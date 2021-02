CALHOUN, Georgia, Feb. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy un beneficio neto de 248 millones de USD y unos beneficios diluidos por acción (BPA) de 3,49 USD correspondientes al cuarto trimestre de 2020. Los beneficios netos ajustados han ascendido a 252 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 3,54 USD, lo que no incluye reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos. Las ventas netas del cuarto trimestre de 2020 fueron de 2600 millones de USD, un aumento del 9,0 %, según los informes, y del 5,5 % con tipos de cambio y días constantes. En el cuarto trimestre de 2019, las ventas netas fueron de 2400 millones de USD, los beneficios netos fueron de 265 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 3,68 USD, además de una ventaja fiscal única. Los beneficios netos ajustados fueron de 162 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 2,25 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos, además de la ventaja fiscal única.



Durante el ejercicio de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2020, los beneficios netos y los beneficios por acción fueron de 516 millones de USD y de 7,22 USD, respectivamente. Los beneficios netos, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos, ascendieron a 631 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 8,83 USD. Durante el ejercicio de doce meses de 2020, las ventas netas fueron de 9600 millones de USD, un descenso del 4,2 % con respecto al año anterior, según los informes, o un 3,9 % con tipos de cambio y días constantes. El ejercicio de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2019 se cerró con unas ventas netas de 10 000 millones de USD aproximadamente, unos beneficios netos de 744 millones de USD y unos beneficios por acción de 10,30 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones, otros gastos ni beneficios; mientras que los beneficios netos y los beneficios por acción fueron de 725 millones de USD y 10,04 USD, respectivamente.

En relación con el rendimiento del cuarto trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, declaró: «Nuestros resultados del cuarto trimestre han superado nuestras expectativas, dado que hemos registrado las mayores ventas trimestrales hasta la fecha. En todos nuestros mercados se han reforzado las compras residenciales, siendo las categorías de suelo con mejores resultados las de laminado, LVT y láminas de vinilo. La actividad comercial se mantiene débil y ha afectado a las ventas y los márgenes en las empresas en las que ostentamos una participación significativa. Nuestros resultados han mejorado gracias a mayores volúmenes, iniciativas de reestructuración y aprovechamiento de los costes, aunque, simultáneamente, se vieron perjudicados por la reducción de la producción y el inventario, el mayor absentismo y la escasez de mano de obra en algunas operaciones. Además, observamos mayores presiones inflacionarias en numerosas categorías de productos, por lo que estamos aumentando los precios para fomentar la recuperación. Estamos mitigando la propagación de la COVID entre nuestros empleados y clientes mediante el uso de prácticas recomendadas en toda la empresa, incluidas las pruebas a empleados y el seguimiento de aquellos empleados con posibles contactos.

»A lo largo del cuarto trimestre, hemos logrado ahorrar aproximadamente 50 millones de USD de los entre 100 y 110 millones de USD en ahorros previstos procedentes de nuestras iniciativas de reestructuración. Continuamos evaluando algunos proyectos en función de los cambios en las condiciones del mercado. Nuestro flujo de efectivo disponible en el periodo fue de unos 250 millones de USD, después de inversiones de capital de aproximadamente 160 millones de USD, y para el año nuestro flujo de efectivo disponible máximo superó los 1300 millones de USD. Tras amortizar nuestra deuda a corto plazo y prefinanciar nuestros vencimientos a largo plazo en el segundo trimestre, nuestro apalancamiento de deuda neto se encuentra en un mínimo histórico. Nuestra sólida posición financiera nos brinda flexibilidad para buscar oportunidades adicionales, incluidas inversiones internas, adquisiciones y compras de acciones. Desde el tercer trimestre, hemos adquirido aproximadamente un millón de acciones por 130 millones de USD, en el marco de nuestro plan de recompra de acciones.

