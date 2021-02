Résultats financiers 2020

Expansion rapide de la marketplace, croissance soutenue et forte augmentation de la rentabilité





Forte augmentation de la rentabilité avec un EBITDA en hausse de +63 % pour atteindre 133 M€ et un EBIT multiplié par x3,6 pour atteindre 53 M€

Forte croissance de +22 % de la marketplace en 2020, en accélération au 2ème semestre avec +30 % de commandes et +27 % d'articles vendus

Augmentation rapide et croissante des revenus de la marketplace : 182 M€ (+23 %) +40 % au 4ème trimestre

Génération de trésorerie positive et réduction de la dette financière nette

AMSTERDAM – 18 février 2021, 07h45 CET Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN : NL0010949392) (“Cnova”) publie aujourd’hui les chiffres clés non audités de son activité du 4ème trimestre et ses résultats financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Points clés de 2020

En 2020, face à une conjoncture exceptionnelle entraînant une digitalisation croissante des ventes et de la livraison à domicile, Cnova a poursuivi le renforcement de son modèle économique. Il s’est traduit par une croissance soutenue et une amélioration de ses marges, confirmant la pertinence de son positionnement comme leader français du e-commerce. La marketplace, en augmentation de +22%, a été au cœur de cette croissance rentable, et représente désormais 44 % du GMV (Gross Merchandise Volume, ou volume d’affaires). Cette croissance s’est accompagnée d’une hausse de +15 % du nombre de vendeurs qui s’établit désormais à 13 000, et un élargissement de l’assortiment de +33 %, pour atteindre 100 millions de références.

L’expansion de la marketplace a contribué à la bonne performance globale du GMV (+8,6 %) et à la hausse du trafic, avec un chiffre record de 26 millions de visiteurs uniques mensuels en décembre. Le site internet de Cdiscount a servi plus de 10 millions de clients au cours de l'année (+12 %), couplé à une croissance de +10 % du nombre d’abonnés au programme de fidélité Cdiscount à Volonté.

Cnova a opéré en parallèle un changement stratégique de son mix produit, en accélérant les ventes des catégories relatives à la maison, aux loisirs et à la beauté (+18 % du GMV sur l’ensemble de l’année), avec un impact positif sur les marges et la récurrence d’achat.

Les revenus issus du marketing digital ont augmenté de +31 %, contribuant à améliorer la rentabilité. Cnova offre des services de marketing à ses 1 400 fournisseurs et 13 000 vendeurs marketplace, leur permettant de promouvoir leurs produits et leurs marques afin d'accélérer leurs ventes.

L'EBITDA a augmenté de +62,5 % pour atteindre 133 M€ et le Résultat Opérationnel Courant (ROC) a été multiplié par 3,6 pour atteindre 53 M€ Les revenus de la marketplace ont augmenté de +23,1 % pour atteindre 182 M€ L’évolution stratégique vers les produits de la maison, des loisirs et de la beauté a permis d’améliorer les marges Les services de marketing digital destinés aux vendeurs de la marketplace et aux fournisseurs ont augmenté de +31,3 %

Une forte expansion de la marketplace de +22 % en accélération au 2 ème semestre La quote-part du GMV a augmenté de 5,3 points pour atteindre 43,6 % sur l'année, en accélérant au 2 ème trimestre avec +6,1 points et une quote-part de 44,5 % La performance de la marketplace s’est renforcée au 2 ème semestre avec +30,0 % de commandes (+26,1 % sur l'ensemble de l'année) et +27,1 % d'articles vendus (+23,8 % sur l'ensemble de l'année) Les ventes de la marketplace expédiées par Cdiscount ont augmenté de +26,4 % sur l’ensemble de l’année et représentent 32,8 % du GMV de la marketplace

Génération de trésorerie positive La génération de flux de trésorerie disponible avant frais financiers s’est établie à +73 M€ Elle a été soutenue par une forte amélioration de l'EBITDA de +51 M€, une variation positive du besoin en fonds de roulement de +64 M€ et des CAPEX nets maintenus à 71 M€ La dette financière nette a été réduite de 21 M€

Un tournant stratégique vers le B2B avec le développement en 2020 et le lancement en 2021 d'une solution marketplace clé en main pour les distributeurs physiques et les e-commerçants Une solution complète comprenant des produits et des vendeurs, une technologie et des services logistiques Un accès à 100 millions de références et à une base de 13 000 vendeurs



