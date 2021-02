CALHOUN, Ga., Feb. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettowinst over het vierde kwartaal van 2020 aan van $ 248 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (WPA) van $ 3,49. De genormaliseerde nettowinst en WPA, exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 252 miljoen en $ 3,54. De netto-omzet over het vierde kwartaal van 2020 bedroeg $ 2,6 miljard, een stijging van 9,0%, en 5,5% op basis van constante valutakoersen en dagen. In het vierde kwartaal van 2019 bedroeg de nettoverkoop $ 2,4 miljard, de nettowinst $ 265 miljoen en WPA $ 3,68, inclusief een eenmalig belastingvoordeel. De gecorrigeerde nettowinst bedroeg $ 162 miljoen en WPA $ 2,25, exclusief herstructurering, overname en andere kosten, naast het eenmalige belastingvoordeel.



Voor de twaalf maanden tot 31 december 2020 bedroegen de nettowinst en WPA respectievelijk $ 516 miljoen en $ 7,22. De nettowinst exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten en de WPA bedroegen $ 631 miljoen en $ 8,83. Voor de twaalf maanden van 2020 bedroeg de netto-omzet $ 9,6 miljard, een daling van 4,2% ten opzichte van vorig jaar, of 3,9% op basis van constante valuta en dagen. Over de periode van twaalf maanden tot en met 31 december 2019 bedroeg de netto-omzet ongeveer $ 10 miljard, de nettowinst $ 744 miljoen en de WPA $ 10,30; exclusief kosten van herstructureringen, overname en overige lasten en voordelen kwamen de nettowinst en WPA respectievelijk uit op $ 725 miljoen en $ 10,04.

In een reactie op het rendement van het vierde kwartaal van Mohawk Industries zei Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman en CEO: "Onze resultaten voor het vierde kwartaal overtroffen onze verwachtingen, omdat we onze hoogste kwartaalomzet ooit hebben geboekt. In al onze markten werden de woningaankopen versterkt, waarbij laminaat, LVT en plaatvinyl het beter deden dan andere categorieën vloerbedekkingen. De commerciële activiteit blijft zwak en had een impact op de omzet en marges in de bedrijven waarin wij een aanzienlijke participatie hebben. Onze resultaten verbeterden met hogere volumes, herstructureringsinitiatieven en hefboomwerking op kosten, terwijl ze negatief werden beïnvloed door lagere aantallen en voorraden, meer verzuim en een tekort aan arbeidskrachten bij sommige activiteiten. In veel productcategorieën zien we ook een hogere inflatiedruk en we verhogen onze prijzen om te herstellen. We beperken de verspreiding van Covid onder onze medewerkers en klanten door best practices in het hele bedrijf te gebruiken, waaronder het testen en volgen van medewerkers en potentiële contactpersonen.