»Durante el trimestre, las ventas del segmento de suelos del resto del mundo aumentaron un 20 %, según los informes, y un 13 % con tipos de cambio y días constantes. Los ingresos de explotación del segmento aumentaron más del 60 % con un margen del 17,5 %, según los informes, y del 18,2 %, sin incluir los costes de reestructuración, debido a mayores volúmenes y una mejor productividad, así como a unos costes de materiales favorables. Las ventas y los márgenes fueron sólidos en la mayoría de las categorías y regiones, con la mayoría de nuestras plantas funcionando casi a plena capacidad. Los costes de materias primas comenzaron a aumentar en muchas de nuestras categorías de productos, por lo que estamos adoptando medidas de fijación de precios en respuesta a estos aumentos. La categoría de laminado, la mayor categoría de suelos del segmento, registró un crecimiento significativo en la mayoría de nuestros mercados. Nuestros márgenes aumentaron, puesto que los mayores volúmenes dieron lugar a una mayor absorción, mientras que el aumento de la productividad y la mejora de los rendimientos impulsaron nuestros resultados. Nuestras ventas de LVT aumentaron significativamente, lideradas por el acelerado crecimiento de nuestras colecciones rígidas. Tanto nuestros márgenes de LVT como la rentabilidad mejoraron gracias al mayor volumen, la reducción de los costes de producción y la absorción de los gastos de venta, generales y administrativos. Estamos introduciendo nuevas colecciones con diseños mejorados y juntas herméticas exclusivas que previenen de forma óptima los daños causados por el agua. Nuestro negocio de láminas de vinilo repuntó con la reapertura de tiendas por parte de nuestras empresas y con la reanudación de la actividad en nuestros mercados de exportación. El volumen de nuestra planta de láminas de vinilo rusa con inversiones en nuevos sistemas ha crecido tanto que sus márgenes se encuentran en consonancia con los del resto de nuestras actividades. Nuestro negocio de paneles de madera registró un buen comportamiento durante el periodo, con ventas limitadas a causa de nuestra capacidad y de los bajos niveles de inventario. Estamos ampliando nuestra capacidad y aumentando la eficiencia de los productos de melamina para mejorar aún más nuestros márgenes. En cuanto a nuestro negocio de aislamiento, el volumen fue bueno, aunque sus márgenes se vieron afectados por una importante inflación de materiales debido a las restricciones de la oferta. Nuestras ventas en Australia y Nueva Zelanda fueron sólidas, y los márgenes mejoraron gracias a un mayor volumen y un menor coste de materiales dada su cadena de suministro más amplia. Hemos mejorado nuestra posición en el mercado con iniciativas de ventas más agresivas y proporcionando un servicio más consistente en circunstancias difíciles.

»Durante el trimestre, nuestras ventas del segmento de cerámica internacional aumentaron un 7 %, según los informes, y un 6 % con tipos de cambio y días constantes. El segmento registró un margen operativo del 8,7 %, según los informes, y del 9,5 %, sin incluir los costes de reestructuración. Los ingresos de explotación aumentaron en más del 50 % con respecto al año anterior, según los informes, y en un 65 %, sin incluir los costes de reestructuración, principalmente debido a la mejora de la productividad, el aumento del volumen y el menor coste derivado de los cierres, lo que se compensó parcialmente con unos precios y unas combinaciones desfavorables. Nuestro negocio en EE. UU. registró un significativo crecimiento en las ventas residenciales, mientras que las ventas comerciales continúan atravesando dificultades con el aplazamiento de las inversiones por parte de las empresas. Nuestros centros de contacto están experimentando una mejora del tráfico de clientes debido al aumento en las ventas de viviendas y las actividades de remodelación. Hemos anunciado aumentos de precios en la mayoría de las colecciones para poder asumir los mayores costes de transporte. La productividad y los costes de nuestra planta mejoraron durante el periodo debido a los mayores volúmenes y a las continuas mejoras de los procesos. Esperamos completar nuestra previsión de consolidaciones de plantas a finales del primer trimestre. Las ventas de nuestros productos de cuarzo están creciendo significativamente y estamos aumentando nuestras combinaciones con productos más estilizados. Nuestras empresas en Brasil y México han registrado ventas trimestrales históricas y han ampliado los márgenes incluso a pesar de los obstáculos inflacionarios y las limitaciones de capacidad. En ambos mercados, los márgenes mejoraron debido al aumento de la productividad y hemos implementado aumentos de precios para cubrir la creciente inflación. Estamos invirtiendo para continuar con la actualización de nuestros activos manufactureros brasileños este año. Nuestras ventas y la rentabilidad en Europa mejoraron con unas ventas residenciales más sólidas y unas ventas comerciales menores que perjudicaron a nuestras combinaciones y nuestros márgenes. Nuestros niveles de servicio mejoraron con las plantas operando a un ritmo más elevado, aunque los inventarios se mantuvieron en niveles bajos a causa del aumento de la demanda. Nuestro negocio de cerámica en Rusia arrojó sólidos resultados, incluso a pesar de los obstáculos de la inflación y de las divisas. Las ventas aumentaron significativamente en todos los canales, abanderadas por la construcción de nuevas viviendas. Estamos aumentando de forma satisfactoria nuestra fabricación de equipos sanitarios de primera categoría para ampliar nuestra oferta de productos en nuestras tiendas, tanto propias como franquiciadas.