Performance financière



(en millions d’euros) 2020

2ème semestre 20191

2ème semestre Variation vs 2ème semestre 2019 2020 20191 Variation vs 2019 GMV Total2 2 261 2 146 +5,4 % 4 207 3 899 +7,9 % GMV Organique3 2 229 2 106 +5,8 % 4 139 3 811 +8,6 % dont Ventes directes 1 038 1 088 -4,7 % 1 949 1 999 -2,5 % dont Marketplace 832 679 +22,6 % 1 505 1 237 +21,6 % dont Services4 99 97 +2,3 % 194 169 +15,1 % dont Autres Revenus5 260 242 +7,5 % 491 406 +20,9 % CA Total 1 176 1 199 -1,9 % 2 225 2 194 +1,4 % CA Organique 1 150 1 166 -1,4 % 2 168 2 121 +2,2 % EBITDA6 83,4 62,2 +34,1 % 133,3 82,0 +62,5 % % du chiffre d’affaires 7,1 % 5,2 % +1,9 pt 6,0 % 3,7 % +2,3 pts Résultat Opérationnel Courant 42,2 26,6 +58,6 % 53,1 14,7 x3,6 % du chiffre d’affaires 3,6 % 2,2 % +1,4 pt 2,4 % 0,7 % +1,7 pt Résultat Financier -28,8 -32,6 -11,7 % -54,0 -56,6 -4,6 % Résultat Net 2,3 -22,8 nm -21,4 -65,3 nm Principaux indicateurs des flux de trésorerie



(en millions d’euros) 2020

2ème semestre 20191

2ème semestre Variation vs 2ème semestre 2019 2020 20191 Variation vs 2019 EBITDA6 83,4 62,2 +34,1 % 133,3 82,0 +62,5 % (-) charges exceptionnelles -1,8 -5,6 -67,9 % -12,5 -9,2 +35,9 % (-) loyers7 -16,1 -13,1 +23,3 % -32,0 -27,0 +18,3 % Capacité d’autofinancement 65,5 43,5 +50,4 % 88,8 45,8 +93,9 % Investissements (CAPEX Net) -33,7 -39,7 -15,1 % -70,9 -73,7 -3,8 % Variation du Besoin en Fonds de Roulement8 167,8 161,7 +3,7 % 63,9 70,9 -9,8 % Charge d’impôt -8,0 -1,6 nm -9,3 -3,3 nm Flux générés par les activités poursuivies avant Résultat Financier 192,0 164,0 16,8 % 72,6 39,6 +83,1 % Dette Financière Nette9 -201,0 -221,5 +20,5 -201,0 -221,5 +20,5 Variation de la Dette Financière Nette +172,2 +134,1 +38,1 +20,5 -23,1 +43,6

Emmanuel Grenier, PDG de Cnova, a commenté :

"En 2020, année marquée par des défis exceptionnels, nous avons réussi à répondre aux attentes de nos 10 millions de clients, avec une offre illimitée couvrant l’ensemble de leurs besoins, un niveau de satisfaction record, tout en renforçant notre position de leader français du e-commerce. Nous nous sommes également engagés à utiliser notre plateforme pour aider ceux qui en ont besoin, en ouvrant notre marketplace aux PME pour soutenir leur activité et en assurant la distribution de millions de masques. 2020 a également confirmé notre évolution stratégique vers un modèle de plateforme, porté par notre marketplace, qui s’est traduit par une croissance solide et rentable. Nous allons poursuivre l'évolution de notre modèle en 2021 avec une nouvelle phase de développement. Nous avons récemment lancé une solution de marketplace complète et clé en main pour les distributeurs physiques et les e-commerçants internationaux, visant un marché EMEA très vaste et en croissance. Avec plus de 100 millions de produits, une base de 13 000 vendeurs, une gamme complète de services logistiques et une technologie de pointe, il s'agit d'une offre unique qui sera un pilier stratégique pour la croissance internationale et la rentabilité de Cnova dans les années à venir".

Indicateurs clés de performance de l’entreprise 2020

2ème semestre 201910

2ème semestre Variation vs 2ème semestre 2019 2020 201910 Variation vs 2019 QP Marketplace du GMV11 44,5 % 38,4 % +6,1 pts 43,6 % 38,2 % +5,3 pts Revenus Marketplace12 107,0 84,1 +27,2 % 181,8 147,7 +23,1 % Trafic (millions de visites) 607 531 +14,3 % 1,169 1,021 +14,5 % Nombre de commandes (millions) 14,1 16,6 +16,5 % 30,4 26,6 +14,1 % dont Marketplace13 11,1 8,5 +30,0 % 20,3 16,1 +26,1 % Produits vendus (millions) 29,2 26,4 +10,3 % 53,9 49,7 +8,5 % dont Marketplace 16,8 13,2 +27,1 % 31,0 25,0 +23,8 %

Indicateurs opérationnels

Le GMV organique a enregistré une forte hausse de +10,2 % au 4ème trimestre 2020 et de +8,6 % en 2020.

