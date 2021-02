CALHOUN, Georgia, Feb. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute für das vierte Quartal 2020 einen Nettogewinn von 248 Millionen USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von 3,49 USD bekannt. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 252 Millionen USD und der EPS auf 3,54 USD. Der Nettoumsatz betrug im vierten Quartal 2020 2,6 Milliarden USD. Dies entspricht einem Anstieg von 9,0 %, wie ausgewiesen, und wechselkursbereinigt von 5,5 %. Im vierten Quartal 2019 beliefen sich der Nettoumsatz auf 2,4 Milliarden USD, der Nettoertrag auf 265 Millionen USD und der EPS auf 3,68 USD, worin ein einmaliger Steuervorteil enthalten war. Nach Abzug von Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstiger Kosten sowie des einmaligen Steuervorteils belief sich der bereinigte Nettoertrag auf 162 Millionen USD und der EPS auf 2,25 USD.



In den zwölf Monaten zum 31. Dezember 2020 betrug der Nettoertrag 516 Millionen USD und der EPS 7,22 USD. Der Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 631 Millionen USD und der EPS betrug 8,83 USD. Für den Zwölfmonatszeitraum des Jahres 2020 betrug der Nettoumsatz 9,6 Milliarden USD, was einen Rückgang um 4,2 % gegenüber dem Vorjahr darstellt, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 3,9 %. In den zwölf Monaten zum 31. Dezember 2019 wurden ein Nettoumsatz von etwa 10 Milliarden USD, Nettoerträge von 744 Millionen USD und ein EPS von 10,30 USD ausgewiesen. Die Nettoerträge ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten und Leistungen beliefen sich auf 725 Millionen USD, bei einem EPS von 10,04 USD.

Mit Blick auf die Performance von Mohawk Industries im vierten Quartal stellte Jeffrey S. Lorberbaum, Vorsitzender und CEO, fest: „Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal übertrafen unsere Erwartungen, da wir den höchsten Umsatz der Firmengeschichte erzielten. All unsere Märkte erlebten eine Zunahme der Wohnungskäufe, wobei Laminat, LVT und Vinylplatten unsere anderen Bodenbelagskategorien übertrafen. Die Wirtschaftsaktivität ist weiterhin schwach und wirkte sich auf den Umsatz und die Margen in jenen Geschäftsbereichen aus, in denen wir in erheblichem Maße tätig sind. Unsere Ergebnisse verbesserten sich durch höhere Volumina, Umstrukturierungsinitiativen und eine Kosteneinsparungen, während sie durch geringeres Produktionsvolumen und geringere Vorräte, höhere Personalausfälle und Arbeitskräftemangel in einigen Bereichen beeinträchtigt werden. Zudem verzeichnen wir einen stärkeren Inflationsdruck in vielen Produktkategorien und erhöhen die Preise, um dies auszugleichen. Wir dämmen die Ausbreitung von Covid unter unseren Mitarbeitenden und Kunden ein, indem wir im gesamten Unternehmen Best Practices anwenden, darunter das Testen und Nachverfolgen von Mitarbeitenden mit möglichen Kontakten.

„Während des vierten Quartals erreichten wir etwa 50 Millionen USD der geplanten 100 bis 110 Millionen USD an erwarteten Einsparungen im Rahmen unserer Umstrukturierungsinitiativen. Wir bewerten einige Projekte fortlaufend auf der Grundlage sich verändernder Marktbedingungen. Unser freier Cashflow während des Berichtszeitraums belief sich auf etwa 250 Millionen USD nach Kapitalinvestitionen in Höhe von ungefähr 160 Millionen USD, und für das Jahr erreichte unser freier Cashflow einen Rekordstand von mehr als 1,3 Milliarden USD. Nach Begleichung unserer kurzfristigen Verbindlichkeiten und Vorfinanzierung unserer längerfristigen Fälligkeiten im zweiten Quartal erreicht unser Nettoverschuldungsgrad einen historischen Tiefstand. Unsere starke Finanzlage gibt uns die Flexibilität, zusätzliche Gelegenheiten zu ergreifen, einschließlich interner Investitionen, Übernahmen und Aktienkäufe. Seit dem dritten Quartal haben wir im Rahmen unseres Aktienrückkaufplans etwa eine Million unserer Aktien für 130 Millionen USD zurückgekauft.

