraïbes & l'Océan Indien.

2020 a été une année sans précédent pour le secteur aérien et Air France-KLM avec : un bon début en janvier et février ; un confinement mondial avec des vols de rapatriement au cours du deuxième trimestre ; l'espoir d'une reprise du trafic pendant l'été ; et un trimestre de fin d'année marqué par une augmentation des restrictions de voyage et du trafic à Noël.

La capacité de l'année 2020 a été sévèrement impactée par la crise du Covid-19, à 46% du niveau de l'année dernière alors que le trafic a diminué de 69% principalement en raison des restrictions de voyage en place.

Le groupe a fait preuve de souplesse dans la gestion de la capacité, a pu augmenter sa capacité pendant les périodes d'été et de Noël et a observé des performances solides sur les routes avec moins de restrictions (domestique France, Caraïbes & Océan Indien et Afrique & Moyen-Orient). Le réseau équilibré d'Air France et de KLM, réparti sur les différentes régions du monde, a été un atout important pendant la crise du Covid-19, ce qui explique en partie pourquoi le groupe a exploité plus de capacité que ses concurrents.

En 2020, le groupe a accéléré le retrait progressif de différentes flottes d’avions pour faire face à la future baisse de la demande attendue dans les années à venir (Airbus 380, Airbus 340, Boeing 747, Canadair Jet et Embraer 145).

Le groupe Air France-KLM continue de mettre en œuvre les normes de sécurité les plus élevées pour ses clients et ses employés afin de prévenir les risques de transmission de virus. Air France et KLM ont toutes deux obtenu 4 étoiles dans le cadre de l'évaluation de la sécurité des compagnies aériennes Skytrax Covid-19, l'une des meilleures notes.

Cargo: De fortes recettes unitaires dans un contexte de sous-capacité de l’industrie





Quatrième trimestre Année Cargo 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Tonnage (en milliers) 268 -6,8% 880 -20,8% Capacité (millions de TKO) 2 812 -24,3% 10 120 -30,7% Trafic (millions de TKT) 2 082 -5,7% 6 829 -19,4% Coefficient d’occupation 74,0% +14,6 pt 67,5% +9,5 pt Chiffre d’affaires total (m€) 860 +53,9% +58,2% 2 568 +19,3% +19,9% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 764 +59,4% +63,6% 2 246 +21,9% +22,5% Recette unitaire par TKO (cts €) 27,18 +110,5% +116,1% 22,20 +75,9% +76,8%

À la fin du quatrième trimestre 2020, la capacité mondiale de fret aérien était inférieure d'environ 20 % à celle de 2019. Le resserrement de l'offre et le niveau de la demande ont permis la hausse significative des yields au cours des derniers mois.

Le mois de décembre a été le huitième mois consécutif d'amélioration progressive du marché du fret aérien et l'activité Cargo d'Air France-KLM a continué à enregistrer de très bonnes performances avec une recette unitaire à change constant en hausse de 116,1% au quatrième trimestre 2020.

La capacité de fret du groupe pour 2020 a diminué de 30,7 %, principalement en raison de la réduction de la capacité soute des avions passage partiellement compensée par l'augmentation de la capacité des avions tout cargo et des mini-cargo (avions passagers avec la seule capacité de soute commercialisée). Les yields et les coefficients de remplissage ont fortement augmenté, ce qui a entraîné une hausse des recettes unitaires de 76,8 % à taux de change constant, en raison de l'écart entre la capacité de l'industrie et la demande. Le groupe bénéficie d'une flotte de six avions tout cargo et d'une flotte long-courrier passage bien adaptée à l'activité cargo (Boeing 777, Boeing 787 et Airbus 350).

Du côté de la demande, les volumes de fret aérien mondiaux sont en baisse en raison de la crise du Covid-19, mais devraient se redresser avec la croissance du commerce international et la production industrielle. L'écart entre l'offre et la demande ces derniers mois devrait se réduire lorsque les capacités de l'industrie augmenteront, ce qui dépendra de la reprise du trafic de passagers. Air France-KLM est prêt à transporter les vaccins dans le monde entier et en a déjà livrés avec succès sur plusieurs destinations. Les volumes augmenteront progressivement au cours du premier semestre 2021.

Transavia: Bien positionné pour la reprise avec un premier pas sur le marché domestique français

Quatrième trimestre Année Transavia 2020 Variation 2020 Variation Passagers (en milliers) 730 -77,7% 5 182 -68,7% Capacité (millions de SKO) 2 134 -67,9% 13 312 -59,5% Trafic (millions de PKT) 1 323 -78,2% 9 828 -67,6% Coefficient d’occupation 62,0% -29,3 pt 73,8% -18,4 pt Chiffre d’affaires total (m€) 85 -74,8% 606 -65,2% Recette unitaire au SKO (cts €) 3,67 -26,1% 4,41 -17,4% Coût unitaire au SKO (cts €) 8,01 +48,8% 6,65 +34,7% Résultat d’exploitation (m€) -93 -65 -299 -430

Le résultat d'exploitation du quatrième trimestre a terminé en baisse de -65 millions d'euros par rapport à l'année dernière, avec une perte opérationnelle de -93 millions d'euros en raison de la crise Covid-19 et du renforcement des restrictions aux frontières en Europe et en Afrique du Nord.