GMV T4 20 2020 Croissance Organique Totale +10,2 % +8,6 % Croissance Marketplace +34 % +22 % Croissance Internationale +90 % > 2x Croissance Energie +48 % +65 %

La croissance du GMV de Cnova a été :

portée par la marketplace, dont la contribution à la croissance totale a été de +10,6 points au 4 ème trimestre 2020 et +7,0 points sur l’ensemble de l’année. L'international a vu son GMV doubler tandis que les services B2C (hors Voyages) ont également connu une forte dynamique,

trimestre 2020 et +7,0 points sur l’ensemble de l’année. L'international a vu son GMV doubler tandis que les services B2C (hors Voyages) ont également connu une forte dynamique, dynamisée par l’évolution du mix produit, initiée au 2 ème trimestre, vers les univers de la maison, des loisirs & des produits de beauté, qui favorisent la récurrence d’achat, la fidélisation et la rentabilité grâce à des marges plus élevées,

trimestre, vers les univers de la maison, des loisirs & des produits de beauté, qui favorisent la récurrence d’achat, la fidélisation et la rentabilité grâce à des marges plus élevées, impactée négativement par la chute du marché du Voyage suite aux restrictions liées au COVID-19 tant en France qu’à l’étranger, pour un impact sur la croissance de Cnova estimé à

-1 point.

Le Black Friday, que Cnova a souhaité plus sobre et équilibré dans les circonstances particulières de 2020, a affiché des résultats records pour la 4ème année consécutive.

Le nombre de clients a fortement augmenté au 4ème trimestre avec une augmentation de +21 %, boostée par 1,2 million de nouveaux clients (+31 % par rapport à l'année dernière). Sur l'ensemble de l'année 2020, la base de clients de Cnova a atteint 10,3 millions, soit une augmentation de +12 %.

Cdiscount à Volonté (« CDAV »), le programme de fidélité de Cdiscount, compte désormais 2,3 millions de membres (+10 %) bénéficiant de 1,5 millions de références disponibles en livraison express, une hausse de +23 % par rapport à l’année dernière.

Clients T4 20 2020 Evolution clients totaux +21 % +12 % Evolution base d’abonnés CDAV14 +10 %

Concernant le trafic, Cnova a atteint un record de 26,2 millions de visiteurs uniques mensuels en décembre 2020, consolidant sa place de 2nd en France en moyenne sur l’année avec une croissance globale de +11 % et une croissance de +12 % sur le mobile. Le site de Cdiscount a enregistré un total de 1,2 milliard de visites en 2020.

Trafic T4 20 2020 Visiteurs uniques mensuels15 +9 % +11 %

La marketplace est au cœur de notre modèle de croissance rentable avec une augmentation de +34 % du GMV au 4ème trimestre 2020 et +22 % sur l’ensemble de l’année 2020.

Cette croissance entraîne une augmentation de sa quote-part du GMV, qui atteint 45,0 % au 4ème trimestre 2020 (+7,5 points) et 43,6 % sur l’année 2020 (+5,3 pts). Elle a notamment été soutenue par la hausse du GMV marketplace opéré en Fulfilment par Cdiscount (+24 % au 4ème trimestre, +26 % sur 2020), qui a représenté 33 % du GMV de la marketplace sur l’année.

Marketplace T4 20 2020 QP marketplace du GMV total16 45,0 % 43,6 % Evolution QP marketplace +7,5 pts +5,3 pts QP logistique du GMV de la marketplace17 +2,2 pts +1,6 pt Croissance des revenus marketplace18 +40 % +23 %

Performance financière 2020

Cnova N.V.

En millions d’euros Variation 2020 2019* Publiée Organique GMV 4 207,4 3 899,2 +7,9 % +8,6 % Chiffre d’affaires 2 224,8 2 194,2 +1,4 % +2,2 % Marge Brute 474,0 389,1 +21,8 % En % du chiffre d’affaires 21,3 % 17,7 % +3,6 pts Frais d’exploitation -420,9 -374,4 + 12,4 % En % du chiffre d’affaires 18,9 % 17,1 % +1,9 pt Résultat Opérationnel Courant 53,1 14,7 +38,4 EBITDA 133,3 82,0 +51,3 En % du chiffre d’affaires 6,0 % 3,7 % +2,3 pts Résultat financier -54,0 -56,6 +2,6 Résultat net des activités poursuivies -15,7 61,6 +45,9

* re-présenté pour tenir compte des activités abandonnées d’Haltae (l’entité juridique des opérations de Stootie)

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 225 M€ en 2020, soit une croissance organique de +2,2 % par rapport à 2019. La croissance du chiffre d'affaires a été impactée par l'accélération du transfert des ventes de produits vers la marketplace, plus rentable, mais qui ne sont comptabilisées qu’à hauteur du montant des commissions générées.

