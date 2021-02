TORONTO, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer que le premier FNB de bitcoins au monde, adossé à des bitcoins réglés physiquement, est désormais accessible aux investisseurs. La négociation de parts non couvertes libellées en dollars canadiens et de parts non couvertes libellées en dollars américains du FNB de bitcoins Purpose (le « FNB ») commence aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles BTCC.B et BTCC.U, respectivement.



Avec des frais de gestion de 1,00 % par année seulement, Purpose estime que le FNB constitue pour les investisseurs le moyen le plus simple, le plus efficace et le plus abordable de s’exposer directement à la cryptomonnaie, avec toute la commodité associée à un placement admissible aux régimes enregistrés.

Ce FNB investit directement dans des bitcoins réglés physiquement, et non des dérivés, offrant aux investisseurs un accès facile et efficace à la catégorie d’actifs émergente de la cryptomonnaie sans le risque lié à l’autodétention dans un portefeuille numérique. À l’instar des produits d’or ou d’argent adossés à des stocks physiques, le FNB est adossé à des avoirs en bitcoins réglés physiquement.

En raison de son élégante structure de fonds négocié en bourse, le FNB vise à refléter avec précision le cours du bitcoin sans courir le risque que les parts se négocient à prime ou à escompte prononcés par rapport à la valeur liquidative, contrairement aux fonds de bitcoins à capital fixe actuellement proposés sur le marché.

« Nous sommes très heureux de pouvoir proposer cette innovation aux investisseurs, ce qui facilite plus que jamais le processus de propriété de bitcoins. Nous estimons que le bitcoin, le premier et le plus important actif de l’écosystème émergent de la cryptomonnaie, est prêt à poursuivre sa trajectoire de croissance et à être adopté en tant qu’actif non traditionnel, renforçant ainsi l’occasion de placement qu’il représente », a déclaré Som Seif, fondateur et chef de la direction de Purpose. « Aller de l’avant pour devenir chef de file de l’investissement dans les cryptomonnaies témoigne de l’objectif de Purpose qui est de fournir aux investisseurs des solutions de placement non traditionnelles qui ne sont pas fondées sur les indices de référence habituels. »

Purpose agira en tant que gestionnaire du FNB, et Ether Capital Corporation (« Ether Capital »), société ayant une expérience et une expertise importantes dans les actifs numériques, agira en tant que consultant spécial auprès de Purpose.

« Nous avons constaté la popularité croissante du bitcoin, les investisseurs individuels et institutionnels ayant augmenté leur exposition à cette cryptomonnaie en tant que catégorie d’actifs et l’utilisant comme un outil de diversification et de renforcement de leur portefeuille », a déclaré Brian Mosoff, chef de la direction d’Ether Capital. « En rendant le bitcoin plus accessible aux investisseurs grâce au FNB, Purpose peut accélérer le processus d’intégration de la cryptomonnaie dans le courant dominant. Purpose est chef de file en matière d’innovation financière et Ether Capital est ravie de soutenir Purpose. Je suis dans le domaine de la cryptomonnaie depuis 2012 et maintenant en tant que dirigeant d’Ether Capital, je considère qu’aujourd’hui a changé la donne. Il s’agit non seulement d’une grande victoire pour les investisseurs, mais aussi d’une étape importante pour la communauté financière et le secteur des technologies financières dans son ensemble. »

Pour finaliser le lancement du FNB, Purpose a travaillé en étroite collaboration avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») sur un processus préalable au dépôt confidentiel à travers une série de rencontres et de présentations sur plusieurs mois.

« La CVMO a été un partenaire essentiel au lancement du FNB de bitcoins Purpose et nous sommes reconnaissants de sa volonté de travailler avec nous sur ce processus. Sa coopération et ses conseils nous ont permis d’aller de l’avant et d’offrir ce nouveau FNB aux investisseurs », ajoute M. Seif.

Purpose s’engage non seulement à donner accès aux actifs numériques, mais aussi à sensibiliser les investisseurs. En plus du FNB, Purpose lance une plateforme de contenu sur les cryptomonnaies afin de donner aux investisseurs les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour comprendre cette catégorie d’actifs émergente. Pour plus d’informations sur le FNB de bitcoins Purpose et sa catégorie d’actifs, rendez-vous au https://www.purposeinvest.com/funds/purpose-bitcoin-etf.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose est une société de gestion d’actifs avec plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Dirigée par Som Seif, un entrepreneur réputé, Purpose est une division de Purpose Financial, plateforme de services financiers indépendante axée sur la technologie qui transforme le secteur en créant des occasions de gestion d’actifs, de gestion de patrimoine et de services financiers aux petites entreprises.

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.