"In het vierde kwartaal hebben we via onze herstructureringsinitiatieven ongeveer $ 50 miljoen van de verwachte besparingen van $ 100 tot $ 110 miljoen gerealiseerd. We blijven enkele projecten beoordelen op basis van veranderende marktomstandigheden. Onze vrije cashflow voor deze periode bedroeg ongeveer $ 250 miljoen na kapitaalinvesteringen van ongeveer $ 160 miljoen en voor het gehele jaar bedroeg ons recordbedrag aan vrije cashflow meer dan $ 1,3 miljard. Na de afbetaling van onze kortlopende schuld en de voorfinanciering van onze langere looptijden in het tweede kwartaal, is onze nettoschuldenlast historisch laag. Onze sterke financiële positie biedt ons de flexibiliteit om extra kansen te benutten, zoals interne beleggingen, overnames en aandelenaankopen. Sinds het derde kwartaal hebben we voor een waarde van $ 130 miljoen ongeveer een miljoen aandelen van onze uitstaande aandelen verworven als onderdeel van ons aandelenterugkoopprogramma.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring Rest of the World met 20% en 13% op basis van een constante valutakoers en dagen. Het bedrijfsresultaat van het segment steeg met meer dan 60%, met een gerapporteerde marge van 17,5% en met 18,2%, exclusief herstructureringskosten vanwege hogere volumes, een hogere productiviteit en gunstige materiaalkosten. De omzet en marges waren sterk in de meeste categorieën en regio's, waarbij het grootste deel van onze fabrieken bijna op maximale capaciteit actief was. De kosten van grondstoffen zijn in veel van onze productcategorieën gestegen en we nemen prijsmaatregelen om te reageren op de stijgingen. Laminaat, de grootste vloerbedekkingscategorie in het segment, leverde een aanzienlijke groei op in de meeste van onze markten. Onze marges namen toe naarmate hogere volumes tot een grotere absorptie leidden, terwijl onze resultaten werden verbeterd door de hogere productiviteit en betere doorvoer. Onze LVT-omzet nam aanzienlijk toe, onder aanvoering van de versnelde groei van onze niet-flexibele collecties. Zowel onze LVT-marges als de winstgevendheid verbeterden door de toename van het volume, de lagere productiekosten en de overname van verkoopkosten, algemene en administratieve uitgaven. We introduceren nieuwe collecties met verbeterde visuals en exclusieve waterdichte verbindingen die waterschade beter voorkomen. Onze plaatvinylactiviteiten herstelden toen onze detailhandelaren hun winkels heropenden en onze exportmarkten opveerden. Het volume van onze Russische greenfield vinylfabriek is gegroeid tot een niveau waarbij de marges overeenkomen met die van onze andere activiteiten. Onze activiteiten op het gebied van houten panelen deden het goed tijdens de periode, maar de verkoop werd beperkt door onze capaciteit en lage voorraden. We breiden onze capaciteit en efficiëntie in melamineproducten uit om onze marges verder te verbeteren. Wat isolatie betreft, was het volume goed, waarbij de marges werden beïnvloed door een aanzienlijke inflatie vanwege beperkingen in het aanbod. Onze omzet in Australië en Nieuw-Zeeland was sterk, en de marges verbeterden met een hoger volume en lagere materiaalkosten, gelet op hun langere toeleveringsketen. We hebben onze marktpositie versterkt met agressievere verkoopinitiatieven en door een consistentere service te bieden onder moeilijke omstandigheden.

"Gedurende het kwartaal steeg de omzet van ons segment Global Ceramic met 7% en met 6% op basis van constante valutakoersen en dagen. Het segment had een operationele marge van 8,7% zoals gerapporteerd en 9,5% exclusief herstructureringskosten. Het bedrijfsresultaat steeg met meer dan 50% zoals gerapporteerd ten opzichte van vorig jaar en met 65%, exclusief herstructureringskosten, voornamelijk als gevolg van hogere productiviteit, toegenomen volume en lagere shutdownkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door een ongunstige prijs en mix. Onze Amerikaanse activiteiten groeiden sterk in de woningverkoop, terwijl de commerciële verkoop nog steeds onder druk staat door de uitstel van investeringen. Onze servicecentra ondervinden een beter klantenverkeer door de hogere woningverkoop en renovatieactiviteiten. We hebben prijsstijgingen aangekondigd voor de meeste collecties om hogere transportkosten door te berekenen. De productiviteit en kosten van onze fabriek zijn tijdens de periode verbeterd door hogere volumes en voortdurende procesverbeteringen. We verwachten dat we onze geplande consolidaties van de fabriek aan het einde van het eerste kwartaal zullen voltooien. De verkoop van onze kwartsproducten groeit aanzienlijk en we breiden onze mix met meer gestyleerde producten uit. Onze Braziliaanse en Mexicaanse bedrijven noteerden een recordverkoop per kwartaal en breidden hun marges uit, zelfs met tegenwind door de inflatie en capaciteitsbeperkingen. In beide markten verbeterden de marges door de hogere productiviteit, en we hebben prijsstijgingen ingevoerd om de stijgende inflatie te dekken. Wij investeren in de verdere verbetering van onze Braziliaanse productieactiva dit jaar. Onze Europese omzet en winstgevendheid verbeterden dankzij de hogere verkoop van woningen en de lagere commerciële verkoop had een negatieve invloed op onze mix en marges. Onze serviceniveaus verbeterden naarmate de fabrieken met hogere snelheden werkten, hoewel de voorraden door de hogere vraag laag bleven. Ons Russische keramische bedrijf boekte sterke resultaten, zelfs met tegenwind door de inflatie en de valuta. De verkoop steeg aanzienlijk in alle kanalen en werd aangevoerd door de bouw van nieuwe woningen. We werken met succes aan een hogere productie van eersteklas sanitaire producten om ons productaanbod in onze winkels in eigendom en franchise uit te breiden.