La marge brute s’élève à 474 M€ en 2020 et représente 21,3 % du chiffre d’affaires, une amélioration significative de +3,6 points par rapport à 2019. Elle a bénéficié d’une forte augmentation de la quote-part de la marketplace dans le GMV, de l’évolution du mix produit vers des catégories à plus forte récurrence et à marges plus élevées, ainsi que du développement des revenus de monétisation B2C et B2B, en particulier du marketing digital19.

Les frais d’exploitation s’élèvent à -421 M€ et représentent 18,9 % du chiffre d’affaires, soit une hausse de +1,9 point. Les coûts de distribution représentent 8,1 % du chiffre d’affaires (+0,6 pt) et ont augmenté en raison de la croissance des services de fulfilment proposés aux vendeurs marketplace (Cdiscount Fulfilment) et de la baisse des délais de livraison notamment via la livraison express. Les dépenses de marketing ont représenté 3,9 % du chiffre d’affaires (+0,2 pt) grâce à une performance optimisée du SEO, qui a permis d’augmenter le trafic gratuit, compensant ainsi en partie l’augmentation des dépenses en média destinés à accroître la notoriété de la marque. Les dépenses IT ont progressé pour atteindre 4,9 % du chiffre d’affaires (+0,8 pt) portées par les investissements dans les activités de monétisation B2C et B2B. Les coûts administratifs ont quant à eux légèrement augmenté et ont atteint 2,1 % du chiffre d’affaires.

En conséquence, l’EBITDA a connu une amélioration significative de +51 M€ en 2020 pour atteindre

133 M€, en croissance de +63 %, soit 6,0 % du chiffre d’affaires (+2,3 pts). L’EBITDA avant IFRS 16 s’élevait à 101 M€ en 2020, près du double de l’année précédente. Cette amélioration reflète la croissance rapide de la marketplace, l’amélioration de la rentabilité des ventes directes et l’augmentation des revenus de monétisation.

Le résultat opérationnel courant a augmenté de 38 M€ par rapport à 2019, en tenant compte d’un montant d’amortissements en hausse de 12,9 M€ suite aux investissements réalisés dans les activités de monétisation B2C et B2B.

Les charges financières nettes, principalement liées aux solutions de paiement en plusieurs fois proposées aux clients, se sont élevées à 54 M€ et affichent une baisse de 5 % malgré la croissance du GMV, grâce à l’amélioration de la gestion des risques.

La perte nette des activités poursuivies s’est fortement réduite, avec une amélioration de +46 M€ par rapport à l’année précédente pour atteindre -16 M€, soit un résultat ajusté par action de -0,02€.

Les flux de trésorerie disponibles avant intérêts se sont élevés à 73 M€ au cours des douze derniers mois. Cette augmentation significative s'appuie sur des fondamentaux solides :

La rentabilité opérationnelle a progressé à un rythme rapide avec un EBITDA significativement positif de 133 M€ et en amélioration de +51 M€

La variation du Besoin en Fonds de Roulement s’est élevée à +64 M€, notamment soutenue par l’optimisation des stocks

Les autres charges opérationnelles et impôts décaissés se sont élevés à -22 M€, y compris -4 M€ liés au Covid-19.

Le remboursement de passifs de loyers et intérêts au titre des contrats de location (impact IFRS 16) s’est élevé à -32 M€.

Les CAPEX se sont élevés à -71 M€, centrés sur les développements stratégiques, le modèle de plateforme et les initiatives de monétisation.

Points clés de l’activité

Amélioration de l’expérience client et NPS à un niveau record

Les délais de livraison se sont améliorés cette année de 0,3 jour grâce à l’augmentation des livraisons express, à l’élargissement des assortiments Cdiscount Fulfilment et Cdiscount Express Seller ainsi qu’à l’amélioration du contrôle de la qualité des vendeurs marketplace.

se sont améliorés cette année de 0,3 jour grâce à l’augmentation des livraisons express, à l’élargissement des assortiments Cdiscount Fulfilment et Cdiscount Express Seller ainsi qu’à l’amélioration du contrôle de la qualité des vendeurs marketplace. Cnova a également poursuivi sa politique de « oui au client » avec désormais 80 % de réponses positives et immédiates aux réclamations des clients Cdiscount A Volonté, associé à des actions proactives de prévention pour chaque événement anormal survenant au cours du parcours client. L’objectif est d’atteindre 100% en 2021.

