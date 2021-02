Les dons ont été versés à des organismes communautaires du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve



Stimuler l’intérêt des jeunes grâce à l’innovation, à l’entrepreneuriat, aux STIM, au mentorat et au leadership communautaire

Rogers a versé plus de 500 000 $ en dons communautaires à 45 organismes canadiens de la région de l’Atlantique depuis 2017

MONCTON, New Brunswick, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé avoir accordé ses dons communautaires Ted Rogers à sept organismes de la région de l’Atlantique Canada qui améliorent la vie de milliers d’élèves de la 7e à la 12e année dans la région. Grâce à des programmes d’innovation, d’entrepreneuriat, de STIM, de mentorat et de leadership communautaire, ces organismes offrent un soutien essentiel aux jeunes partout dans la région, en les aidant à atteindre leur plein potentiel tout en leur donnant fierté et confiance. Rogers est fière d’avoir versé plus de 500 000 $ en dons à 45 organismes dans la région de l’Atlantique depuis le lancement du programme en 2017.

« Alors que les organismes de la région de l’Atlantique doivent se réinventer face à la pandémie, les dons communautaires Ted Rogers les aident à offrir des programmes essentiels aux jeunes de nos communautés, a déclaré Matt MacLellan, président régional, Rogers Communications, région de l’Atlantique. Cette année, ce soutien est plus important que jamais, et nous sommes fiers d’aider la prochaine génération de jeunes à réaliser leurs rêves malgré la pandémie et par la suite. »

Voici les organismes de la région de l’Atlantique qui recevront cette année des dons communautaires Ted Rogers :

« Nous sommes reconnaissants que notre organisme fasse partie des récipiendaires des dons communautaires Ted Rogers. Cet engagement significatif permet à plus d’un millier d’enfants et de jeunes d’avoir accès à une programmation de classe mondiale par l’intermédiaire de l’éducation, de la santé et du bien-être, du leadership et de l’engagement communautaire, a affirmé Moncef Lakouas, Repaire jeunesse de Moncton. Il s’agit peut-être de la période la plus difficile que nous avons connue, mais nous demeurons engagés à aider les jeunes de Moncton à réaliser leur plein potentiel. Un soutien aussi généreux permet aux enfants d’y arriver. Il peut vraiment changer la trajectoire de vie d’un jeune. »

« Ce don de Rogers nous aidera à continuer d’offrir d’importants programmes aux jeunes de Corner Brook et de la baie des Îles et de les sensibiliser virtuellement et, espérons-le, bientôt en personne, a déclaré Serina Mckinnon, de l’organisme Community Youth Network pour la région de Corner Brook et de la baie des îles. Nos programmes et services habilitent principalement les jeunes de 12 à 18 ans en les aidant à acquérir des compétences en leadership, à s’engager comme citoyen par le bénévolat, à développer un esprit entrepreneurial et des compétences professionnelles, le tout au moyen d’une approche holistique de l’apprentissage. »

« Grâce au don communautaire Ted Rogers, Phoenix Youth Programs est en mesure d’offrir un vaste éventail de soutien à l’éducation aux jeunes du secondaire vivant dans la municipalité régionale de Halifax, notamment des ateliers éducatifs, de la formation axée sur les compétences, du tutorat, des groupes d’aide aux devoirs et l’accès à un coach académique pour un soutien personnalisé, a affirmé Christine Hall, directrice, Programmes communautaires, Phoenix Youth Programs. Ce type de programmation aide les jeunes à garder le cap sur leur réussite scolaire et à continuer de s’épanouir et d’atteindre leurs objectifs d’avenir. »

Depuis 2017, Rogers a également versé plus de 500 000 $ en Bourses d’études Ted Rogers à 90 jeunes de la région de l’Atlantique qui poursuivent des études postsecondaires. De nombreux boursiers ont été sélectionnés par des partenaires de dons communautaires, et 75 % des récipiendaires de la promotion 2020 à l’échelle nationale étaient membres des communautés noires, autochtones et racisées.

L’engagement de Rogers à travailler en partenariat avec les communautés pour contribuer à répondre aux besoins essentiels de leurs résidants et de nos voisins passe principalement par les dons et les Bourses d’études Ted Rogers qu’elle offre pour soutenir les jeunes. Rogers compte d’autres programmes communautaires, dont Branché sur le succès, qui offre un accès abordable à Internet en vue de combler le fossé numérique. Pendant la pandémie, Rogers a fourni des milliers de téléphones et de forfaits à des centres d’hébergement pour femmes, comme autant de bouées de sauvetage numériques, ainsi qu’à des organismes pour les jeunes comme Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pour permettre aux jeunes de conserver leurs liens avec leur mentor. Par ailleurs, Rogers a fourni l’équivalent de neuf millions de repas en dons et en paniers de denrées à des banques alimentaires d’un océan à l’autre, dans le cadre de son projet Nourrir à coup sûr, en partenariat avec la Jays Care Foundation et Banques alimentaires Canada. Cette année, en l’honneur de son 60e anniversaire et dans le cadre du Projet 60, l’équipe Rogers a donné un généreux coup de main en effectuant un nombre record d’heures de bénévolat dans le but de rendre le Canada plus fort, ensemble.