»Durante el trimestre, las ventas de nuestro segmento de suelos de Norteamérica aumentaron un 3 %, según los informes, y se mantuvieron en días constantes. El segmento registró un margen operativo del 8,6 %, según los informes, y del 9,5 %, sin incluir los costes de reestructuración. Los ingresos de explotación aumentaron en más del 25 %, sin incluir los costes de reestructuración, principalmente debido a la productividad, el aumento del volumen y los menores costes de materiales, lo que se compensó parcialmente con unos precios y unas combinaciones desfavorables. El segmento registró un sólido crecimiento en el canal residencial, compensado por el descenso del canal comercial, que mejoró con respecto a su bajo nivel de periodos anteriores. Nuestros niveles de servicio mejoraron con el aumento de producción, aunque la alta demanda exigió la asignación de envíos de algunos productos. Debido al aumento de la demanda y a las interrupciones en nuestras plantas derivadas de la COVID, nuestros inventarios no crecieron conforme a nuestras previsiones. Estamos adoptando medidas de fijación de precios en la mayoría de productos debido al aumento de los costes de materiales, mano de obra y transporte. Hemos llevado a cabo una gran parte de nuestras iniciativas de reestructuración, lo que se está reflejando positivamente en nuestros resultados. Además, algunos de los ahorros obtenidos repercutirán en el inventario en periodos futuros. La demanda de moquetas residenciales creció debido a que la comodidad y la reducción del ruido han adquirido mayor importancia para los consumidores. Nuestro negocio de laminado está creciendo sustancialmente en todos los canales: nuestros diseños exclusivos y la tecnología impermeable se han convertido en demandadas alternativas a la madera natural y el LVT. Nuestras plantas de laminado funcionan a una capacidad óptima para satisfacer la excepcional demanda y, a finales de año, una nueva línea debería estar operativa con capacidades adicionales. Hemos reutilizado una planta para fabricar suelos de madera impermeables con una resistencia a los arañazos, abolladuras y desgaste mucho mayor. Las ventas de nuestro LVT y láminas de vinilo aumentaron considerablemente. Además, estamos introduciendo colecciones de LVT residenciales y comerciales actualizadas con nuestra tecnología impermeable que mejorará nuestras combinaciones y nuestros márgenes. Los ingenieros de nuestro negocio en Europa están trabajando en nuestras operaciones de LVT en EE. UU. para implementar mejoras demostradas que aumenten la producción, reduzcan el coste de los materiales y mejoren el diseño y el rendimiento de los productos.

»En el cuarto trimestre, nuestro rendimiento operativo y de ventas fue mucho mayor de lo que habíamos previsto. Mantuvimos operativas nuestras plantas de todo el mundo a niveles altos durante el periodo, pero no logramos alcanzar la producción de inventario que habíamos previsto. Estamos tomando medidas en nuestras operaciones para optimizar el rendimiento y alcanzar los niveles de servicio previstos. Dadas las tendencias actuales, el impulso de nuestros negocios residenciales debería mantenerse sólido, mientras que el canal comercial debería mejorar lentamente desde su mínimo. Nos beneficiaremos de las mejoras estructurales en nuestros costes y de los nuevos e innovadores productos que mejorarán nuestras combinaciones. La mayoría de las restricciones a causa de la COVID en todo el mundo no han afectado directamente a las ventas o la instalación de nuestros productos. Las constantes ayudas gubernamentales y los bajos tipos de interés deberían respaldar las recuperaciones económicas, la construcción de nuevas viviendas y la remodelación residencial. Observamos una mayor inflación en la mayoría de nuestras categorías de productos y, en respuesta, estamos incrementando los precios. Bajo la presunción de continuidad de las condiciones actuales, prevemos que nuestros beneficios por acción ajustados del primer trimestre serán de entre 2,69 USD a 2,79 USD, sin incluir los costes de reestructuración.