Ces différentes mesures ont contribué à une forte amélioration du NPA de +3 pts au cours de l’année 2020, poursuivant ainsi les efforts constants entrepris ces dernières années (+8 pts sur 3 ans).

La marketplace de produits présente une croissance à 2 chiffres, tirant vers le haut les revenus et la rentabilité

L’activité de la marketplace s’est accélérée au cours du 4 ème trimestre , gagnant +7,5 points de quote-part du GMV pour atteindre 45,0 %, grâce à une forte croissance de +34 % du GMV. Sur l’ensemble de l’année, elle s’est améliorée de +5,3 points pour atteindre 43,6 %.

, gagnant de quote-part du GMV pour atteindre grâce à une forte croissance de Sur l’ensemble de l’année, elle s’est améliorée de pour atteindre Parallèlement, la génération de revenus a progressé encore plus rapidement : +40 % au 4 ème trimestre et +23 % sur l’ensemble de l’année 2020 pour atteindre 182 M€.

au et sur l’ensemble de l’année 2020 pour atteindre L’expansion du nombre de références éligibles à la livraison express est un facteur clé de croissance, de satisfaction client et de développement de CDAV. Elle est par ailleurs déterminante pour accompagner la réorientation du mix produit de Cnova vers des produits à forte récurrence. Les références éligibles à CDAV ont atteint 1,5 million20, soit une croissance de +23 % grâce à l’élargissement de l’assortiment Cdiscount Fulfilment et Cdiscount Express Seller.

L'évolution du mix vers des produits récurrents a permis de fidéliser les clients et d'augmenter la rentabilité

Cnova a lancé au 2 ème trimestre une évolution stratégique de son mix produit vers les univers de la maison, des loisirs et des produits de beauté. Ces-derniers présentent trois avantages majeurs : une plus forte récurrence d’achat, une quote-part marketplace plus importante et des marges plus élevées. Cette évolution permet ainsi de générer davantage de fidélité et de réachat d’une part, et plus de rentabilité d’autre part. Ces catégories (maison, loisirs et produits de beauté) ont connu une forte croissance de +29 % au 4 ème trimestre ( +18 % sur l’ensemble de l’année).

trimestre une évolution stratégique de son mix produit vers les univers de la maison, des loisirs et des produits de beauté. Ces-derniers présentent trois avantages majeurs : une plus forte récurrence d’achat, une quote-part marketplace plus importante et des marges plus élevées. Cette évolution permet ainsi de générer davantage de fidélité et de réachat d’une part, et plus de rentabilité d’autre part. Ces catégories (maison, loisirs et produits de beauté) ont connu une forte croissance de au 4 trimestre ( sur l’ensemble de l’année). Pour accompagner cette évolution du mix produit, Cnova a étendu la livraison gratuite à domicile depuis mars 2020, désormais disponible pour les paniers supérieurs à 25 € pour les clients non-CDAV et 10 € pour les clients CDAV.

Un marketing digital dynamique porté par Cdiscount Ads Retail Solution

Les revenus générés par le marketing digital ont augmenté de +42 % au 4 ème trimestre par rapport à l’année dernière, et de +31 % sur l’ensemble de l’année, contribuant à renforcer la rentabilité du business model de Cnova

ont augmenté de au 4 trimestre par rapport à l’année dernière, et de sur l’ensemble de l’année, contribuant à renforcer la rentabilité du business model de Cnova Il a été soutenu par la solution propriétaire de Cnova lancée au 2ème trimestre, Cdiscount Ads Retail Solution (CARS), une plateforme publicitaire 100 % autonome permettant aux vendeurs et aux fournisseurs de promouvoir leurs produits et marques. Cnova a également renforcé son offre en développant des fonctionnalités complémentaires, comme la gestion des campagnes Google Shopping pour le compte des fournisseurs et des vendeurs de la marketplace.

Les services B2C ont affiché de solides performances malgré l’impact négatif du Covid-19 sur le Voyage

Le GMV des services B2C s’est élevé à 194 M€ , soit une hausse de +15 % en année pleine.

s’est élevé à , soit en année pleine. Cdiscount Energie a connu une croissance solide de +48 % de son GMV au 4 ème trimestre et de +65 % sur l’année, soutenue par un recrutement très dynamique qui a atteint un niveau record en décembre ( +82 % par rapport à l’année dernière).

a connu une croissance solide de de son GMV au 4 trimestre et de sur l’année, soutenue par un recrutement très dynamique qui a atteint un niveau record en décembre ( par rapport à l’année dernière). Cdiscount Mobile a réalisé en décembre son meilleur mois en termes de recrutement de clients et a terminé l’année avec une augmentation de +62 % de son parc d’abonnés.