"In de loop van het kwartaal steeg de omzet van ons segment Flooring North America zoals gemeld met 3% en was deze op constante dagbasis vlak. Het segment had een operationele marge van 8,6% zoals gerapporteerd en 9,5% exclusief herstructureringskosten. Het bedrijfsresultaat steeg met meer dan 25%, exclusief herstructureringskosten, voornamelijk als gevolg van productiviteit, toegenomen volume en lagere materiaalkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door een ongunstige prijs en mix. Het segment boekte een sterke groei in het residentiële kanaal, wat werd gecompenseerd door een lager commercieel segment, dat ten opzichte van zijn lage basis in de voorgaande perioden verbetering liet zien. Onze serviceniveaus verbeterden naarmate we de productie opvoerden, hoewel de hoge vraag het toewijzen van zendingen van sommige producten vereiste. Door de hogere vraag en de onderbrekingen in onze fabrieken vanwege Covid groeiden onze voorraden niet zoals we hadden verwacht. Ten aanzien van de meeste producten worden prijsmaatregelen genomen vanwege stijgende materiaal-, arbeids- en transportkosten. We hebben een groot deel van onze herstructureringsinitiatieven uitgevoerd, wat ten goede komt aan onze resultaten. Een deel van de besparingen zal in de toekomst doorwerken in de producten. De vraag naar ons tapijt voor woonhuizen nam toe naarmate het comfort en de geluidsvermindering belangrijker zijn geworden voor consumenten. Onze laminaatactiviteiten groeien aanzienlijk in alle kanalen, omdat onze unieke visuals en waterdichte technologie tot aantrekkelijke alternatieven voor natuurlijk hout en LVT zijn uitgegroeid. Onze laminaatfabrieken draaien op een capaciteit die nodig is om aan de uitzonderlijke vraag te voldoen en tegen het einde van het jaar zou een nieuwe lijn operationeel moeten zijn met extra mogelijkheden. We hebben een fabriek opnieuw ingezet voor de productie van een waterdichte houten vloer met een aanzienlijk betere bestendigheid tegen krassen, deuken en slijtage. De verkoop van onze LVT en ons plaatvinyl nam aanzienlijk toe en we zijn bezig met de introductie van nieuwe LVT-collecties voor woningen en commerciële toepassingen met onze watervaste technologie die onze mix en marges zal verbeteren. Technici in onze Europese activiteiten werken in onze LVT-activiteiten in de VS aan de implementatie van aantoonbare verbeteringen om de productie te verhogen, de materiaalkosten te verlagen en de visuals en prestaties van producten te verbeteren.

"Onze omzet en operationele prestaties in het vierde kwartaal waren veel beter dan we hadden verwacht. We hebben onze fabrieken over de hele wereld op hoge niveaus gehouden tijdens de periode, maar schoten tekort bij de voorraadopbouw die we hadden verwacht. In onze activiteiten ondernemen we acties om de doorvoer te optimaliseren en onze gewenste serviceniveaus te bereiken. Gezien de huidige trends zou het momentum van onze woningbedrijven sterk moeten blijven, terwijl het commerciële kanaal langzaam zou moeten verbeteren. We zullen profiteren van structurele verbeteringen in onze kosten en van innovatieve nieuwe producten die onze mix zullen verbeteren. De meeste beperkingen voor Covid wereldwijd hebben geen directe invloed gehad op de verkoop of installatie van onze producten. De aanhoudende overheidssubsidies en lage rentevoeten zouden het economisch herstel, de nieuwbouw en de renovatie van woningen moeten ondersteunen. In de meeste productcategorieën zien we een toenemende inflatie en verhogen we de prijzen als reactie. Ervan uitgaande dat de huidige omstandigheden aanhouden, verwachten we dat de aangepaste WPA in het eerste kwartaal $ 2,69 tot $ 2,79 zal bedragen, zonder herstructureringskosten.