Les niveaux d'activité de l'année 2020 sont proches de 40% de ceux de l'année dernière avec une baisse des recettes unitaires de 17,4% par rapport à 2019. Le taux de remplissage à 73,8% a été affecté par les restrictions de voyage imposées.

Au cours de l'année 2020, Transavia a effectué plus de 150 vols de rapatriement au départ de l'Europe et de l'Afrique du Nord, permettant de ramener 28 000 passagers avant d'immobiliser temporairement l'ensemble de sa flotte. En juin, Transavia a progressivement repris ses vols en adaptant constamment ses opérations aux règles Covid-19 et a permis à de nombreux voyageurs de profiter des destinations loisirs pendant l'été. Toutefois, la résurgence du Covid-19 et les restrictions aux frontières ont ralenti la reprise du trafic de Transavia au cours du quatrième trimestre 2020. Des mesures strictes de préservation de la trésorerie sont toujours en place, notamment des mesures de réduction des investissements, des négociations avec les fournisseur sur les conditions de paiement, et des mesures de soutien sur les salaires.

Plusieurs accords salariaux ont été conclus en France et aux Pays-Bas sur les conditions de travail et les mesures de restructuration. Transavia France a démarré ses activités sur le domestique France au cours du quatrième trimestre 2020 au départ des aéroports de Paris Orly et de province.

Le plan de croissance de Transavia est toujours valable et la compagnie est bien positionnée pour profiter de la reprise du trafic loisir prévue dans les prochains mois et constitue une opportunité majeure de gain de compétitivité pour le groupe.

Maintenance: Activité sévèrement touchée par la diminution des activités des compagnies aériennes

Quatrième trimestre Année Maintenance 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Chiffre d’affaires total (m€) 603 -48,2% 2 858 -38,1% Chiffre d’affaires externe (m€) 286 -44,5% -40,5% 1 248 -41,6% -41,4% Résultat d’exploitation (m€) -177 -267 -257 -543 -803 -798 Marge d’exploitation (%) -29,4% -37,1 pt -36,5 pt -19,0% -24,6 pt -24,5 pt

Le résultat d'exploitation du quatrième trimestre s'est élevé à -177 millions d'euros, soit une baisse de 267 millions d'euros, fortement impacté par la crise de Covid-19. Les signatures de contrats se sont poursuivies au quatrième trimestre et sont incluses dans le carnet de commandes en fin d'année.

En 2020, les revenus externes ont diminué de 41,6 % et la baisse des activités des compagnies aériennes du groupe Air France-KLM a eu un impact sur le chiffre d’affaires total. Les coûts opérationnels ont été réduits avec la baisse du niveau d'activité, des réductions de personnel, des mesures de soutien gouvernementales sur les salaires des employés et d'autres mesures d'économie de coûts.

La Covid-19 a généré environ 320 millions d'euros d'éléments exceptionnels dont 120 millions de créances douteuses, 110 millions d'euros de provision sur la valeur des actifs et 90 millions d'euros concernant la révision des contrats.



Le carnet de commandes de la Maintenance est évalué à 9,1 milliards de dollars au 31 décembre 2020, soit une baisse de 2,4 milliards de dollars par rapport au 31 décembre 2019, en raison de la crise Covid-19. La Maintenance gère avec soin les accords avec les clients sur les conditions de paiement.

L'activité maintenance d'Air France-KLM est bien positionnée sur la maintenance des avions de nouvelle génération et prévoit de solides opportunités pour l'avenir.

Groupe Air France-KLM: Les résultats financiers ont été sévèrement impactés par la Covid-19 : une baisse de 5,8 milliards d'euros de l'EBITDA, atténuée par la maîtrise des coûts

Quatrième trimestre Année 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Capacité (SKO m) 37 034 -54,5% 151 480 -54,4% Trafic (PKT m) 15 673 -77,9% 91 040 -69,0% Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 3,06 -53,5% -52,6% 4,56 -31,6% -31,2% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 5,12 -28,5% -27,1% 6,05 -16,3% -15,8% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 8,18 +16,1% +25,9% 9,05 +31,6% +36,9% Chiffre d’affaires total (m€) 2 363 -64,3% -63,5% 11 088 -59,2% -59,1% EBITDA (m€) -407 -1 272 -1 260 -1 689 -5 816 -5 814 Résultat d’exploitation (m€) -1 134 -1 228 -1 215 -4 548 -5 689 -5 685 Marge d’exploitation(%) -48,0% -49,4 pt -49,2 pt -41,0% -45,2 pt -45,2 pt Résultat net, part du Groupe (m€) -1 000 -1 155 -7 078 -7 368

En 2020, le groupe Air France-KLM affiche un résultat d'exploitation de -4,5 milliards d'euros, en baisse de 5,7 milliards d'euros par rapport à l'année dernière.