Des ventes internationales en pleine expansion

Le GMV international a doublé en 2020 par rapport à l’année précédente et a contribué pour +1,0 point à la croissance totale de Cnova.

en 2020 par rapport à l’année précédente et a contribué pour +1,0 point à la croissance totale de Cnova. La plateforme internationale comprenait 206 sites directement connectés fin décembre, +47 par rapport au 3ème trimestre 2020, x4 comparé à l’année dernière, permettant ainsi la livraison dans 27 pays.

Lancement d’une solution marketplace clé en main pour les distributeurs physiques et les

e-commerçants de la région EMEA

Développée au cours de l’année 2020 et lancée au début de l’année 2021, la solution marketplace clé en main de Cdiscount vise à offrir 3 services modulables et prêts à l’emploi aux distributeurs et e-commerçants internationaux : Produits et vendeurs : accès à notre catalogue de 100 millions de produits et à notre base de 13 000 vendeurs Technologie : une plateforme marketplace Front-to-Back Logistique : une solution logistique multi-marketplace, comprenant l'expédition transfrontalière et une solution de gestion des entrepôts

de Cdiscount vise à offrir 3 services modulables et prêts à l’emploi aux distributeurs et e-commerçants internationaux :

Cnova est le seul acteur sur le marché à maîtriser pleinement ces 3 actifs à grande échelle, offrant ainsi une proposition de valeur unique sur un marché du e-commerce EMEA qui est immense. Un premier client majeur de l'EMEA a signé début 2021



Perspectives :

L'année prochaine, Cnova prévoit d'accélérer ses investissements afin de maintenir un bon rythme de croissance tout en continuant son évolution stratégique vers un modèle de plateforme, améliorant ainsi sa rentabilité et sa génération de trésorerie, avec 4 priorités stratégiques claires :

Faire croître la marketplace en élargissant les assortiments Cdiscount Fulfilment et Cdiscount Express Seller, clés pour accélérer les délais de livraison et la satisfaction clients, et augmenter les revenus de la marketplace via les commissions et les services aux vendeurs.

Poursuivre l’évolution du mix produit vers les catégories autour de la maison, des loisirs et des produits de beauté afin de développer la récurrence d’achat, la fidélité et la rentabilité.

Accélérer les revenus du marketing digital en recrutant de nouveaux fournisseurs et vendeurs marketplace et en leur offrant davantage de fonctionnalités.

Déployer la nouvelle solution marketplace clé en main de Cdiscount en ciblant le marché

e-commerce de la région EMEA.

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader français du e-commerce, offre à ses 10,3 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, de divertissement et d’énergie. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

***

Annexes

Cnova N.V. Etats financiers consolidés(1)

Compte de résultat Consolidé 2020 2019*



Evolution Hors IFRS 16(2) Le 31 décembre (En millions d’euros) 2020 2019* Chiffre d’affaires 2 224,8 2 194,2 +1,4 % 2 224,8 2 194,2 Coûts d'achat des marchandises vendues -1 750,8 -1 805,1 -3,0 % -1 750,8 -1 805,1 Marge brute 474,0 389,1 +21,8 % 474,0 389,1 En % du chiffre d’affaires 21,3 % 17,7 % +3,6 pts 21,3 % 17,7 % Frais d’exploitation(3) -420,9 -374,4 +12,4 % -425,0 -377,1 En % du chiffre d’affaires -18,9 % -17,1 % +1,9 pt -19,1 % -17,2 % Coûts de distribution -179,2 -163,4 +9,7 % -182,9 -165,6 Dépenses de marketing -87,0 -81,5 +6,8 % -87,0 -81,5 Dépenses d’informatique et de contenu -108,6 -90,3 +20,3 % -108,8 -90,5 Frais administratifs -46,0 -39,2 +17,3 % -46,2 -39,5 Résultat opérationnel courant (ROC)(4) 53,1 14,7 +38,4 49,0 12,0 En % du chiffre d’affaires 2,4 % 0,7 % +1,7 pt 2,2 % 0,5 % Autres produits et charges opérationnels -12,3 -16,5 -25,5 % -12,4 -16,5 Résultat Opérationnel 40,8 -1,9 +42,7 36,6 -4,5 Résultat financier -54,0 -56,6 -4,6 % -46,0 -49,6 Résultat avant impôt -13,2 -58,5 +45,2 -9,4 -54,1 Charge d'impôt -2,5 -3,1 +0,6 -3,3 -6,4 Résultat net des activités poursuivies -15,7 -61,6 +45,9 -12,7 -60,6 Résultat net des activités abandonnées(5) -5,7 -3,6 -2,1 -5,7 -3,7 Résultat net de l’ensemble consolidé -21,4 -65,3 +43,9 -18,5 -64,3 En % du chiffre d’affaires -1,0 % -3,0 % -0,8 % -2,9 % Part du Groupe -23,4 -67,2 +43,8 -20,9 -65,3 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2,0 0,8 +1,2 2,4 1,0 Résultat net ajusté par action des activités poursuivies (€) (6) -0,02 -0,14 +0,12 -0,01 -0,14

