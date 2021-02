Paris, France, le 18 février 2021 - Atos annonce aujourd'hui avoir relevé ses ambitions en matière de décarbonation afin d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2028. Le Groupe s’engage ainsi à réduire de 50 % les émissions mondiales de carbone sous son contrôle et son influence d'ici 20251 (champs d’application 1,2 et 32) et de compenser toutes ses émissions résiduelles d'ici 2028.

Les nouvelles ambitions d’Atos anticipent de 22 ans l’objectif « zéro émission nette » fixé par l’Accord de Paris, qui vise à limiter la hausse des températures à 2°C à l’horizon 2050, par rapport aux niveaux pré industriels, et de 7 ans l’objectif initialement fixé par le Groupe (2035).

D’autre part, cela permettra également à Atos d’atteindre avec 5 ans d’avance l’objectif fixé par la trajectoire la plus stricte de l’initiative Science Based Targets (SBTi) en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, visant à limiter la hausse du réchauffement climatique à 1,5°C à l’horizon 2050, par rapport aux niveaux pré industriels. Ces engagements réduisent de 5 ans l’objectif que le Groupe s’était initialement fixé (2030).

La décision d’Atos de relever ses ambitions est motivée par le succès de ses plans de décarbonation, qui se sont traduits à ce jour par une réduction de 15 %3 de ses émissions mondiales de carbone en 2020 (de 3,3 à 2,8 millions de tonnes de CO2), dont 10 % de baisses structurelles, au-delà de l'effet conjoncturel lié à la crise sanitaire. Ce nouvel objectif encore plus ambitieux reflète également l'engagement d'Atos à accélérer les efforts de décarbonation de ses clients.

Avec cette initiative, Atos se positionne une fois de plus parmi les entreprises technologiques les plus avancées en matière de lutte contre le changement climatique et contribue à limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 °C au-dessus des niveaux pré industriels. Atos figure au premier rang des entreprises du secteur informatique dans le classement du Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

« Il est temps d'accélérer la lutte contre le changement climatique. En relevant notre ambition en matière de décarbonation, nous allons encore mieux aider nos clients dans leur propre trajectoire de réduction d’empreinte carbone. En effet, les experts estiment que le numérique pourrait permettre de réduire jusqu’à 20 % des émissions de carbone émises par tous les secteurs de l’économie. Notre leadership mondial en matière de décarbonation bénéficiera ainsi directement à tous nos clients », a déclaré Elie Girard, Directeur Général d'Atos.

Atos a largement progressé dans la mise en œuvre de ses plans de décarbonation au cours de l'année passée, grâce à une stratégie qui englobe toutes les activités et unités commerciales du Groupe et à des investissements continus dans les compétences, les qualifications et la recherche associées. Les efforts de décarbonation du Groupe se concentrent sur quatre domaines principaux :

Actifs immobiliers : optimisation des espaces et du taux d’occupation des bureaux et de la consommation d'énergie dans toutes les régions, avec des efforts importants pour adopter des sources d’énergie décarbonées. Cela s'est traduit par une diminution de 34 % des émissions mondiales de CO2 des bureaux en 2020 par rapport à 2019 (19 % excluant l'effet conjoncturel lié à la crise sanitaire), ainsi que par une accélération de l’adoption de sources d’énergie décarbonées qui représentent 44 % de l’alimentation en 2020 (contre 25 % en 2019) ;

Datacenters : amélioration de l'efficacité énergétique, qui s'est matérialisée par une diminution de 15 % de la consommation mondiale d'énergie des datacenters d'Atos en 2020 par rapport à 2019, ainsi que par le passage à des sources d'énergie décarbonées qui alimentent 55 % des datacenters en 2020 (contre 32 % en 2019) ;

amélioration de l'efficacité énergétique, qui s'est matérialisée par une diminution de 15 % de la consommation mondiale d'énergie des datacenters d'Atos en 2020 par rapport à 2019, ainsi que par le passage à des sources d’énergie décarbonées qui alimentent 55 % des datacenters en 2020 (contre 32 % en 2019) ; Chaîne d'approvisionnement : introduction de critères de décarbonation systématique au sein de la chaîne d'approvisionnement d'Atos, qui ont permis des avancées considérables (par exemple, une réduction de 10 % de la consommation d'énergie de tous les nouveaux ordinateurs). Atos a été classé parmi les 7 % des entreprises les plus performantes en matière de mobilisation des fournisseurs sur le changement climatique dans le Supplier Engagement Leaderboard du CDP 2020 ;

Produits et solutions : Atos améliore en permanence l'efficacité énergétique de ses produits et solutions, comme l'illustre le supercalculateur le plus économe en énergie du TOP100 mondial , livré au centre de calcul de Jülich en Allemagne.

Afin de s’assurer que son engagement en faveur de la décarbonation se reflète à tous les niveaux de l'entreprise et de sensibiliser tous ses employés à cette question, Atos a introduit en 2020 un mécanisme interne de tarification du carbone (80 € / tonne de CO2), qui s'applique à l'ensemble de ses activités. D’autre part, le Groupe a lancé l'application « Atos Green », qui fournit à ses employés des ressources ludiques pour les aider à réduire leur empreinte environnementale.

En parallèle, Atos prévoit de mettre en place un programme de compensation renforcé, principalement axé sur la séquestration du carbone, pour toutes ses émissions résiduelles.

Pour ses clients, Atos développe également une offre de décarbonation dédiée. Fort de l'acquisition d' EcoAct en 2020 et du développement d'un portefeuille associé, Atos propose désormais des engagements de réduction de CO2 par le biais de DLA (Decarbonization Level Agreements) dans l’ensemble de ses grands contrats. Ces engagements, qui sont mesurables et vérifiables, obligent Atos à indemniser ses clients si les engagements contractuels de réduction de carbone ne sont pas respectés.

1 Année de référence : 2019. Cet objectif a été entièrement approuvé par l’initiative Science Based Targets.

2 Définis par le Protocole des gaz à effet de serre

3 Champs d’application 1, 2 et 3