Le résultat net s'est élevé à -7,1 milliards d'euros pour l'année 2020, soit une baisse de 7,4 milliards d'euros par rapport à l'année dernière, dont des éléments comptables exceptionnels dus à la Covid-19:

Provision pour coûts de restructuration de -822 millions d'euros avec les plans de départ chez groupe Air France et groupe KLM

Sur-couverture de carburant recyclé en "Autres produits et charges financiers" pour -595 millions d'euros

Dépréciation de la flotte de -672 millions d'euros principalement causée par -553 millions d'euros sur l'Airbus A380

Depuis le début de la crise, Air France KLM et Transavia ont procédé à 2,3 milliards d'euros de remboursements aux clients dont 0,8 milliard d'euros au cours du quatrième trimestre 2020.

Le coût unitaire de 2020 a augmenté de 36,9%, principalement en raison des réductions de capacité liées à la Covid-19

Les coûts nets de personnel du groupe ont diminué de 35 % en 2020 par rapport à l'année dernière, grâce à des réductions de personnel, à la mise en œuvre de l'activité partielle chez Air France, à la compensation des coûts de personnel par le mécanisme NOW chez KLM et à l'absence de profit sharing dans les deux compagnies. Le nombre moyen d'ETP (équivalent temps plein) en décembre 2020 s’établit à 76 900, en baisse de 8 700 par rapport à décembre 2019.

Dette nette en hausse de 4,9 milliards d’euros

Quatrième trimestre Année En millions d’euros 2020 Variation 2020 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies - 661 -1 440 -2 586 -6 370 Paiements liés aux plans de départs volontaires - 253 - 244 - 405 - 381 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) - 502 - 547 165 + 30 Cash-flow net provenant de l’exploitation -1 416 -2 231 -2 826 -6 721 Investissements nets * - 421 639 -1 895 1 377 Cash-flow libre d’exploitation -1 837 -1 592 -4 721 -5 344 Remboursement des dettes de loyer - 278 - 18 - 940 68 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** -2 115 -1 610 -5 661 -5 276

* Somme des « Investissements corporels et incorporels » et « Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le «Cash-flow libre d’exploitation ajusté» est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location.

Le Groupe a généré un cash-flow libre d’exploitation ajusté en 2020 de -5,7 milliards d'euros, soit une baisse de 5,3 milliards d'euros par rapport à l'année dernière, qui s'explique principalement par une baisse du cash-flow net provenant de l’exploitation de 6,7 milliards d'euros, partiellement compensée par une réduction des investissements nets de 1,4 milliard d'euros.

L'accent mis sur la gestion du fonds de roulement dans toutes les activités du Groupe a conduit à une variation positive de +165 millions d'euros en 2020 grâce aux reports d'impôts et de charges sociales, aux négociations avec les fournisseurs et la politique d’avoirs qui ont compensé le processus de remboursement de billets et le faible afflux de nouvelles réservations.

En millions d’euros 31 déc 2020 31 déc 2019 Dette nette 11 049 6 147 EBITDA, 12 mois glissants -1 689 4 128 Dette nette/EBITDA, 12 mois glissants na 1,5 x

Les résultats des deux compagnies aériennes affectés par le Covid-19 en 2020

Quatrième trimestre Année 2020 Variation 2020 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France (En millions d’euros) -989 -970 -3 389 -3 669 Marge d’exploitation (%) -73,3% -72,8 pt -52,8% -54,5 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM (En millions d’euros) -152 -271 -1 154 -2 007 Marge d’exploitation (%) -13,4% -17,8 pt -22,5% -30,2 pt

PERSPECTIVES

Après un trafic de Noël positif sur le domestique France et vers les Caraïbes & Océan indien les restrictions de voyage ont été renforcées en France, aux Pays-Bas et au niveau mondial, ayant un impact négatif sur le trafic du groupe au premier trimestre 2021.

La visibilité sur la reprise de la demande est toujours limitée car les réservations des clients sont beaucoup plus orientées le court terme et dépendent aussi fortement des restrictions de voyage imposées tant sur le réseau long-courrier que moyen-courrier.

Le groupe augmentera progressivement sa capacité jusqu’à l'été 2021 et s'attend à une reprise du trafic au cours des deuxième et troisième trimestres 2021 grâce au déploiement du vaccin.