*re-présenté pour tenir compte des activités abandonnées d’Haltae (l’entité juridique des opérations de Stootie)

États financiers non audités. La norme IFRS 16, qui remplace la norme IAS 17 ainsi que ses interprétations à partir du 1er janvier 2019, élimine la distinction entre la location simple et la location financement : il faut désormais reconnaître un actif (le droit d’utilisation de cet actif) ainsi qu’une dette financière, reflet de la valeur actuelle de l’intégralité des loyers à venir sur la totalité des contrats de location. Les coûts de loyer de la location simple sont donc remplacés par une dépréciation, qui reflète à la fois le droit d’utilisation de l’actif ainsi que la charge d’intérêt rattachée à cette dette de loyers. Les chiffres avant l'impact de l'IFRS 16, en considérant les charges de location opérationnelle sur une base linéaire, sont présentés uniquement à des fins de comparaison avec les états financiers historiques. Frais d’exploitation : frais de vente, frais généraux et frais administratifs. Résultat opérationnel courant : résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels (frais stratégiques et de restructuration, frais juridiques, charges de dépréciation et de cession d'actifs). Conformément à la norme IFRS5 (Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées), le résultat net après impôt de HALTAE (anciennement Stootie) pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 est présenté sous la rubrique "Résultat net des activités abandonnées". Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net part du Groupe Cnova avant autres produits et charges opérationnels et impacts des impôts afférents, divisé par la moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation durant la période correspondante.





Bilan Consolidé 2020 2019* Hors IFRS 16 Le 31 décembre (En millions d’euros) 2020 2019* ACTIFS Trésorerie et équivalents de trésorerie 15,8 78,3 15,8 78,3 Créances clients 167,2 163,8 167,2 163,8 Stocks 283,7 328,6 283,7 328,6 Créances d'impôts courants 4,0 4,1 4,0 4,1 Autres actifs courants nets 313,8 150,5 313,8 150,5 Total actifs courants 784,6 725,3 784,6 725,3 Autres actifs non courants 11,4 14,6 11,4 14,6 Actifs d'impôts différés 45,1 41,7 40,8 38,3 Droit d’utilisation net 149,2 174,3 Immobilisations corporelles nettes 28,5 32,8 28,5 32,8 Immobilisations incorporelles nettes 206,6 179,4 206,6 179,4 Goodwill 122,3 123,0 123,6 124,2 Total actifs non courants 562,9 565,7 410,9 389,3 TOTAL ACTIF 1 348.0 1 291,0 1 195,7 1 114,6 PASSIF Provisions courantes 3,4 9,3 3,4 9,3 Dettes fournisseurs 658,3 665,7 658,3 665,7 Passifs financiers courants 20,1 308,1 20,1 308,1 Dettes de loyers courantes 30,5 31,3 Dettes d'impôt exigibles 83,9 55,0 83,9 55,0 Autres passifs courants 248,4 216,5 249,6 217,1 Total passifs courants 1 044,5 1 285,8 1 015,3 1 255,2 Provisions non courantes 14,9 16,0 14,9 16,0 Passifs financiers non courants 340,6 2,4 340,6 2,4 Dettes de loyers non courantes 145,2 165,6 Passifs d’impôts différés 3,7 2,5 14,2 12,3 Autres dettes non courantes 1,5 1,8 1,5 1,8 Total passifs non courants 505,9 188,3 371,2 32,5 Capital social 17,2 17,2 17,2 17,2 Réserves consolidées -289,9 -268,0 -278,8 -259,3 Capitaux propres part du groupe -272,7 -250,8 -261,5 -242,1 Intérêts ne donnant pas le contrôle 69,7 67,7 71,6 69,1 Capitaux propres -203,0 -183,1 -190,0 -173,0 TOTAL PASSIF 1 348,0 1 291,0 1 195,7 1 114,6

* re-présenté pour tenir compte des activités abandonnées d’Haltae (l’entité juridique des opérations de Stootie)





