CALHOUN (Géorgie, États-Unis), 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 248 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) dilué de 3,49 $ pour le quatrième trimestre 2020. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 252 millions de dollars et le BPA à 3,54 $, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du quatrième trimestre 2020 a atteint à 2,6 milliards de dollars, en hausse de 9,0 % pour le trimestre et de 5,5 % à taux de change et jours constants. Pour le quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires net se chiffre à 2,4 milliards de dollars, le bénéfice net à 265 millions de dollars et le BPA à 3,68 $, avantage fiscal unique compris. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 162 millions de dollars et le BPA à 2,25 $, hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais, en sus de l'avantage fiscal unique.



Pour les douze mois clos le 31 décembre 2020, le bénéfice net et le BPA se sont élevés respectivement à 516 millions et 7,22 $. Le bénéfice net hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais s'est établi à 631 millions de dollars et le BPA à 8,83 $. Durant la période couvrant l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires net a atteint 9,6 milliards de dollars, soit une baisse de 4,2 % par rapport au chiffre consigné l'année précédente, ou 3,9 % à taux de change et nombre de jours constants. Pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires net était d'environ 10 milliards de dollars, le bénéfice net de 744 millions de dollars et le BPA de 10,30 $. Si l'on exclut les frais de restructuration et d'acquisition, et les autres frais et bénéfices, le bénéfice net et le BPA étaient de 725 millions de dollars et 10,04 $ respectivement.

Commentant les performances du quatrième trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Nos résultats du quatrième trimestre ont dépassé nos attentes, car nous avons atteint les ventes trimestrielles les plus élevées jamais enregistrées. Tous nos marchés ont vu les achats résidentiels se renforcer, avec le stratifié, le LVT et les feuilles de vinyle qui surpassent les autres catégories de revêtements de sol. L'activité commerciale demeure faible et a eu un impact sur les ventes et les marges dans les secteurs où nous avons une participation significative. Nos résultats se sont améliorés, avec des volumes plus élevés, des initiatives de restructuration et un effet de levier sur les coûts, tout en étant affectés négativement par une baisse des tirages et des stocks, une augmentation de l'absentéisme, ainsi que des pénuries de main-d'œuvre sur certaines opérations. Nous constatons également des pressions inflationnistes plus fortes dans de nombreuses catégories de produits et nous relevons nos prix pour les compenser. Nous atténuons la propagation de la Covid parmi nos employés et clients en appliquant des règles de bonne pratique dans l'ensemble de l'entreprise, y compris des tests et un traçage des employés ayant des cas contacts potentiels ».

« Au cours du quatrième trimestre, nous avons réalisé environ 50 millions de dollars sur les 100 à 110 millions d'économies prévues par nos initiatives de restructuration. Nous continuons à évaluer certains projets en fonction de l'évolution des conditions du marché. Notre flux de trésorerie disponible pour la période s'est élevé à environ 250 millions de dollars, au terme d'investissements en capital d'environ 160 millions de dollars. Sur l'ensemble de l'année, notre flux de trésorerie disponible record a franchi le seuil de 1,3 milliard de dollars. Après avoir remboursé notre dette à court terme et préfinancé nos échéances à long terme dans le courant du deuxième trimestre, notre endettement net a atteint son plus bas niveau historique. La solidité de notre position financière nous offre la souplesse nécessaire pour rechercher d'autres opportunités, y compris des investissements internes, des acquisitions et des achats d'actions. Depuis le troisième trimestre, nous avons acquis environ un million de parts sociales pour un montant de 130 millions de dollars dans le cadre de notre plan de rachat d'actions ».