„Im Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Flooring Rest of the World um 20 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 13 %. Das operative Ergebnis des Segments stieg um über 60 % bei einer Marge von 17,5 %, wie ausgewiesen, und 18,2 % nach Abzug der Umstrukturierungskosten, dank höherer Volumina und höherer Produktivität sowie günstiger Materialkosten. Umsatz und Margen waren in den meisten Kategorien und Regionen stark, da die meisten unserer Werke nahe der Kapazitätsgrenze ausgelastet waren. Die Kosten für Rohmaterial begannen in vielen unserer Produktkategorien zu steigen, und wir passen die Preisgestaltung an, um diesem Anstieg Rechnung zu tragen. Laminate, die umfangreichste Bodenbelagskategorie im Segment, verzeichnete ein erhebliches Wachstum in den meisten unserer Märkte. Unsere Margen stiegen, da höhere Volumina zu einer höheren Kostendeckung führten, während eine gesteigerte Produktivität und höhere Durchsätze unsere Ergebnisse verbesserten. Unsere LVT-Umsätze stiegen erheblich, insbesondere durch ein beschleunigtes Wachstum bei unseren Hartbödenkollektionen. Sowohl die Margen als auch die Profitabilität unseres LVT-Bereichs verbesserten sich durch höhere Volumina, niedrigere Produktionskosten und die Deckung der Vertriebsgemeinkosten. Wir führen neue Kollektionen mit verbesserter Optik und exklusiven wasserdichten Fugen ein, die einen höheren Schutz vor Wasserschäden bieten. Unser Vinylplattengeschäft erholte sich, da unsere Einzelhändler ihre Läden wieder öffneten und unsere Exportmärkte anzogen. Das Volumen unseres neu angesiedelten russischen Vinylplattenwerks ist auf ein solches Niveau angewachsen, dass seine Margen jenen unserer anderen Geschäftsbereiche entsprechen. Unser Holzpaneel-Geschäft entwickelte sich während des Berichtszeitraums gut, wobei der Umsatz durch unsere Kapazitäten und die geringen Vorräte begrenzt wurde. Wir bauen unsere Kapazität aus und steigern die Effizienz bei Melaminprodukten, um unsere Margen weiter zu verbessern. Bei den Dämmstoffen war das Volumen gut, wobei die Margen durch erhebliche Materialinflation aufgrund von Angebotsengpässen beeinträchtigt wurden. Unser Umsatz in Australien und Neuseeland war stark, und die Margen verbesserten sich durch höhere Volumina und geringere Materialkosten in Anbetracht deren längerer Lieferkette. Wir verbesserten unsere Marktposition durch aggressivere Verkaufsinitiativen und durch die Bereitstellung eines einheitlicheren Services unter schwierigen Umständen.

Im Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Global Ceramic um 7 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 6 %. Das Segment wies eine operative Marge von 8,7 % auf, wie ausgewiesen, bzw. von 9,5 % ohne Umstrukturierungskosten. Das operative Ergebnis stieg, wie ausgewiesen, um mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr bzw. um 65 % ohne Umstrukturierungskosten, hauptsächlich aufgrund von verbesserter Produktivität, höherem Volumen und geringeren Schließungskosten, was jedoch teilweise durch ungünstige Preise und einen ungünstigen Produktmix aufgezehrt wurde. Unser US-Geschäft wies ein starkes Umsatzwachstum beim Wohnungsbereich auf, während der Umsatz im Gewerbebereich weiterhin mit Schwierigkeiten verbunden ist, da die Unternehmen Investitionen aufschieben. Unsere Servicecenter verzeichnen einen höheren Kundenverkehr aufgrund zunehmender Eigenheimverkäufe und Umbaumaßnahmen. Wir kündigten Preiserhöhungen bei den meisten Kollektionen an, um höhere Transportkosten weiterzugeben. Die Produktivität und die Kosten unserer Werke verbesserten sich während des Berichtszeitraums aufgrund höherer Volumina und anhaltender Verfahrensverbesserungen. Er erwarten, dass wir unsere geplanten Werkskonsolidierungen bis Ende des ersten Quartals abschließen werden. Der Umsatz bei unseren Quarzsteinprodukten legt erheblich zu, und wir erweitern unseren Mix mit stylisheren Produkten. Unser brasilianisches und unser mexikanisches Geschäft verzeichneten Rekord-Quartalsumsätze und konnten die Margen trotz Inflationsproblemen und Kapazitätsbeschränkungen ausbauen. In beiden Märkten verbesserten sich die Margen aufgrund höherer Produktivität, und wir nahmen Preiserhöhungen vor, um die steigende Inflation zu berücksichtigen. Wir investieren in eine weitere Verbesserung unserer brasilianischen Fertigungsanlagen in diesem Jahr. Unser Absatz und unsere Rentabilität in Europa verbesserten sich durch einen höheren Umsatz im Wohnungsbereich, während der geringere Umsatz im Gewerbebereich unseren Mix und unsere Margen beeinträchtigte. Unsere Serviceniveaus verbesserten sich, da die Werke einen höheren Durchsatz erzielten; trotzdem blieben die Vorräte aufgrund höherer Nachfrage gering. Unser russisches Keramikgeschäft verzeichnete starke Ergebnisse, trotz ungünstiger Inflations- und Währungsentwicklungen. Der Umsatz stieg in allen Kanälen erheblich, insbesondere durch den Bau neuer Wohnungen. Wir fahren erfolgreich unsere Herstellung von Premium-Sanitärkeramik hoch, um unser Produktangebot in unseren eigenen und in den Franchise-Ladengeschäften auszubauen.