Pour l'instant, KLM n'est pas en mesure d'effectuer des vols de passagers entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud et le Royaume-Uni, alors que la France a interdit tout voyage non essentiel en provenance et à destination de la France. Au lieu d'augmenter progressivement la capacité au cours du premier trimestre, il a fallu la réduire.

Dans ce contexte, le Groupe s'attend à :

·Une capacité en sièges-kilomètres offerts à l'indice 40 environ pour Air France-KLM au premier trimestre 2021 par rapport à 2019 pour l’activité Réseaux passage en raison de l’environment négatif.

En raison de la sous-capacité dans l’industrie cargo, de solides opportunités continuent d’exister pour le Groupe au premier trimestre 2021, alors que les performances futures dépendront de la reprise du trafic passagers.

En raison des confinements et des restrictions de voyage toujours en vigueur, le groupe prévoit un premier trimestre 2021 difficile, avec un EBITDA inférieur à celui du quatrième trimestre 2020.

Au 31 décembre 2020, le groupe dispose de 9,8 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit.

Le groupe prévoit des besoins de liquidités en 2021 avec :

Un besoin en fonds de roulement négatif au premier trimestre, influencé par des paiements différés et un niveau de nouvelles réservations très faible

Des dépenses d'investissement avant prise en compte des financements flotte de 2,0 milliards d'euros en 2021

Un montant de 0,5 milliard d'euros pour les restructurations en 2021





Guidance : Objectif de marge opérationnelle à moyen terme du groupe Air France-KLM inchangé mais reporté

Le groupe accélère ses initiatives de transformation et confirme son ambition financière à moyen terme. Le groupe continue à équilibrer l’objectif à moyen terme de gestion des liquidités avec l'objectif à long terme d'accroissement de sa compétitivité. Le groupe poursuit l’optimisation de sa flotte, de ses effectifs, de son réseau et de ses coûts.

La crise du Covid-19 a un impact sans précédent sur le trafic. Afin d'anticiper cette baisse du traffic, le Groupe estime que le nombre d'avions en 2022 sera inférieur de 7 % au nombre d'avions en 2019. Le Groupe s'attend à ce que la capacité en SKO ne revienne aux niveaux de 2019 qu'en 2024.

Fin 2020, le Groupe est parvenu à réduire le nombre d'ETP de 10 % par rapport à décembre 2019. Dans les années à venir, le nombre d'ETP diminuera encore d'environ 6 000 ETP. La réduction des ETP, supporté par d'autres initiatives de transformation, feront baisser le coût unitaire de 8 à 10 % une fois que la capacité sera revenue aux niveaux de 2019.

L'ambition financière à moyen terme du groupe est maintenue avec un cash flow libre d’exploitation ajusté positif en 2023. L'objectif de la marge opérationnelle à moyen terme est toujours estimé à 7 à 8 %.

******

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Malgré les incertitudes, le conseil d'administration a jugé approprié de préparer les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 sur la base du principe de continuité d'exploitation. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la note 2 des états financiers consolidés.

Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document de référence.

La présentation des résultats sera disponible le 18 février 2021 sur www.airfranceklm.com , à partir de 7h15 CET.

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Gagey (CFO) aura lieu le 18 février 2021 à 08h30.



Pour vous connecter à la téléconférence, veuillez composer le:

France: +33 (0)1 76 77 22 57

Netherlands: +31 (0)20 703 8261

UK: +44 (0)330 336 9411

US: +1 720-543-0206

Code de confirmation: 7443591

Compte de résultat

Quatrième trimestre Année En millions d’euros 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Chiffre d’affaires 2 363 6 616 -64,3% 11 088 27 188 -59,2% Autres produits de l’activité 0 1 -100,0% 0 1 -100,0% Chiffre d’affaires 2 363 6 617 -64,3% 11 088 27 189 -59,2% Carburant avions -506 -1 393 -63,7% -2 392 -5 511 -56,6% Affrètements aéronautiques -72 -118 -39,0% -253 -525 -51,8% Redevances aéronautiques -226 -462 -51,1% -969 -1 933 -49,9% Commissariat -59 -205 -71,2% -294 -822 -64,2% Achats d’assistance en escale -188 -422 -55,5% -833 -1 715 -51,4% Achats et consommations d’entretien aéronautiques -375 -708 -47,0% -1 618 -2 628 -38,5% Frais commerciaux et de distribution -55 -246 -77,6% -346 -1 029 -66,4% Autres frais -342 -437 -21,7% -1 275 -1 730 -26,3% Frais de personnel -1 076 -2 108 -49,0% -5 300 -8 139 -34,9% Impôts et taxes -29 -35 -17,1% -137 -154 -11,0% Autres produits et charges 158 382 -58,6% 640 1 125 -43,1% EBITDA -407 865 nm -1 689 4 128 nm Amortissements, dépréciations et provisions -727 -771 -5,7% -2 859 -2 987 -4,3% Résultat d’exploitation -1 134 94 nm -4 548 1 141 nm Cessions de matériel aéronautique 6 -2 nm 37 22 +68,2% Autres produits et charges non courants -38 -19 +99,9% -1 489 -153 +873% Résultat des activités opérationnelles -1 166 73 nm -6 000 1 010 nm Coût de l'endettement financier brut -146 -110 +32,7% -496 -442 +12,2% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 1 9 -88,9% 19 49 -61,2% Coût de l'endettement financier net -145 -101 +43,6% -477 -393 +21,4% Autres produits et charges financiers 171 120 +42,5% -451 -271 +66,4% Résultat avant impôt des entreprises intégrées -1 140 92 nm -6 928 346 nm Impôts 145 56 +158,9% -97 -76 +27,6% Résultat net des entreprises intégrées -995 148 nm -7 025 270 nm Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -6 8 nm -58 23 nm Résultat des activités poursuivies -1 001 156 nm -7 083 293 nm Résultat net des activités non poursuivies -1 1 nm -5 3 nm Résultat de l’exercice -1 000 155 nm -7 078 290 nm

