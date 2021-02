Selskabsmeddelelse Nr. 2/2021

København, 18. februar 2021



Conferize A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S fredag d. 5. marts 2021 kl. 12.00. Generalforsamlingen afholdes elektronisk.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er vedhæftet denne meddelelse – og kan i øvrigt findes på invest.conferize.com.

Generalforsamlingen indkaldes med henblik på at indvælge Nicolai Bille Krogh, founder og CEO af GO Dream Group, i Conferizes bestyrelse, samt sikre de nødvendige bemyndigelser til at gennemføre kapitalforhøjelser, der kan sikre den fortsatte finansiering af selskabet.





Nicolai Bille Krogh

Nicolai Bille Krogh har indgående erfaring i at udvikle en teknologisk platform og sikre det nødvendige kommercielle grundlag for at realisere en succesfuld skalerbar forretningsmodel i forlængelse heraf. Nicolai Bille Krogh vil dermed aktivt styrke selskabet i realiseringen af forretningspotentialet i Conferizes platform til Event Management.

Født 1974. Cand.merc fra CBS og Skt. Peterburg State University.

Founder & CEO GO DREAM Group. Tidligere besiddende i NYC og CEO for GO DREAM inc.

Co-founder og bestyrelsesformand for DreamBalloon, bestyrelsesmedlem i European Collecting Agency og Vitus Rejser.





Fortsat finansiering og kapitalforhøjelser

Det er fortsat selskabets vurdering, at Conferize indenfor en periode på 24 måneder vil have etableret et positivt cash flow og dermed blive selvfinansierende, jf. selskabsmeddelelse 2020-13.

Finansieringen frem til dette punkt forventes tilvejebragt via kapitalforhøjelser. Det er således selskabets forventning, at der inden udgangen af første halvår 2021 vil blive afholdt en emission med fortegningsret for selskabets aktionærer.

Selskabets ledelse er netop nu ved at færdiggøre reetableringen af organisationen med et styrket fokus på salg samt implementeringen af en fremtidig model for den videre produktudvikling, der er billig og skalerbar. Efter denne indledende konsolidering af organisationen og platformen er målet fortsat at sikre en løbende kundetilgang – og derfra udvikle platformen i samarbejde med kunderne.

I takt med realisering af salgsstrategien og den videre udvikling af platform vil det efterfølgende handle om at ekspandere og skalere i markedet, formodentligt primært det nordiske marked - herunder afsøge eventuelle muligheder for at positionere platformen i udvalgte vertikaler.





