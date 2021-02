AMSTERDAM, Feb. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, de mondiale leverancier van internet network oplossingen, toegang tot de cloud en SD-WAN diensten, meldt de aankoop van Videns IT Services. De onderneming levert nieuwe generatie SD-WAN & SASE-oplossingen, en versterkt daarmee Expereo’s positie multinationale klanten te ondersteunen met de transformatie van Wide Area Netwerken naar nieuwe state-of-the-art software gedreven oplossingen en de klant te ontzorgen met het beheer hiervan.

Videns IT Services levert volledig beheerde SD-WAN en Secure Access Service Edge (SASE)-diensten.

De overname illustreert de ambitie en toewijding van Expereo om mondiaal netwerken en toegang tot de cloud voor multinationals te vereenvoudigen met daarvoor geschikte flexibele, wendbare en veilige oplossingen. Met de aankoop van Videns wordt het aanbod van SDWAN-diensten door Expereo beter dankzij de uitgebreide ervaring in de sector en kennis in toonaangevende SDWAN en SASE-oplossingen, waarmee diepte en breedte wordt toegevoegd aan de volgende generatie oplossingen voor toegang tot mondiale netwerken en de cloud.

"De deskundigheid van Videns is gebouwd op SD-WAN-implementaties voor talloze multinationals, maar ook voor bedrijven die louter in eigen land actief zijn. We investeren al sinds 2012 in goede samenwerkingsverbanden en technologie waarmee wij onszelf hebben kunnen vestigen als een van de marktleiders in beheerde SDWAN en SASE-diensten” aldus Ruud van Straaten, directeur van Videns.

"De wereldwijd leidende positie van Expereo in de 'next generation' internet gebaseerde beheerde netwerkdiensten is voor het team van Videns de perfecte opstap naar een groot bedrijf dat overal ter wereld actief is. Door samen te gaan met Expereo kunnen wij verder investeren en overgaan tot opschaling van de ontwikkeling van toonaangevende oplossingen op het gebied van SDWAN en SASE met onze technologiepartners, waarbij we onze klanten uiteraard blijven voorzien van onze op best practice gebaseerde deskundigheid bij de transformatie van hun netwerk,” zo legt Van Straaten uit.

"Videns heeft een rijke geschiedenis en vestigde zich al vroeg als marktleider in beheerde SDWAN en SASE-diensten. Het team van Videns, wat het kan en wat het in de markt ziet ondersteund onze ambitie om mondiaal marktleider te worden met nextgen SDWAN en SASE-oplossingen, waarbij wij onze zakelijke klanten willen helpen met de uitdagingen die zij ervaren bij de netwerktransformatie. Expereo en Videns samen bieden nu superieure, wendbare, rendabele oplossingen voor toegang tot de cloud en wereldwijde netwerk dekking”, zegt Irwin Fouwels, de CEO van Expereo. “Videns ziet waar het echt om draait, doet wat het belooft dankzij een enorme hoeveelheid ervaring en customer use cases ; en dat sluit in elk opzicht nauw aan bij Expereo,” voegt Fouwels toe.

Over Videns IT Services

Het in 2012 opgerichte Videns IT Services is een front runner op het gebied van volledig beheerde SD-WAN en Secure Access Service Edge (SASE)-diensten.

Videns is het alternatief voor ondernemingen die hun traditionele telecomdiensten willen vervangen door flexibele, rendabele veilige WAN-diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van de cloud. Videns combineert een grondige kennis over haar klanten met specialistische knowhow op het gebied van SD-WAN en SASE-oplossingen. Videns ondersteunt meer dan 45 multinationals die verspreid over 70 landen samen 3.500 vestigingen voor hun klanten hebben.

Over Expereo

Expereo is de toonaangevende leverancier van wereldwijde hoogwaardige internet en network oplossingen, software gedreven Wide Area Netwerken en geoptimaliseerde toegang tot Cloud applicaties. Expereo is de betrouwbare partner van 30% van de bedrijven op de Fortune 500-lijst en de drijvende kracht achter internet netwerk oplossingen van ondernemingen en overheden wereldwijd, waarmee de productiviteit van gebruikers verbeterd wordt met flexibele en optimale internet diensten.

In februari 2021 heeft Vitruvian Partners, een internationale onderneming die actief is in groeikapitaal en management buy-outs, een meerderheidsbelang in Expereo genomen, naast de toonaangevende Europese investeringsmaatschappij Apax Partners sas, en het management van het bedrijf.

