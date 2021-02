Gennem sit datterselskab Coreplast Oy har SP Group idag indgået aftale om at købe alle aktier i Jollmax Coating Oy, Salo, Finland, for en samlet købesum inkl. overtagelse af gæld (Enterprise Value) på DKK 14 mio. svarende til ca. 5 x EBITDA.

Jollmax Coating Oy omsatte sidste år for DKK 17 mio.

SP Group finansierer købet af Jollmax Coating ved lånoptagelse, og der udstedes ingen nye aktier som følge af købet.

Overtagelsen af Jollmax Coating vil øge SP Groups omsætning og EBITDA i 2021. SP Groups forventninger til 2021 vil blive offentliggjort den 26. marts 2021.

Jollmax Coating blev etableret i 2016 af Aimo Jollman, da han overtog aktiviteterne fra Lainisalo Oy. Aimo Jollman fortsætter som administrerende direktør, og Pasi Laine fortsætter som produktionschef. Firmaet er beliggende i Salo, Finland, og beskæftiger i dag 20 medarbejdere.

Jollmax Coating Oy er specialister i wet painting, powder coating, printing, water printing og andre former for dekorationer i plast og andre materialer og har mere end 30 års erfaring inden for disse områder. Jollmax Coating er eneleverandør af industriel water printing i Finland. Erhvervelsen af Jollmax Coating er et godt supplement til SP Groups brede vifte af kompetencer og vil styrke surface aktiviteterne. Samtidig udvider SP Group sine aktiviteter i Finland.

SP Groups administrerende direktør Frank Gad udtaler: ”Købet af Jollmax Coating understøtter SP Groups vækst i Finland, og vi kan nu tilbyde nye kompetencer indenfor dekorationer og belægninger til nye såvel som eksisterende kunder”.

Aimo Jollman, administrerende direktør, Jollmax Coating, siger: ”Vi er glade for at blive en del af SP Group og ser frem til samarbejdet med vore nye kolleger. Vi er overbeviste om, at både vore kunder og medarbejdere vil få glæde af det nye samarbejde”.

SP Group er en førende leverandør af plastforarbejdede emner til bl.a. cleantech, healthcare og fødevarerelaterede industrier. SP Group har et stigende salg og voksende produktion fra egne fabrikker i Danmark, Kina, USA, Letland, Slovakiet, Sverige, Finland og Polen. SP Group har desuden salgs- og serviceselskaber i Sverige, Norge, Holland og Canada. SP Group er noteret på NASDAQ Copenhagen A/S og havde ultimo januar 2021 2.250 medarbejdere og ca. 2.500 navnenoterede aktionærer.

Se mere på: www.jollmax.fi/en/

Vedhæftet fil