Tableau de flux de trésorerie Consolidé 2020 2019* Le 31 décembre (En millions d’euros) Résultat net des activités poursuivies Part du Groupe -17,7 -62,5 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2,0 0,9 Résultat net des activités poursuivies -15,7 -61,6 Dotations aux amortissements et provisions 80,3 67,8 Charges / (produits) calculés liés aux stock-options et assimilés 0,0 0,0 Pertes / (gains) liés aux cessions d’actifs non-courant 3,9 6,8 Autres charges / (produits) calculés -0,1 -0,0 Résultat financier 54,0 56,6 Charges / (produits) d’impôt y compris différé 2,4 3,1 Impôts versés -9,3 -3,3 Variation du Besoin en Fonds de Roulement 59,7 71,0 Stocks 44,8 27,5 Dettes fournisseurs et autres dettes 0,4 -5,1 Créances clients 10,6 12,4 Autres 3,8 36,1 Flux nets de trésorerie générés par les activités poursuivies 175,4 140,2 Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées -5,2 -5,0 Acquisition d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement -80,3 -82,0 Acquisition d’actifs financiers non courants -0,0 -3,7 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 9,5 8,3 Variation nette de périmètre - -0,9 Investissement dans des entreprises - - Variation des prêts et avances consentis -134,9 -8,2 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités poursuivies -205,8 -86,4 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités abandonnées -0,6 -0,8 Transactions avec les intérêts ne donnant pas le contrôle - -2,4 Variation des emprunts souscrits - 45,0 Augmentation des emprunts et dettes financières 120,0 1,9 Remboursement des emprunts et dettes financières -40,3 -3,1 Remboursement des emprunts de location -24,0 -20,0 Intérêts payés sur les emprunts de location -8,0 -7,0 Intérêts financiers nets versés -43,1 -49,2 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies -4,7 -34,8 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées 0,0 0.0 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie (activités abandonnées) -0,0 - Variation de trésorerie (activités poursuivies) -25,7 19,2 Variation de trésorerie (activités abandonnées) -5,9 -5,9 Trésorerie et équivalent de trésorerie nette d’ouverture 40,6 27,3 Trésorerie et équivalent de trésorerie nette de clôture 9,0 40,6

*re-présenté pour tenir compte des activités abandonnées d’Haltae (l’entité juridique des opérations de Stootie)





è Impacts IFRS 16 exclus :

Tableau de flux de trésorerie Consolidé Excluding IFRS 16 impact Le 31 décembre (En millions d’euros) 2020 2019* Résultat net des activités poursuivies Part du Groupe -15,2 -61,6 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2,4 1,0 Résultat net des activités poursuivies -12,7 -60,6 Dotations aux amortissements et provisions 52,5 42,0 Charges / (produits) calculés liés aux stock-options et assimilés 0,0 0,0 Pertes / (gains) liés aux cessions d’actifs non-courant 3,9 6,8 Autres charges / (produits) calculés -0,1 -0,0 Résultat financier 46,0 49,6 Charges / (produits) d’impôt y compris différé 3,3 6,4 Impôts versés -9,3 -3,3 Variation du Besoin en Fonds de Roulement 59,7 72,4 Stocks 44,8 27,5 Dettes fournisseurs et autres dettes 0,4 -5,1 Créances clients 10,6 12,4 Autres 3,8 37,6 Flux nets de trésorerie générés par les activités poursuivies 143,4 113,3 Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées -5,2 -5,1 Acquisition d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement -80,3 -82,0 Acquisition d’actifs financiers non courants -0,0 -3,7 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 9,5 8,3 Variation nette de périmètre - -0,9 Investissement dans des entreprises - - Variation des prêts et avances consentis -134,9 -8,2 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités poursuivies -205,8 -86,4 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités abandonnées -0,6 -0,8 Transactions avec les intérêts ne donnant pas le contrôle - -2,4 Variation des emprunts souscrits - 45,0 Augmentation des emprunts et dettes financières 120,0 1,9 Remboursement des emprunts et dettes financières -40,3 -3,1 Remboursement des emprunts de location - - Intérêts payés sur les emprunts de location - - Intérêts financiers nets versés -43,1 -49,2 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies 36,6 -7,7 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées 0,0 0,0 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie (activités abandonnées) -0,0 - Variation de trésorerie (activités poursuivies) -25,7 19,2 Variation de trésorerie (activités abandonnées) -5,9 -5,9 Trésorerie et équivalent de trésorerie nette d’ouverture 40,6 27,3 Trésorerie et équivalent de trésorerie nette de clôture 9,0 40,6

*re-présenté pour tenir compte des activités abandonnées d’Haltae (l’entité juridique des opérations de Stootie)







Pièce jointe