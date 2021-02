CALGARY, Alberta, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) a annoncé aujourd’hui son intention de dissoudre le Fonds d’obligations mondiales Mawer (ci-après appelé le « Fonds ») le 19 mai 2021 (la « date de dissolution »). Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, le Fonds n’accepte plus de nouveaux achats de parts.



Les porteurs de parts peuvent racheter ou échanger leurs parts du Fonds avant la date de dissolution. Mawer renoncera aux frais reliés aux transactions à court terme, aux frais d’échange ou aux frais de rachat exigibles dans le cadre de rachats ou d’échanges de parts du Fonds.

Les porteurs de parts qui ne rachèteront ou n’échangeront pas leurs parts avant la date de dissolution auront le droit de recevoir, en espèces, leur quote-part de l’actif net résiduel du Fonds à la date de dissolution.

Étant donné que le Fonds est sur le point d’être dissout, son actif pourrait ne plus être pleinement investi conformément à son objectif de placement décrit dans le prospectus simplifié.

Nous invitons tous les porteurs de parts à consulter leur conseiller financier pour connaître les répercussions financières et fiscales de la dissolution du Fonds et les options qui s’offrent à eux, y compris comment échanger le produit de la dissolution contre des parts d’un autre fonds offert par Mawer, qui serai mieux adapté à leurs besoins avant la date de dissolution.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

Pour tout complément d’information :

Jean-Philippe Giguère

Gestionnaire de portefeuilles institutionnels

+1 (416) 865-5272

jpgiguere@mawer.com

t +1 800 889 6248

c info@mawer.com

w mawer.com



Canada | États-Unis | Singapour