« Pour le trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Revêtements de sol Reste du monde a augmenté de 20 % tel que publié et de 13 % à taux de change et nombre de jours constants. Le bénéfice d'exploitation du segment a progressé de plus de 60 %, avec une marge de 17,5 % telle que publiée et de 18,2 % exclusion faite des coûts de restructuration consécutifs à des volumes plus élevés et une meilleure productivité, ainsi que des coûts matériels favorables. Les ventes et les marges ont été soutenues dans la plupart des catégories et des zones géographiques, avec une majorité de nos usines opérant à un niveau proche de leur capacité. La hausse du cours des matières premières ont débuté dans de nombreuses catégories de produits et nous prenons des mesures de tarification afin d'y répondre. Le stratifié, qui représente la première catégorie de revêtements de sol du segment, a enregistré une croissance significative sur la plupart de nos marchés. Nos marges ont augmenté, avec des volumes plus élevés qui ont permis une meilleure absorption, tandis que la productivité accrue et de meilleurs rendements ont amélioré nos résultats. Nos ventes de LVT ont considérablement augmenté en raison de la croissance accélérée de nos collections rigides. Nos marges et notre rentabilité sur la gamme LVT se sont renforcées du fait des augmentations de volume, de la baisse des coûts de production et de l'absorption de SG&A. Nous inaugurons de nouvelles collections avec des visuels améliorés et des joints étanches exclusifs qui permettent de mieux prévenir les dégâts des eaux. Notre activité sur les feuilles de vinyle a rebondi au fur et à mesure que nos détaillants ont rouvert leurs magasins et que nos marchés d'exportation ont repris. Le volume de notre usine de feuilles de vinyle russe a progressé à un niveau tel que ses marges sont désormais en phase avec nos autres activités. Nos activités sur les panneaux de bois ont été performantes durant cette période, les ventes étant limitées par nos capacités et nos stocks réduits. Nous déployons notre capacité et renforçons notre efficacité sur les produits à base de mélamine afin de soutenir encore davantage nos marges. Dans le secteur de l'isolation, le volume a été bon, les marges étant affectées par une importante inflation du cours des matériaux, liées à des contraintes au niveau de l'offre. Nos ventes en Australie et en Nouvelle-Zélande ont été solides, et nos marges se sont améliorées avec des volumes en hausse et des coûts des matériaux réduits, compte tenu de la chaîne d'approvisionnement plus longue. Nous avons renforcé notre position sur le marché grâce à des initiatives commerciales plus agressives et en assurant un service plus constant dans ces circonstances difficiles ».

« Pour le trimestre, le chiffre d'affaires du segment Céramique mondiale a augmenté de 7 % en publié et de 6 % à taux de change et nombre de jours constants. Le segment disposait d'une marge d'exploitation de 8,7 % en publié et de 9,5 % hors coûts de restructuration. Le bénéfice d'exploitation a progressé de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédent, et de 65 % hors frais de restructuration, principalement en raison de la meilleure productivité, de l'augmentation du volume et de la baisse du coût des arrêts, partiellement compensées par des prix et un mix produits défavorables. Notre activité aux États-Unis a enregistré une forte croissance des ventes résidentielles, tandis que les ventes commerciales restent en difficulté, du fait que les entreprises repoussent leurs investissements. Nos centres de services constatent une hausse du trafic de clientèle en raison de la hausse des ventes à domicile et de l'activité de rénovation. Nous avons annoncé des hausses de prix sur la plupart de nos collections afin de répercuter les coûts plus élevés du transport. La productivité et les coûts de nos usines se sont améliorés au cours de la période en raison de volumes plus élevés et d'améliorations continues au niveau des processus. Nous prévoyons d'achever nos regroupements d'usines prévus d'ici la fin du premier trimestre. Les ventes de nos produits en quartz décollent de manière significative et nous étoffons notre gamme avec des articles encore plus stylisés. Notre activité sur les marchés brésilien et mexicain a généré des ventes trimestrielles record et accru nos marges, malgré des vents contraires inflationnistes et des contraintes de capacité. Sur ces deux marchés, nos marges se sont améliorées grâce à une productivité plus élevée, et nous avons mis en place des hausses de prix pour couvrir l'inflation. Pour cette année, nous investissons dans la mise à niveau de nos actifs de fabrication brésiliens. Nos ventes et notre rentabilité sur le marché européen se sont améliorées, avec des ventes résidentielles plus soutenues et des ventes commerciales plus faibles, qui entraînent un impact négatif sur notre mix produits et nos marges. Nos niveaux de service se sont améliorés avec des usines fonctionnant à des rythmes plus élevés. Au demeurant, les stocks sont restés en retrait en raison d'une demande accrue. Notre activité Céramique sur le marché russe a enregistré des résultats solides, malgré l'inflation et les tendances contraires liées aux devises. Les ventes se sont considérablement accrues sur tous les canaux et ont été drainées par la construction de nouveaux logements. Nous dopons avec succès notre fabrication de produits sanitaires haut de gamme afin d'étendre notre offre de produits dans nos propres commerces et chez nos franchisés ».