„Während des Quartals stieg der Umsatz unseres Segments Flooring North America um 3 %, wie ausgewiesen, bzw. blieb wechselkursbereinigt unverändert. Das Segment wies eine operative Marge von 8,6 % auf, wie ausgewiesen, bzw. von 9,5 % ohne Umstrukturierungskosten. Das operative Ergebnis stieg um mehr als 25 % ohne Umstrukturierungskosten, hauptsächlich aufgrund von Produktivität, gesteigertem Volumen und geringeren Materialkosten, wurde jedoch teilweise durch ungünstige Preise und einen ungünstigen Mix aufgezehrt. Das Segment verzeichnete ein starkes Wachstum im Wohnungsbereich, das durch einen schlechteren gewerblichen Bereich ausgeglichen wurde, der sich gegenüber seinem geringen Niveau in den vorherigen Berichtszeiträumen verbesserte. Unsere Serviceniveaus verbesserten sich, da wir die Produktion steigerten, wobei die hohe Nachfrage die Kontingentierung der Lieferungen einiger Produkte erforderlich machte. Aufgrund von höherer Nachfrage und Störungen durch Covid in unseren Werken wuchsen unsere Vorräte nicht im erwarteten Maße. Wir nehmen aufgrund steigender Material-, Arbeits- und Transportkosten Preisanpassungen bei den meisten Produkten vor. Wir führten einen großen Teil unserer Umstrukturierungsinitiativen durch, was unseren Ergebnissen zugutekommt, wobei jedoch auch einige der Einsparungen über die Vorräte in künftige Berichtszeiträume einfließen. Die Nachfrage in unserem Teppichgeschäft für den Wohnungsbereich stieg, da Komfort und Schalldämmung inzwischen einen höheren Stellenwert für die Verbraucher haben. Unser Laminatgeschäft wächst erheblich über alle Kanäle hinweg, da unser Laminat durch seine einzigartige Optik und unsere Imprägnierungstechnologie zu einer beliebten Alternative für Naturholz und LVT geworden ist. Unsere Laminatwerke laufen auf Maximalkapazität, um die außergewöhnliche Nachfrage zu befriedigen, und Ende des Jahres sollte eine neue Fertigungsanlage mit zusätzlicher Kapazität einsatzbereit sein. Wir haben ein Werk auf die Fertigung eines wasserfesten Holzbodenbelags mit drastisch verbesserter Kratz-, Druckstellen- und Verschleißfestigkeit umgestellt. Der Umsatz unseres LVT- und Vinylplatten-Bereichs stieg erheblich, und wir führen derzeit aktualisierte LVT-Kollektionen für Wohn- und Gewerberäume mit unserer Imprägnierungstechnologie ein, die unseren Mix und unsere Margen verbessern werden. Ingenieure aus unserem europäischen Geschäftsbereich arbeiten derzeit in unserem US-amerikanischen LVT-Betrieb, um erwiesene Verbesserungen für die Steigerung des Durchsatzes, die Verringerung der Materialkosten sowie die Verbesserung der Produktoptik und -performance umzusetzen.