Résultats 2019 retraités suite à un changement de méthode comptable des pièces à durée de vie limitée et au reclassement des indemnisations passagers de l’UE entre les recettes et les dépenses externes



Bilan consolidé

Actif 31 déc 2020 31 déc 2019 En millions d’euros Goodwill 215 217 Immobilisations incorporelles 1 230 1 305 Immobilisations aéronautiques 11 031 11 334 Autres immobilisations corporelles 1 548 1 580 Droit d'utilisation 4 678 5 173 Titres mis en équivalence 230 307 Instrument dérivés actifs long terme 92 238 Actifs de retraite 211 420 Autres actifs financiers 795 1 096 Impôts différés 282 523 Autres débiteurs 4 3 Actif non courant de la vente 20 316 22 196 Autres actifs financiers 607 800 Instrument dérivés actifs court terme 160 258 Stocks et en-cours 543 737 Créances clients 1 248 2 164 Autres débiteurs 914 865 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 423 3 715 Actif courant 9 895 8 539 Total actif 30 211 30 735 Passif et capitaux propres 31 déc 2020 31 déc 2019 En millions d’euros Capital 429 429 Primes d’émission et de fusion 4 139 4 139 Actions d’autocontrôle - 25 - 67 Titres subordonnés 0 403 Réserves et résultat -9 970 -2 620 Capitaux propres (Propriétaires de la société mère)anpas lntrôle -5 427 2 284 Participations ne donnant pas le contrôle 9 15 Capitaux propres -5 418 2 299 Provisions retraite 2 147 2 253 Autres provisions 3 670 3 750 Dettes financières 14 171 6 271 Dettes loyers 2 425 3 149 Instruments dérivés passifs long terme 122 107 Impôts différés 22 142 Autres créditeurs 1 294 115 Passif non courant 23 851 15 787 Provisions 1 337 714 Dettes financières 1 318 842 Dettes loyers 839 971 Instruments dérivés passifs court terme 363 154 Dettes fournisseurs 1 435 2 379 Titres de transport émis et non utilisés 2 394 3 289 Programme de fidélisation 916 848 Autres créditeurs 3 175 3 448 Concours bancaires 1 4 Passif courant 11 778 12 649 Total capitaux propres et passifs 30 211 30 735





Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 décembre 2020

En millions d’euros 31 Dec 2020 31 Dec 2019 Résultat net des activités poursuivies -7 083 293 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 2 859 2 987 Dotations nettes aux provisions financières 183 217 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -50 -43 Résultat sur cessions de filiales et participations 1 0 Résultats non monétaires sur instruments financiers -27 30 Ecart de change non réalisé -290 82 Pertes de valeur 680 0 Autres éléments non monétaires 511 238 Résultats des sociétés mises en équivalence 58 -23 Impôts différés 167 -21 Capacité d'autofinancement -2 991 3 760 (Augmentation) / diminution des stocks 138 -93 (Augmentation) / diminution des créances clients 760 61 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs -898 -133 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés -837 160 Variation des autres débiteurs et créditeurs 1 002 140 Variation du besoin en fonds de roulement 165 135 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation -2 826 3 895 Investissements corporels et incorporels -2 099 -3 372 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 204 100 Perte de contrôle de filiales cession de titres de sociétés non contrôlées 357 13 Prise de contrôle de filiales et participations achats de parts dans les sociétés non contrôlées -1 -1 Dividendes reçus 0 14 Diminution / (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois -44 -72 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -1 583 -3 318 Augmentation de capital suite à la nouvelle obligation convertible 0 54 Titres subordonnés (dont prime) 0 0 Emission de nouveaux emprunts 11 437 1 617 Remboursement de dettes financières -3 389 -1 156 Remboursement de dettes de loyers -940 -1 008 Diminution / (augmentation) nette des prêts 39 72 Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués 0 -26 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 7 147 -447 Effet des variations de change sur la trésorerie équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants -27 1 Variation de la trésorerie nette 2 711 131 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 3 711 3 580 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 6 422 3 711 Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies 0 0

