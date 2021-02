Communiqué de presse

Paris, le 18 février 2021

Orange franchit une nouvelle étape majeure avec la création de sa TowerCo européenne TOTEM

Dans le cadre de son plan Engage 2025, Orange réinvente son métier d'opérateur et crée une TowerCo européenne destinée à devenir une entité créatrice de valeur :

en exploitant des actifs d'infrastructure passive mobile de premier ordre, en se concentrant sur la croissance des revenus et l’optimisation de l'efficacité opérationnelle

en favorisant la croissance tant organique qu’inorganique.

La TowerCo TOTEM, sera animée par une équipe de direction totalement indépendante et dédiée. Cette dernière sera désignée au cours du premier semestre en vue de l’entrée en phase opérationnelle de la TowerCo d'ici la fin de l'année.

Des actifs d’excellence

TOTEM disposera d’un parc d’actifs à l’excellence opérationnelle démontrée. Elle sera dotée de l’ensemble des compétences et fonctions nécessaires à la création d’une valeur durable pour hisser cette TowerCo en tant que leader sur le marché européen des tours de télécommunication en pleine croissance.

Elle exploitera, dans un premier temps, un portefeuille de tours premium composé d’environ 25,5 mille sites en France et en Espagne, les deux plus grands pays où Orange est présent. Après la France et l'Espagne, le Groupe étudiera la possibilité d’intégrer d'autres actifs d'infrastructure passive mobile européens d'Orange susceptibles de créer de la valeur pour la TowerCo.

En France, TOTEM gérera d’environ 17 mille macro-sites avec un mix attractif composé d’environ 55 % de tours et 45 % de toits-terrasses. Compte tenu de la forte demande en colocation, constante depuis plusieurs années, et de la proportion importante de tours, le taux de colocation a un vrai potentiel d’augmentation.

En Espagne, la TowerCo gérera d’environ 8 mille macro-sites, répartis à parts égales entre tours et toits-terrasses. Les opérations en Espagne sont favorisées par l’accord de partage de réseau conclu entre Orange et Vodafone, qui garantit la stabilité future des activités d’hébergement.

Sur la base du périmètre de sites et des termes d’un Accord-Cadre de Service (MSA), la TowerCo aurait généré en 2020 un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros et un EBITDAaL de près de 300 millions d’euros, dont deux tiers environ issus des actifs en France. Cela représente une marge d’environ 57 %, qui comprend également les coûts de maintenance d’environ 5 % du chiffre d’affaires de la TowerCo.

L’accord cadre prévoit un contrat initial d’une durée de 15 ans conclu avec Orange, avec un renouvellement tacite de 2 x 10 ans, garantissant une visibilité à long terme des revenus de TOTEM avec son client principal Orange. Le renouvellement du contrat porterait nécessairement sur l’intégralité du parc de sites. Les loyers applicables à Orange seront conformes à la pratique de marché indexés en lien avec l’inflation, soumis à aucun plafond et à un seuil plancher de 0 %. Enfin, le nombre de sites stratégiques sera limité et portera sur moins de 5 % du portefeuille existant de sites français.

Une gestion autonome

L’indépendance de la TowerCo repose sur une structure juridique distincte détenue directement par le groupe Orange (Orange SA). La gestion sera totalement indépendante des opérations de détail et aucun administrateur de la gouvernance de la TowerCo ne sera issu des opérations de services de détail ; deux administrateurs indépendants seront désignés pour impulser l’excellence opérationnelle.

Son autonomie opérationnelle est permise par le transfert à la TowerCo de l’ensemble des actifs clés de l’infrastructure mobile passive (sites, terrains, baux et contrats de location avec des tiers). La TowerCo disposera en outre des capacités internes nécessaires à l’exploitation des opérations à destination des locataires initiaux et tiers, ce qui inclut les activités de déploiement (programmes de construction sur mesure, gestion clé en main des déploiements) et de maintenance.

Un fort potentiel de croissance

La croissance organique sera au cœur de l’action de la TowerCo. TOTEM bénéficiera d’opportunités significatives pour développer ses activités d’hébergement sur l’ensemble de son portefeuille. Ainsi, le taux de colocation de l’ensemble combiné en France et en Espagne devrait augmenter de 1,3 x en 2020 à 1,5 x d’ici 2026 et jusqu’à 3 000 sites devraient être construits sur une période de huit ans, à la demande d’Orange.

TOTEM hébergera et déploiera de nouveaux sites pour Orange comme pour les autres opérateurs de réseau. Aussi, à l’appui de l’accélération de la digitalisation au sein des écosystèmes de l’industrie, plus particulièrement dans des secteurs tels que la 5G, l’IoT industriel et les smart cities, TOTEM devrait bénéficier d’une demande complémentaire. Face à cette tendance, la TowerCo sera bien positionnée pour commercialiser de nouveaux services.

La TowerCo entend par ailleurs saisir les opportunités de croissance inorganique en Europe. Pour soutenir cette ambition de développement, Orange pourra utiliser la flexibilité de l’ensemble de la structure de capital de la nouvelle société, qu’il s’agisse d’émissions d’actions nouvelles ou de financements par endettement. Orange souhaite garder le contrôle de TOTEM pour bénéficier de la source importante de création de valeur durable qu’elle procure au Groupe.

À la suite de cette annonce, Stéphane Richard, Président-Directeur général du groupe Orange, a déclaré :

« L’infrastructure passive mobile est un atout essentiel pour Orange, qui bénéficie d’une expertise opérationnelle exceptionnelle dans le domaine du déploiement, de l’hébergement et de la maintenance. Nous sommes déterminés à conserver ces actifs stratégiques dans le périmètre du Groupe. Ils représentent en effet une perspective industrielle à long terme et un atout essentiel pour garantir l’indépendance d’Orange autant que sa capacité à favoriser des performances économiques durables. Orange s’engage à soutenir sa TowerCo qui portera le nom de TOTEM, tant sur le plan stratégique que financier, afin d’en faire un leader incontestable sur le marché européen ».