„Unser Umsatz und unsere operative Performance im vierten Quartal waren viel stärker als erwartet. Unsere Werke in aller Welt liefen während des Berichtszeitraums auf Hochtouren, ohne dass wir damit die erwarteten Vorräte aufbauen konnten. In unseren Betrieben werden Maßnahmen ergriffen, um den Durchsatz zu optimieren und unser gewünschtes Serviceniveau zu erreichen. In Anbetracht der aktuellen Trends sollte das Momentum in unserem Wohnungsgeschäft stark bleiben, während der gewerbliche Kanal sich langsam von seinem Tiefpunkt erholen sollte. Wir werden von strukturellen Verbesserungen bei unseren Kosten profitieren sowie von innovativen neuen Produkten, die unseren Mix bereichern werden. Die meisten der Covid-Beschränkungen in aller Welt hatten keine direkte Auswirkung auf den Verkauf oder die Installation unserer Produkte. Anhaltende staatliche Subventionen und niedrige Zinsen sollten die Konjunkturerholung, den Bau neuer Häuser und den Wohnungsumbau unterstützen. Wir verzeichnen eine steigende Inflation bei den meisten unserer Produktkategorien und heben in Reaktion darauf die Preise an. Unter der Annahme, dass sich die aktuellen Bedingungen fortsetzen, rechnen wir für das erste Quartal mit einem bereinigten EPS von 2,69 bis 2,79 USD ohne Umstrukturierungskosten.

„Die Stärke unseres Unternehmens zeigt sich darin, wie wir den historischen Umsatzrückgang im letzten Jahr und den anschließenden steilen Anstieg der Nachfrage handhabten und zugleich unsere Mitarbeiter und Kunden schützten. Unsere Strategien und Initiativen bleiben flexibel, um sich an wirtschaftliche Veränderungen anzupassen. Da sich der Umsatz und die Cashflows verbessern und wir über eine starke Bilanz verfügen, sind wir gut aufgestellt, um von künftigen Gelegenheiten zu profitieren.

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge entwickelt – mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Kanada, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland, dem Vereinigten Königreich und den USA.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Absätzen, insbesondere jene zur erwarteten künftigen Performance, zu Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien sowie ähnlichen Sachverhalten und jene, welche die Begriffe „könnte“, „sollte“, „glaubt“, „erwartet“ und „schätzt“ oder vergleichbare Ausdrücke beinhalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der „Safe Harbor“-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können zu abweichenden zukünftigen Ergebnissen führen: Änderungen der Wirtschafts- oder Branchenbedingungen, Wettbewerb, Inflation und Deflation bei den Rohstoffpreisen und anderen Vorlaufkosten, Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten, Energiekosten und -versorgung, Zeitpunkt und Höhe der Kapitalausgaben, Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertminderungen, Integration von Übernahmen, internationale Aktivitäten, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierung, Steuern und Steuerreformen, Produkt- und andere Forderungen, Rechtsstreitigkeiten, die Risiken und Unsicherheiten, die mit der COVID-19-Pandemie verbunden sind, und andere Risiken, die in SEC-Berichten und öffentlichen Ankündigungen von Mohawk genannt wurden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales $ 2,641,764 2,424,512 9,552,197 9,970,672 Cost of sales 1,903,680 1,801,705 7,121,507 7,294,629 Gross profit 738,084 622,807 2,430,690 2,676,043 Selling, general and administrative expenses 455,351 467,993 1,794,688 1,848,819 Operating income 282,733 154,814 636,002 827,224 Interest expense 15,897 10,962 52,379 41,272 Other (income) expense, net (6,742 ) (9,522 ) (751 ) 36,407 Earnings before income taxes 273,578 153,374 584,374 749,545 Income tax expense 25,180 (111,299 ) 68,647 4,974 Net earnings including noncontrolling interests 248,398 264,673 515,727 744,571 Net earnings attributable to noncontrolling interests 176 6 132 360 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 248,222 264,667 515,595 744,211 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.50 3.69 7.24 10.34 Weighted-average common shares outstanding - basic 70,951 71,640 71,214 71,986 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.49 3.68 7.22 10.30 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,209 71,954 71,401 72,264 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 407,844 440,675 1,769,839 1,418,761 Less: Capital expenditures 160,142 139,849 425,557 545,462 Free cash flow $ 247,702 300,826 1,344,282 873,299 Depreciation and amortization $ 156,555 153,759 607,507 576,452 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2020 December 31, 2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 768,625 134,785 Short-term investments 571,741 42,500 Receivables, net 1,709,493 1,526,619 Inventories 1,913,020 2,282,328 Prepaid expenses and other current assets 400,775 443,225 Total current assets 5,363,654 4,429,457 Property, plant and equipment, net 4,591,229 4,698,917 Right of use operating lease assets 323,138 323,003 Goodwill 2,650,831 2,570,027 Intangible assets, net 951,607 928,879 Deferred income taxes and other non-current assets 447,292 436,397 Total assets $ 14,327,751 13,386,680 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 377,255 1,051,498 Accounts payable and accrued expenses 1,895,951 1,559,140 Current operating lease liabilities 98,042 101,945 Total current liabilities 2,371,248 2,712,583 Long-term debt, less current portion 2,356,887 1,518,388 Non-current operating lease liabilities 234,726 228,155 Deferred income taxes and other long-term liabilities 823,732 801,106 Total liabilities 5,786,593 5,260,232 Total stockholders' equity 8,541,158 8,126,448 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,327,751 13,386,680 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales: Global Ceramic $ 919,668 858,337 3,432,756 3,631,142 Flooring NA 963,365 936,387 3,594,075 3,843,714 Flooring ROW 758,731 629,788 2,525,366 2,495,816 Consolidated net sales $ 2,641,764 2,424,512 9,552,197 9,970,672 Operating income (loss): Global Ceramic $ 79,565 52,068 167,731 335,639 Flooring NA 82,407 29,556 147,442 177,566 Flooring ROW 132,505 81,595 366,934 353,666 Corporate and intersegment eliminations (11,744 ) (8,405 ) (46,105 ) (39,647 ) Consolidated operating income (a) $ 282,733 154,814 636,002 827,224 Assets: Global Ceramic $ 5,250,069 5,419,896 Flooring NA 3,594,976 3,823,654 Flooring ROW 4,194,447 3,925,246 Corporate and intersegment eliminations 1,288,259 217,884 Consolidated assets $ 14,327,751 13,386,680