« Au cours du trimestre, le chiffre d'affaires de notre segment Revêtements de sol Amérique du Nord a progressé de 3 % en publié et est resté inchangé à nombre de jours constant. Le segment disposait d'une marge d'exploitation de 8,6 % en publié et de 9,5 % hors coûts de restructuration. Le bénéfice d'exploitation a progressé de plus de 25 % hors frais de restructuration, principalement en raison de la meilleure productivité, de l'augmentation du volume et de la baisse du coût du matériel, partiellement compensées par des prix et un mix produits défavorables. Le segment a connu une forte croissance sur le marché résidentiel, compensée par une baisse du chiffre d'affaires, qui reste toutefois en hausse par rapport à son niveau des périodes précédentes. Nos niveaux de service se sont améliorés au fur et à mesure des augmentations de la production, quoique la forte demande ait nécessité l'expédition de certains produits. En raison de cette demande accrue et des perturbations liées à la Covid dans nos usines, nos stocks ont moins augmenté que selon nos prévisions. Nous prenons des mesures de tarification sur la plupart des produits en raison de la hausse des coûts des matériaux, de la main-d'œuvre et du transport. Nous avons mené en grande partie à bien nos initiatives de restructuration, ce qui profite à nos résultats avec une part d'économies réalisées sur les stocks au cours des périodes à venir. La demande de moquettes résidentielles s'est accrue à mesure que le confort et l'insonorisation sont devenus des critères plus importants pour les consommateurs. Notre activité sur les stratifiés se développe considérablement sur tous nos canaux, nos visuels uniques et notre technologie imperméable étant devenus des alternatives attrayantes face au bois naturel et au LVT. Nos usines de stratifiés fonctionnent à plein régime afin de répondre à la demande exceptionnelle et, d'ici la fin de l'année, une nouvelle gamme devrait être opérationnelle avec des capacités supplémentaires. Nous avons redéployé un site en vue de fabriquer des revêtements de sol en bois imperméable présentant une résistance nettement supérieure aux rayures, aux déchirures et à l'usure. Les ventes de LVT et de feuilles de vinyle ont considérablement augmenté, et nous lançons des collections LVT résidentielles et commerciales actualisées avec notre technologie étanche, qui renforceront notre mix produits et nos marges. Les ingénieurs de notre branche européenne travaillent sur nos opérations LVT aux États-Unis afin de mettre en œuvre des améliorations éprouvées, avec pour objectif d'accroître la production, de réduire le coût des matériaux et d'améliorer les visuels et les performances des produits ».

« Nos ventes et nos performances d'exploitation pour le quatrième trimestre ont été beaucoup plus fortes que nous ne l'avions prévu. Partout dans le monde, nous avons exploité nos usines à des niveaux élevés au cours de cette période, mais nous sommes restés en deçà du niveau de stocks initialement anticipé. Nos services des opérations prennent les mesures nécessaires afin d'optimiser le débit et atteindre les niveaux de service souhaités. Compte tenu des tendances actuelles, la dynamique de nos activités résidentielles devrait rester forte, tandis que le canal commercial devrait sortir progressivement de son ornière. Nous bénéficierons d'améliorations structurelles de nos coûts, ainsi que de nouveaux produits innovants qui amélioreront notre mix. La plupart des restrictions liées au Covid dans le monde n'ont eu aucune incidence directe sur les ventes ou l'installation de nos produits. Le versement continu de subventions gouvernementales, auquel s'ajoutent des taux d'intérêt avantageux, devraient favoriser le redressement économique, la construction de nouveaux logements et la rénovation de l'habitat. Nous constatons une inflation en hausse sur la plupart de nos catégories de produits et relevons nos tarifs en conséquence. À supposer que les conditions actuelles perdurent, nous prévoyons un BPA ajusté pour le premier trimestre compris entre 2,69 et 2,79 $ hors frais de restructuration ».

« La puissance de notre organisation a été démontrée par notre capacité à gérer le déclin historique des ventes l'an dernier, de même que la hausse de la demande qui en a résulté et ce, en protégeant nos employés et nos clients. Nos stratégies et nos initiatives restent flexibles pour s'adapter à la conjoncture économique. Grâce à l'amélioration de nos ventes et de nos flux de trésorerie, ainsi qu'à un bilan solide, nous sommes bien positionnés pour bénéficier des opportunités futures ».

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Téléconférence le vendredi 12 février 2021 à 11 h 00, heure de l'Est

Le numéro de téléphone est 1-800-603-9255 pour les États-Unis et le Canada et 1-706-634-2294 pour les appels internationaux et locaux. Identifiant de la conférence : 7346226. Une rediffusion sera disponible jusqu'au 12 mars 2021, en composant le 1-855-859-2056 pour les appels depuis les États-Unis/locaux et le 1-404-537-3406 pour les appels internationaux/locaux et en saisissant l'identifiant de conférence 7346226.

