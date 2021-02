Le 17 février 2021

Coup double pour Astek : le groupe de conseil en technologie s’implante aux Pays-Bas et en Belgique grâce à l’acquisition d’Immune-IT

Le Groupe Astek annonce ce jour l’acquisition de la société néerlandaise Immune-IT, spécialiste des services IT, du test et de la transformation digitale, s’implantant par la même occasion à la fois aux Pays-Bas et en Belgique.

L’opération s’inscrit dans une stratégie active de développement de son empreinte internationale et de consolidation de ses positions sectorielles. Ce rapprochement permet à Astek de renforcer son offre dans cette zone clé en Europe Occidentale.

Le Groupe compte désormais plus de 100 collaborateurs aux Pays-Bas, répartis sur les bureaux d’Amsterdam, Rotterdam et Bois le Duc, et 30 collaborateurs en Belgique à Alost, pour un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros.

Astek sera donc à même de répondre à l’attente de ses clients internationaux présents en Belgique et aux Pays Bas et offrira à la clientèle d’Immune-IT une possibilité de s’appuyer sur un réseau d’une cinquantaine d’agences réparties sur 18 pays, et ce sur les 5 continents. Astek entame donc également son implantation progressive en Europe du Nord, un de ses objectifs stratégiques des deux prochaines années.

« Nous sommes très heureux de participer à l'ambitieux projet de croissance d'Astek et d'être son vaisseau amiral aux Pays-Bas et en Belgique. Nous sommes convaincus que les importantes synergies commerciales entre la France, les Pays-Bas et la Belgique, combinées avec nos compétences, nous permettront d'offrir un support global à nos clients et ainsi d'accélérer notre développement » a affirmé Marc Boesveldt CEO d’Immune-IT.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek déclare pour sa part : « Le rapprochement avec Immune-IT est une étape clé dans le développement international du Groupe Astek, permettant d’asseoir un positionnement à la fois en Belgique et aux Pays-Bas. Accompagnant depuis plus de 15 ans leurs nombreux clients, les équipes d’Immune-IT possèdent une expertise reconnue dans les services IT et le digital. Nous sommes ravis de les accueillir au sein du Groupe. »

Le Groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, ce qui, combiné à une croissance organique à deux chiffres (notamment à l’International), permettra d'atteindre 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial du conseil en technologie, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, il accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 5 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 320 millions d’euros en 2021. https://astekgroup.fr/

À propos d’Immune-IT

Créé en 2006, Immune-IT est implantée aux Pays-Bas à Bois-le-Duc, Amsterdam, Rotterdam et en Belgique à Alost et compte plus de 130 collaborateurs, qui apportent leur expertise à de nombreux clients de la finance et du secteur public tels que Rabobank, Waternet, Aegon, Argenta, bpost, Eurail, Eneco ou encore De Nederlandsche Bank. Immune-IT prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros. https://immune.it/

Contact presse

Claire Doligez ( cdoligez@Image7.fr ) et Charlotte Le Barbier ( clebarbier@image7.fr )