»La fortaleza de nuestra organización ha quedado patente con nuestra gestión del histórico descenso de ventas del año pasado y el consiguiente aumento de la demanda, al tiempo que hemos protegido a nuestros empleados y clientes. Nuestras estrategias e iniciativas continúan siendo flexibles para adaptarse a los cambios económicos. Gracias a la mejora de las ventas y los flujos de efectivo, así como a un sólido balance, nos encontramos en una posición favorable para aprovechar las oportunidades futuras».

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

(Unaudited)

Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended

(Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019

Net sales $ 2,641,764 2,424,512 9,552,197 9,970,672

Cost of sales 1,903,680 1,801,705 7,121,507 7,294,629

Gross profit 738,084 622,807 2,430,690 2,676,043

Selling, general and administrative expenses 455,351 467,993 1,794,688 1,848,819

Operating income 282,733 154,814 636,002 827,224

Interest expense 15,897 10,962 52,379 41,272

Other (income) expense, net (6,742 ) (9,522 ) (751 ) 36,407

Earnings before income taxes 273,578 153,374 584,374 749,545

Income tax expense 25,180 (111,299 ) 68,647 4,974

Net earnings including noncontrolling interests 248,398 264,673 515,727 744,571

Net earnings attributable to noncontrolling interests 176 6 132 360

Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 248,222 264,667 515,595 744,211

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.50 3.69 7.24 10.34

Weighted-average common shares outstanding - basic 70,951 71,640 71,214 71,986

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.49 3.68 7.22 10.30

Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,209 71,954 71,401 72,264

Other Financial Information

(Amounts in thousands)

Net cash provided by operating activities $ 407,844 440,675 1,769,839 1,418,761

Less: Capital expenditures 160,142 139,849 425,557 545,462

Free cash flow $ 247,702 300,826 1,344,282 873,299

Depreciation and amortization $ 156,555 153,759 607,507 576,452

Condensed Consolidated Balance Sheet Data

(Amounts in thousands)

December 31, 2020 December 31, 2019

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 768,625 134,785

Short-term investments 571,741 42,500

Receivables, net 1,709,493 1,526,619

Inventories 1,913,020 2,282,328

Prepaid expenses and other current assets 400,775 443,225

Total current assets 5,363,654 4,429,457

Property, plant and equipment, net 4,591,229 4,698,917

Right of use operating lease assets 323,138 323,003

Goodwill 2,650,831 2,570,027

Intangible assets, net 951,607 928,879

Deferred income taxes and other non-current assets 447,292 436,397

Total assets $ 14,327,751 13,386,680

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 377,255 1,051,498

Accounts payable and accrued expenses 1,895,951 1,559,140

Current operating lease liabilities 98,042 101,945

Total current liabilities 2,371,248 2,712,583

Long-term debt, less current portion 2,356,887 1,518,388

Non-current operating lease liabilities 234,726 228,155

Deferred income taxes and other long-term liabilities 823,732 801,106

Total liabilities 5,786,593 5,260,232

Total stockholders' equity 8,541,158 8,126,448

Total liabilities and stockholders' equity $ 14,327,751 13,386,680

Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended

(Amounts in thousands) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019

Net sales:

Global Ceramic $ 919,668 858,337 3,432,756 3,631,142

Flooring NA 963,365 936,387 3,594,075 3,843,714

Flooring ROW 758,731 629,788 2,525,366 2,495,816

Consolidated net sales $ 2,641,764 2,424,512 9,552,197 9,970,672

Operating income (loss):

Global Ceramic $ 79,565 52,068 167,731 335,639

Flooring NA 82,407 29,556 147,442 177,566

Flooring ROW 132,505 81,595 366,934 353,666

Corporate and intersegment eliminations (11,744 ) (8,405 ) (46,105 ) (39,647 )

Consolidated operating income (a) $ 282,733 154,814 636,002 827,224

Assets:

Global Ceramic $ 5,250,069 5,419,896

Flooring NA 3,594,976 3,823,654

Flooring ROW 4,194,447 3,925,246

Corporate and intersegment eliminations 1,288,259 217,884