Key Performance Indicators

Résultat net - part du Groupe retraité

Quatrième trimestre Année In million euros 2020 2019 2020 2019 Résultat net part Groupe -1 000 155 -7 078 290 Résultat de change non réalisé -212 -141 -290 82 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (dérivés) -97 -20 -27 -29 Produits et charges non courants 31 22 1 452 131 Impact des taxes sur les retraitements du résultat net ajusté 78 -42 -323 -55 Résultat net - part du Groupe retraité -1 200 -27 -6 266 419 Coupons sur titres subordonnés 0 -4 0 -17 Résultat net - part du Groupe retraité incluant les coupons sur titres subordonnés (utilisé pour calculer le bénéfice par action) -1 200 -31 -6 266 402 Résultat net retraité par action (en €) -2,81 0,14 -14,66 0,95

Return on capital employed (ROCE)1

En millions d’euros 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 June 2020 31

Mar 2020 31

Dec 2019 30 Sep 2019 30

June 2019 31

Mar 2019 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 445 1 470 1 500 1 564 1 522 1 481 1 465 1 485 Immobilisations aéronautiques 11 031 11 009 10 919 11 465 11 334 10 829 10 747 10 456 Autres immobilisations corporelles 1 548 1 535 1 551 1 579 1 580 1 554 1 530 1 504 Droits utlilisations 4 678 4 789 4 938 5 119 5 173 5 300 5 470 5 453 Titres mis en équivalence 230 224 267 299 307 310 305 306 Autres actifs financiers hors valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 146 135 133 142 140 131 125 127 Provisions hors retraites litige cargo et restructuration -3 922 -4 001 -4 130 -4 190 -4 058 -4 101 -3 888 -3 907 BFR hors valeur de marché des instruments dérivés -6 505 -6 894 -6 779 -6 650 -6 310 -6 285 -6 957 -6 938 Capitaux employés au bilan 8 651 8 267 8 399 9 328 9 688 9 219 8 797 8 486 Capitaux employés moyens (A) 8 661 9 048 Résultat d’exploitation -4 548 1 141 - Dividendes reçus 0 -2 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -58 23 - Impôt normatif 1 394 -318 Résultat ajusté après impôt (B) -3 212 844 ROCE 12 mois glissants (B/A) -37,1% 9,3%





Dette nette

Billan au (En millions d’euros) 31 déc 2020 31 déc 2019 Dettes financières courantes et non courantes 15 388 6 886 Repo obligation Triple A - 84 0 Dettes de loyers 3 184 4 029 Couvertures de juste valeur sur les dettes 27 4 Intérêts courus non échus - 107 - 62 Dettes financières brutes (A) 18 408 10 857 Trésorerie et équivalent trésorerie 6 423 3 715 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 193 111 Trésorerie nantie 309 300 Obligations AAA 518 585 Concours bancaires courant - 1 - 4 Autre 1 3 Repo obligation Triple A - 84 0 Liquidités nettes (B) 7 359 4 710 Dette nette (A) – (B) 11 049 6 147

Cash flow libre d'exploitation ajusté

Quatrième trimestre Année En millions d’euros 2020 2019 2020 2019 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation activités poursuivies -1 416 815 -2 826 3 895 Investissements corporels et incorporels - 444 -1 077 -2 099 -3 372 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 23 17 204 100 Cash-flow libre d’exploitation -1 837 - 245 -4 721 623 Réduction de la dette de location - 278 - 260 - 940 -1 008 Cash flow libre d'exploitation ajusté -2 115 - 505 -5 661 - 385

Besoin de liquidités opérationnelles





Année 2020 2019 EBITDA - 1 689 4 128 Provisions CO2 et autres -22 18 Rectifications d'inventaires 4 -1 Dotations provisions retraites 306 341 Reprises de provisions retraites -246 -256 Paiements fondés sur des actions 0 1 Résultat de cession des immobilisations non aéronautiques 41 46 Dividend reçues 0 -2 Résultat d'exploitation - part monétaire -1 605 4 275 Charges de restructuration -405 -24 Autres produits et charges non récurrents -1 1 Coût monétaire de l'endettement financier -446 -422 Produits monétaires de la trésorerie -2 23 Change réalisé 7 -1 Débouclages d'instruments de trading - cash -589 4 Impôt courant 70 -97 Autres produits & charges financières - Cash -22 -7 Autres éléments 3 8 Capacité d'autofinancement -2 991 3 760