(a) Während des zweiten Quartals 2020 überarbeitete das Unternehmen seine Methodik zur Berechnung der Gemein- und Verwaltungskosten des Unternehmens und deren Zuordnung zu seinen Geschäftssegmenten, um eine bessere Übereinstimmung hinsichtlich der Nutzung der Unternehmensressourcen zu erzielen, die den Unternehmenssegmenten zugeordnet sind. Die aktualisierte Zuordnungsmethodik hatte keine Auswirkungen auf die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung des Unternehmens. Diese Änderung wurde nachträglich angewandt, und das operative Ergebnis nach Segment wurde für alle Vergleichszeiträume aktualisiert, um diese Änderung widerzuspiegeln.

Überleitung des Mohawk Industries, Inc. zuzurechnenden Nettoertrags zu dem Mohawk Industries, Inc. zuzurechnenden bereinigten Nettoertrag und zu dem Mohawk Industries, Inc. zuzurechnenden bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 248,222 264,667 515,595 744,211 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22,395 49,802 167,079 99,679 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 222 - 3,938 Deferred loan cost write off - 601 - 601 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China (1) - (5,226 ) - 59,946 European tax restructuring(2) - (136,194 ) - (136,194 ) Release of indemnification asset (13 ) 603 (262 ) (57 ) Income taxes - reversal of uncertain tax position 13 (603 ) 262 56 Income taxes (18,609 ) (12,183 ) (52,002 ) (46,842 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 252,008 161,689 630,672 725,338 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.54 2.25 8.83 10.04 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,209 71,954 71,401 72,264 [1] Im September 2019 verhängte das US-Handelsministerium eine 104%ige Ausgleichsabgabe zusätzlich zum 25%igen Einheitszoll auf alle Keramikprodukte aus China. In der Folge gingen die Keramikkäufe aus China drastisch zurück, und Mohawk nahm eine Abschreibung in Höhe von 60 Millionen USD auf seine Investition in einen chinesischen Hersteller und Distributor vor. [2] Im Jahr 2019 führte das Unternehmen ausgewählte betriebliche, administrative und finanzielle Umstrukturierungen durch, in deren Rahmen bestimmte Geschäftsabläufe und immaterielle Vermögenswerte in unterschiedlichen europäischen Ländern in einer neuen Einheit zusammengefasst wurden. Die Umstrukturierungen führten zu einer laufenden Steuerverbindlichkeit von 136 Millionen USD, berechnet anhand des beizulegenden Zeitwerts der übertragenen immateriellen Vermögenswerte. Das Unternehmen verrechnete die Steuerverbindlichkeit mit der Nutzung von latenten Steueransprüchen in Höhe von 136 Millionen USD aus kumulierten Netto-Betriebsverlustvorträgen. Die Umstrukturierungen führten ebenfalls dazu, dass das Unternehmen latente Steueransprüche von 136 Millionen USD verbuchte und einen entsprechenden latenten Steuervorteil in Bezug auf die Steuerbasis der übertragenen immateriellen Vermögenswerte. Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) December 31, 2020 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 377,255 Long-term debt, less current portion 2,356,887 Total debt 2,734,142 Less: Cash and cash equivalents 768,625 Net Debt 1,965,517 Less: Short-term investments 571,741 Net debt less short-term investments $ 1,393,776 Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended March 28, 2020 June 27, 2020 September 26, 2020 December 31, 2020 December 31, 2020 Operating income (loss) $ 151,483 (60,958 ) 262,744 282,733 636,002 Other (expense) income (5,679 ) (1,037 ) 726 6,742 752 Net (income) loss attributable to noncontrolling interests 49 331 (336 ) (176 ) (132 ) Depreciation and amortization (1) 145,516 154,094 151,342 156,555 607,507 EBITDA 291,369 92,430 414,476 445,854 1,244,129 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 10,376 91,963 27,116 15,960 145,415 Release of indemnification asset (35 ) (23 ) (191 ) (13 ) (262 ) Adjusted EBITDA $ 301,710 184,370 441,401 461,801 1,389,282 Net Debt less short-term investments to Adjusted EBITDA 1.0 (1) Beinhaltet 1.589 USD an beschleunigten Abschreibungen im ersten Quartal 2020, 8.395 USD im zweiten Quartal 2020, 5.243 USD im dritten Quartal 2020 und 6.435 USD im vierten Quartal 2020. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales $ 2,641,764 2,424,512 9,552,197 9,970,672 Adjustment to net sales on constant shipping days (65,438 ) - (30,192 ) - Adjustment to net sales on a constant exchange rate (17,445 ) - 58,799 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,558,881 2,424,512 9,580,804 9,970,672 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales $ 919,668 858,337 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (25,205 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 17,465 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 911,928 858,337 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales $ 963,365 936,387 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (29,193 ) - Segment net sales on constant shipping days $ 934,172 936,387 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales $ 758,731 629,788 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (11,041 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate (34,911 ) - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 712,779 629,788 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2020 December 31, 2019 Gross Profit $ 738,084 622,807 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22,789 45,372 Adjusted gross profit $ 760,873 668,179 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2020 December 31, 2019 Selling, general and administrative expenses $ 455,351 467,993 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 394 (4,651 ) Release of indemnification asset - (2 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 455,745 463,340 Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2020 December 31, 2019 Operating income $ 282,733 154,814 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22,395 49,802 Release of indemnification asset - 2 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 222 Adjusted operating income $ 305,128 204,840 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2020 December 31, 2019 Operating income $ 79,565 52,068 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,164 1,204 Adjusted segment operating income $ 87,729 53,272 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2020 December 31, 2019 Operating income $ 82,407 29,556 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8,651 42,149 Adjusted segment operating income $ 91,058 71,705 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2020 December 31, 2019 Operating income $ 132,505 81,595 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5,496 6,235 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 222 Adjusted segment operating income $ 138,001 88,052 Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2020 December 31, 2019 Earnings before income taxes $ 273,578 153,374 Net earnings attributable to noncontrolling interests (176 ) (6 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22,395 49,802 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 222 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China - (5,226 ) Release of indemnification asset (13 ) 603 Deferred loan cost write off - 601 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 295,784 199,370 Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2020 December 31, 2019 Income tax expense $ 25,180 (111,299 ) European tax restructuring - 136,194 Income taxes - reversal of uncertain tax position (13 ) 603 Income tax effect of adjusting items 18,609 12,183 Adjusted income tax expense $ 43,776 37,681 Adjusted income tax rate 14.8 % 18.9 % Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen tragen zum Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Geschäfts des Unternehmens bei und helfen beim Vergleich der Gewinne mit denen früherer und zukünftiger Berichtszeiträume. Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Von den nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten des Unternehmens sind unter anderem folgende Posten ausgeschlossen: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen sowie die Auswirkungen von Übernahmen. Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Von den nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten des Unternehmens sind unter anderem folgende Posten ausgeschlossen: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen sowie die Auswirkungen von Übernahmen.