Contact : Frank Boykin, Directeur financier, au (706) 624-2695

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales $ 2,641,764 2.424,512 9,552,197 9,970,672 Cost of sales 1,903,680 1,801,705 7,121,507 7,294,629 Gross profit 738,084 622,807 2,430,690 2,676,043 Selling, general and administrative expenses 455,351 467,993 1794,688 1848,819 Operating income 282,733 154,814 636,002 827,224 Interest expense 15,897 10,962 52,379 41,272 Other (income) expense, net (6,742 ) (9,522 ) (751 ) 36,407 Earnings before income taxes 273,578 153,374 584,374 749,545 Income tax expense 25,180 (111,299 ) 68,647 4,974 Net earnings including noncontrolling interests 248,398 264,673 515,727 744,571 Net earnings attributable to noncontrolling interests 176 6 132 360 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 248,222 264,667 515,595 744,211 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.50 3.69 7.24 10.34 Weighted-average common shares outstanding - basic 70,951 71,640 71,214 71,986 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.49 3.68 7.22 10.30 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,209 71,954 71,401 72,264 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 407,844 440,675 1,769,839 1,418,761 Less: Capital expenditures 160,142 139,849 425,557 545,462 Free cash flow $ 247,702 300,826 1,344,282 873,299 Depreciation and amortization $ 156,555 153,759 607,507 576,452 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2020 December 31, 2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 768,625 134,785 Short-term investments 571,741 42,500 Receivables, net 1,709,493 1,526,619 Inventories 1,913,020 2,282,328 Prepaid expenses and other current assets 400,775 443,225 Total current assets 5,363,654 4,429,457 Property, plant and equipment, net 4,591,229 4,698,917 Right of use operating lease assets 323,138 323,003 Goodwill 2,650,831 2,570,027 Intangible assets, net 951,607 928,879 Deferred income taxes and other non-current assets 447,292 436,397 Total assets $ 14.327,751 13,386,680 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 377,255 1,051,498 Accounts payable and accrued expenses 1,895,951 1,559,140 Current operating lease liabilities 98,042 101,945 Total current liabilities 2,371,248 2,712,583 Long-term debt, less current portion 2,356,887 1,518,388 Non-current operating lease liabilities 234,726 228,155 Deferred income taxes and other long-term liabilities 823,732 801,106 Total liabilities 5,786,593 5,260,232 Total stockholders' equity 8,541,158 8,126,448 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,327,751 13,386,680 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales: Global Ceramic $ 919,668 858,337 3,432,756 3,631,142 Flooring NA 963,365 936,387 3,594,075 3,843,714 Flooring ROW 758,731 629,788 2,525,366 2,495,816 Consolidated net sales $ 2,641,764 2,424,512 9,552,197 9,970,672 Operating income (loss): Global Ceramic $ 79,565 52,068 167,731 335,639 Flooring NA 82,407 29,556 147,442 177,566 Flooring ROW 132,505 81,595 366,934 353,666 Corporate and intersegment eliminations (11,744 ) (8,405 ) (46,105 ) (39,647 ) Consolidated operating income (a) $ 282,733 154,814 636,002 827,224 Assets: Global Ceramic $ 5,250,069 5,419,896 Flooring NA 3,594,976 3,823,654 Flooring ROW 4,194,447 3,925,246 Corporate and intersegment eliminations 1,288,259 217,884 Consolidated assets $ 14,327,751 13,386,680

(a) Au cours du deuxième trimestre 2020, la Société a révisé la méthodologie qu'elle applique pour estimer et allouer ses dépenses générales et administratives à ses segments d'exploitation, de manière à mieux aligner l'utilisation des ressources internes allouées aux segments de la Société. Cette méthodologie d'allocation réactualisée n'a eu aucune incidence sur les états d'exploitation consolidés de la Société. La modification a été appliquée rétrospectivement et le bénéfice d'exploitation du segment pour toutes les périodes comparatives a été mis à jour afin de refléter ce changement.





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 248,222 264,667 515,595 744,211 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22,395 49,802 167,079 99,679 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 222 - 3,938 Deferred loan cost write off - 601 - 601 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China (1) - (5,226 ) - 59,946 European tax restructuring(2) - (136,194 ) - (136,194 ) Release of indemnification asset (13 ) 603 (262 ) (57 ) Income taxes - reversal of uncertain tax position 13 (603 ) 262 56 Income taxes (18,609 ) (12,183 ) (52,002 ) (46,842 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 252,008 161,689 630,672 725,338 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.54 2.25 8.83 10.04 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,209 71,954 71,401 72,264