Coût unitaire à l’SKO

Quatrième trimestre Année 2020 2019 2020 2019 Chiffre d’affaires (en m€) 2 363 6 617 11 088 27 189 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- 1 134 -94 4 548 -1 141 Coût d’exploitation total (en m€) 3 497 6 523 15 637 26 048 Activité passage réseaux – autres recettes (en m€) -72 -178 -314 -711 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) -96 -79 -322 -310 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) -286 -515 -1 248 -2 138 Transavia - autres recettes (en m€) -7 -7 -20 10 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) -6 -7 -28 -34 Coût net (en m€) 3 031 5 736 13 706 22 864 Capacités produites exprimées en SKO 37 034 81 363 151 480 332 473 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 8,18 7,05 9,05 6,88 change brute 16,1% 31,6% Effet change sur les coûts nets (en m€) -102 -121 Variation à change constant 18,2% 32,3% Effet prix du carburant (en m€) ajusté pour la capacité de 2019 -342 -771 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 8,18 6,50 9,05 6,61 Variation à change et prix du carburant constants +25,9% +36,9%

*La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO) de Transavia (en SKO)

Résultats par Groupe

Groupe Air France

Quatrième trimestre Année 2020 Variation 2020 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 1 349 -66,7% 6 415 -61,3% EBITDA (en m€) -514 -980 -1 609 -3 781 Résultat d’exploitation (en m€) -988 -970 -3 389 -3 669 Marge d’exploitation (%) -73,3% -72,8 pt -52,8% -54,5 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) -669 -1 012 -2 188 -2 188 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) -49,6% -58,0 pt -34,1% -34,1 pt





Groupe KLM Quatrième trimestre Année 2020 Variation 2020 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 1 136 -57,8% 5 120 -53,8% EBITDA (en m€) 101 -304 -75 -2 017 Résultat d’exploitation (en m€) -152 -271 -1 154 -2 007 Marge d’exploitation (%) -13,4% -17,8 pt -22,5% -30,2 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 17 -416 -340 -340 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 1,5% -14,6 pt -6,6% -6,6 pt

NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-Groupe

Flotte du Groupe au 31 décembre 2020

Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart 31/12/19 B747-400 2 2 2 -8 B777-300 43 14 18 17 22 57 57 B777-200 25 15 26 14 40 40 B787-9 10 13 6 5 12 23 23 1 B787-10 6 4 2 6 5 1 A380-800 9 2 3 4 9 -10 A350-900 6 1 5 6 6 3 A340-300 1 1 1 -4 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 8 11 12 23 21 -2 Total Long-Haul 109 63 0 71 32 69 172 157 -19 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 75 29 10 67 106 106 2 B737-700 16 5 2 5 14 21 20 -3 A321 20 11 9 20 20 A320 44 4 4 36 44 44 1 A319 33 14 19 33 33 A318 18 8 10 18 18 Total Medium-Haul 115 52 80 73 19 155 247 246 0 ATR72-600 -2 ATR72-500 ATR42-500 Canadair Jet 1000 14 14 14 14 Canadair Jet 700 11 11 11 9 -1 Embraer 190 17 32 11 10 28 49 49 2 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 15 10 5 15 15 Embraer 145 15 15 15 -13 Total Regional 72 49 0 64 24 33 121 104 -14 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 6 0 0 6 6 0 Total 298 168 80 214 75 257 546 513 -33

TRAFFIC QUATRIÈME TRIMESTRE 2020

Activité passage réseaux *

T4 Année Total activité passage réseaux* 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 5 211 21 347 (75,6%) 28 883 87 634 (67,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 14 351 64 943 (77,9%) 81 212 263 509 (69,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 34 900 74 723 (53,3%) 138 167 299 624 (53,9%) Coefficient d’occupation (%) 41,1% 86,9% (45,8) 58,8% 87,9% (29,2) Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 591 7 031 (77,4%) 8 663 28 320 (69,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 239 53 128 (78,8%) 64 022 213 664 (70,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 29 749 60 648 (50,9%) 112 586 240 774 (53,2%) Coefficient d’occupation (%) 37,8% 87,6% (49,8) 56,9% 88,7% (31,9) Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 306 2 074 (85,3%) 2 176 8 760 (75,2%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 260 14 751 (84,7%) 15 657 62 245 (74,8%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 972 16 561 (51,9%) 31 381 69 677 (55,0%) Coefficient d’occupation (%) 28,3% 89,1% (60,7) 49,9% 89,3% (39,4) Amérique latine Passagers transportés (milliers) 183 935 (80,5%) 1 151 3 664 (68,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 766 8 780 (79,9%) 10 943 34 753 (68,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 848 10 160 (52,3%) 18 372 39 135 (53,1%) Coefficient d’occupation (%) 36,4% 86,4% (50,0) 59,6% 88,8% (29,2) Asie Passagers transportés (milliers) 173 1 689 (89,8%) 1 534 6 659 (77,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 491 14 610 (89,8%) 13 294 58 008 (77,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 326 16 390 (61,4%) 27 028 64 124 (57,9%) Coefficient d’occupation (%) 23,6% 89,1% (65,6) 49,2% 90,5% (41,3) Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 534 1 395 (61,8%) 2 097 5 484 (61,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 815 8 040 (65,0%) 11 640 31 157 (62,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 728 9 595 (40,3%) 18 066 36 955 (51,1%) Coefficient d’occupation (%) 49,1% 83,8% (34,6) 64,4% 84,3% (19,9) Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 396 938 (57,7%) 1 705 3 753 (54,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 908 6 948 (58,1%) 12 488 27 500 (54,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 875 7 942 (38,6%) 17 739 30 883 (42,6%) Coefficient d’occupation (%) 59,7% 87,5% (27,8) 70,4% 89,0% (18,6) Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 3 620 14 316 (74,7%) 20 220 59 314 (65,9%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 111 11 815 (73,7%) 17 190 49 845 (65,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 151 14 074 (63,4%) 25 581 58 851 (56,5%) Coefficient d’occupation (%) 60,4% 83,9% (23,5) 67,2% 84,7% (17,5)

