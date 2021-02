MONTRÉAL, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Vanstar Inc. («Vanstar», ou la «Société») (TSX. V - VSR) est heureux de faire le point sur ses activités. La Société est dans une solide situation financière avec 5,8 millions de dollars en liquidités et un programme d’exploration actif prévu pour 2021.



À Nelligan, à la suite de l’achèvement de 7 600 mètres de forage au diamant en 2020 qui a permis de prolonger avec succès la minéralisation de Nelligan à l’ouest d’environ 700 mètres, IAMGOLD prévoit environ 10 000 mètres de forage au diamant de suivi en 2021. Le programme de forage au diamant est principalement conçu pour continuer à intensifier le long de la zone Renard afin d’évaluer le potentiel d’extension des ressources. Ce programme, s’il est positif, pourrait soutenir une nouvelle estimation des ressources mise à jour au cours du deuxième semestre de 2021.

Les activités d’exploration régionales et les futurs programmes d’exploration continuent d’être guidés par l’incorporation et la compilation de données d’exploration afin de peaufiner les modèles géologiques, géochimiques et structuraux, pour aider à déterminer et à prioriser d’autres cibles d’évaluation sur le vaste ensemble des terres du projet. Un levé géophysique de polarisation provoquée est présentement en cours et fournira des informations supplémentaires pour aider à identifier des cibles potentielles pour l’exploration future. Au cours des mois d’été, d’autres travaux de cartographie géologique et d’échantillonnage aideront à évaluer les zones d’intérêt en vue de la présence d’altérations et de minéralisations favorables.

Plus tard dans l’année, les résultats d’un programme d’échantillonnage et d’essais métallurgiques devraient fournir des informations supplémentaires pour continuer à raffiner les paramètres d’un diagramme des procédés, pour aider à améliorer la compréhension de la Société de la récupération potentielle de l’or et pour établir les caractéristiques de broyage et de fraisage de la minéralisation.

En octobre 2019, les ressources minérales déclarées conformes au Règlement 43-101, à 100 %, comprenaient 96 990 000 tonnes avec un moyenne de 1,02 gramme d’or par tonne contenant 3 193 900 onces d’or. Le projet fait l’objet d’une entente de coentreprise dans laquelle IAMGOLD Coporation détient actuellement 75 % et Vanstar 25 %.

Dans le cadre du projet Felix, un programme de forage de 3 000 mètres est en cours pour vérifier la minéralisation aurifère dans un forage historique qui a recoupé 9 intervalles de 1,5 m chacun, sur une section de 70 m, à une teneur de 0,9 g/t Au à 1,8 g/t Au. De plus, le programme de forage mettra à l’essai quatre conducteurs électromagnétiques aéroportés. Deux des conducteurs sont situés à chaque extrémité d’une grande formation de fer pliée. Un levé magnétique aéroporté à haute résolution effectué en juin 2020 et janvier 2021 a également permis d’identifier plusieurs structures, failles et plis dans ce que l’on croit être des formations de fer qui peuvent servir de pièges structuraux pour l’or (voir la figure 1). Le relevé montre un pli d'entrainement et des failles possibles à l’extrémité sud de la formation de fer principale avec une diminution de la susceptibilité magnétique et coïncidant avec les conducteurs électromagnétiques MEGATEM indiquant la présence potentielle de sulfures qui est favorable pour les gisements aurifères associés à la formation de fer. Les gisements aurifères hébergés par les formations de fer rubanées sont des gisements stratoïde à contrôle structurel qui représentent l’une des principales cibles d’exploration aurifère dans la partie nord du Bouclier précambrien canadien.

Figure 1 Levé magnétique aéroporté à haute résolution Felix

Des levés électromagnétiques aéroportés à haute résolution sont prévus pour nos propriétés Amanda, Frida et Eva. Ces sondages devraient être effectués en mars/avril. Les levés seront completés par des programmes de reconnaissance sur le terrain sur tous les propriétés, y compris la cartographie géologique, la prospection et l’échantillonnage qui seront complétés pendant l’été 2021.

À propos du projet Felix

Le projet Felix est situé dans un environnement d’origine volcanosédimentaire comprenant une unité de roche volcanique au nord, une autre au sud et la partie centrale est occupée par des roches sédimentaires. Des intrusions tardives sous forme de batholiths, de plutons ou de digues sont également notées tout autour de la propriété. La propriété repose principalement sur les rochers du Groupe Chicobi. Le bassin sédimentaire contient des mudstones et des grès turbiditiques graphitiques, avec une formation mineure de fer bagué magnétite-chert et hématite-jasper et un conglomérat. Une importante formation de fer de type Algoma est présente dans la partie nord de la propriété. Les teneurs aurifères recoupées dans le forage historique sont situées près du contact sud de ce dernier. De plus, la faille régionale chicobi-nord traverse la partie nord de la propriété. Cette faille, de dimension régionale, borde le camp minier de La Normetale au sud. Le projet est situé dans le prolongement est de ce camp minier où il ya d’anciennes mines de sulfures massifs et de nombreux indice de l’or. Récemment, des découvertes importantes d’or ont été faites aux projet aurifère Perron, qui est activement réalisé par Amex Exploration. Des zones de cisaillement parallèles à la faille Chicobi-Nord se trouvent également dans les sédiments du Groupe de Chicobi et comme en témoignent les aurifères Authier situés à l’ouest de la propriété.

M. Gilles Laverdière, géologue-conseil et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101, a lu et approuvé le présent communiqué de presse.

À propos de Vanstar

Vanstar Mining Resources Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25% dans le projet Nelligan (3,2 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1% NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l’année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100% de la propriété Felix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron) et 100% d'Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g / t Au sur 3 mètres.

