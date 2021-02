MONTREAL, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suzanne Legge et Jeff Orr sont ensemble depuis 41 ans. Ils sont tous deux nés à Montréal et y ont grandi. Philanthropes engagés, ils soutiennent des causes allant des arts à l’éducation. Aujourd’hui, ils font un don important à l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill (MI4) pour aider à résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité. Ce nouveau prix apportera un financement essentiel à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill pour soutenir la direction de MI4 et faire progresser leur mission.



« Montréal représente un important carrefour pour la recherche médicale et une incroyable source de connaissances. Nous pouvons faire une réelle différence en soutenant la recherche et les brillants esprits du CUSM. Notre ville s’est unie pour construire cet hôpital, et maintenant nous soutenons la recherche qui y est effectuée. »

- Jeff Orr, président et chef de la direction, Power Corporation du Canada

Ce don d’un million de dollars récompensera le leadership du Dr Don Sheppard, directeur de MI4, qui a créé l’initiative et qui a contribué à son succès. MI4 rassemble plus de 250 chercheurs afin de trouver des solutions révolutionnaires contre certaines des maladies les plus mortelles au monde, notamment la COVID-19, la tuberculose et l’hépatite C. MI4 s’apprête à compléter plus d’une cinquantaine de projets liés à la compréhension du coronavirus, l’arrêt de la transmission et le développement de vaccins. Monsieur et Madame Legge Orr se sont engagés pour huit ans à soutenir le travail du Dr Sheppard et celui des dirigeants de MI4 à venir.

« C’est avec humilité et reconnaissance que j’accepte cet honneur d’être le premier récipiendaire du Prix du leadership MI4 Legge Orr. Ce soutien transformateur m’apportera une flexibilité et des ressources inestimables pour me permettre de concentrer mes énergies sur la croissance de l’héritage déjà impressionnant de MI4. »

- Dr Don Sheppard, directeur de l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill (MI4)

Jeff Orr est le président et le directeur général de Power Corporation du Canada. Suzanne Legge Orr est une dirigeante communautaire et également coprésidente de la campagne Osez rêver de la Fondation du CUSM, une campagne de 200 millions de dollars qui recueille des fonds à tous les niveaux : pour les programmes en infection et immunité de MI4, mais aussi la cardiologie et l’oncologie.

« Si tous les piliers de la campagne Osez rêver sont extrêmement importants, celui-ci a touché une corde sensible chez nous. C’est pour leur permettre de poursuivre leur travail – alors que nous traversons actuellement une pandémie – que nous avons décidé de soutenir MI4. »

- Suzanne Legge Orr, coprésidente de la campagne Osez rêver de la Fondation du CUSM

« Nous sommes très reconnaissants envers Suzanne et Jeff pour leur générosité et leur appui soutenu. Ils reconnaissent à quel point MI4 est cruciale non seulement pour contrôler la pandémie de COVID-19, mais aussi pour combattre les maladies infectieuses qui sévissent au sein de l’humanité depuis des milliers d’années. »

- Julie Quenneville, présidente, Fondation du CUSM