* Air France et KLM

Transavia

T4 Année Transavia 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 730 3 266 (77,7%) 5 182 16 581 (68,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 323 6 064 (78,2%) 9 828 30 303 (67,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 134 6 640 (67,9%) 13 312 32 867 (59,5%) Coefficient d’occupation (%) 62,0% 91,3% (29,3) 73,8% 92,2% (18,4)

Total Groupe activité passage **

T4 Année Total groupe** 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 5 941 24 614 (75,9%) 34 065 104 214 (67,3%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 15 673 71 007 (77,9%) 91 040 293 812 (69,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 37 034 81 363 (54,5%) 151 480 332 492 (54,4%) Coefficient d’occupation (%) 42,3% 87,3% (44,9) 60,1% 88,4% (28,3)

** Air France KLM et Transavia

Activité cargo

T4 Année Total Groupe 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 2 082 2 207 (5,7%) 6 829 8 467 (19,3%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 812 3 713 (24,3%) 10 121 14 609 (30,7%) Coefficient de remplissage (%) 74,0% 59,4% 14,6 67,5% 58,0% 9,5

Activité Air France

T4 Année Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 3 017 12 698 (76,2%) 17 652 52 542 (66,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 946 37 584 (78,9%) 47 339 154 033 (69,3%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 16 416 43 863 (62,6%) 73 325 177 172 (58,6%) Coefficient d’occupation (%) 48,4% 85,7% (37,3) 64,6% 86,9% (22,4)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 956 4 122 (76,8%) 5 199 16 845 (69,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 284 30 571 (79,4%) 36 952 124 235 (70,3%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 763 35 338 (61,1%) 58 194 141 282 (58,8%) Coefficient d’occupation (%) 45,7% 86,5% (40,9) 63,5% 87,9% (24,4)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 060 8 576 (76,0%) 12 453 35 697 (65,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 662 7 013 (76,3%) 10 387 29 798 (65,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 654 8 525 (68,9%) 15 131 35 890 (57,8%) Coefficient d’occupation (%) 62,6% 82,3% (19,6) 68,6% 83,0% (14,4)





T4 Année Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 843 994 (15,3%) 2 644 3 789 (30,2%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 347 1 867 (27,9%) 4 737 7 356 (35,6%) Coefficient de remplissage (%) 62,6% 53,3% 9,3 55,8% 51,5% 4,3

Activité KLM

T4 Année Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 2 195 8 650 (74,6%) 11 231 35 092 (68,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 405 27 359 (76,6%) 33 873 109 476 (69,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 18 484 30 859 (40,1%) 64 842 122 452 (47,0%) Coefficient d’occupation (%) 34,7% 88,7% (54,0) 52,2% 89,4% (37,2)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 635 2 909 (78,2%) 3 463 11 475 (69,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 956 22 557 (78,0%) 27 070 89 428 (69,7%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 15 986 25 310 (36,8%) 54 392 99 492 (45,3%) Coefficient d’occupation (%) 31,0% 89,1% (58,1) 49,8% 89,9% (40,1)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 560 5 740 (72,8%) 7 767 23 617 (67,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 449 4 802 (69,8%) 6 803 20 047 (66,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 497 5 550 (55,0%) 10 450 22 960 (54,5%) Coefficient d’occupation (%) 58,0% 86,5% (28,5) 65,1% 87,3% (22,2)





T4 Année Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 242 1 212 2,4% 4 184 4 678 (10,6%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 466 1 846 (20,6%) 5 385 7 253 (25,8%) Coefficient de remplissage (%) 84,7% 65,6% 19,1 77,7% 64,5% 13,2













1 La recette unitaire passage est l’agrégation des recettes unitaires Réseaux passage et Transavia, variation à change constant







1 The definition of ROCE has been revised to take into account the seasonal effects of the activity.