"De kracht van onze organisatie werd aangetoond door de wijze waarop wij de historische omzetdaling van vorig jaar en de daaropvolgende toename van de vraag hebben weten te beheersen, terwijl onze medewerkers en klanten werden beschermd. Onze strategieën en initiatieven blijven flexibel om zich aan te passen aan economische veranderingen. Door de verbeterende verkoop- en cashflows en een sterke balans zijn wij goed gepositioneerd om te profiteren van toekomstige kansen.

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende een wereldwijd opererende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat, en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken, waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin, behoren tot de bekendste merken in de branche. In het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerenbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Bepaalde uitspraken in de direct voorgaande paragrafen, met name uitspraken die anticiperen op toekomstige prestaties, potentiële klanten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken, en uitspraken die de woorden "kunnen", "zouden", "geloven", "anticiperen", "verwachten" en "schatten" of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, zijn "toekomstgerichte uitspraken". Voor deze uitspraken maakt Mohawk aanspraak op de aansprakelijkheidsvrijstellingen voor toekomstgerichte verklaringen die zijn opgenomen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte uitspraken omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheden met betrekking tot de COVID-19-pandemie; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales $ 2,641,764 2,424,512 9,552,197 9,970,672 Cost of sales 1,903,680 1,801,705 7,121,507 7,294,629 Gross profit 738,084 622,807 2,430,690 2,676,043 Selling, general and administrative expenses 455,351 467,993 1,794,688 1,848,819 Operating income 282,733 154,814 636,002 827,224 Interest expense 15,897 10,962 52,379 41,272 Other (income) expense, net (6,742 ) (9,522 ) (751 ) 36,407 Earnings before income taxes 273,578 153,374 584,374 749,545 Income tax expense 25,180 (111,299 ) 68,647 4,974 Net earnings including noncontrolling interests 248,398 264,673 515,727 744,571 Net earnings attributable to noncontrolling interests 176 6 132 360 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 248,222 264,667 515,595 744,211 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.50 3.69 7.24 10.34 Weighted-average common shares outstanding - basic 70,951 71,640 71,214 71,986 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.49 3.68 7.22 10.30 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,209 71,954 71,401 72,264 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 407,844 440,675 1,769,839 1,418,761 Less: Capital expenditures 160,142 139,849 425,557 545,462 Free cash flow $ 247,702 300,826 1,344,282 873,299 Depreciation and amortization $ 156,555 153,759 607,507 576,452 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2020 December 31, 2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 768,625 134,785 Short-term investments 571,741 42,500 Receivables, net 1,709,493 1,526,619 Inventories 1,913,020 2,282,328 Prepaid expenses and other current assets 400,775 443,225 Total current assets 5,363,654 4,429,457 Property, plant and equipment, net 4,591,229 4,698,917 Right of use operating lease assets 323,138 323,003 Goodwill 2,650,831 2,570,027 Intangible assets, net 951,607 928,879 Deferred income taxes and other non-current assets 447,292 436,397 Total assets $ 14,327,751 13,386,680 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 377,255 1,051,498 Accounts payable and accrued expenses 1,895,951 1,559,140 Current operating lease liabilities 98,042 101,945 Total current liabilities 2,371,248 2,712,583 Long-term debt, less current portion 2,356,887 1,518,388 Non-current operating lease liabilities 234,726 228,155 Deferred income taxes and other long-term liabilities 823,732 801,106 Total liabilities 5,786,593 5,260,232 Total stockholders' equity 8,541,158 8,126,448 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,327,751 13,386,680 Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2020 December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019 Net sales: Global Ceramic $ 919,668 858,337 3,432,756 3,631,142 Flooring NA 963,365 936,387 3,594,075 3,843,714 Flooring ROW 758,731 629,788 2,525,366 2,495,816 Consolidated net sales $ 2,641,764 2,424,512 9,552,197 9,970,672 Operating income (loss): Global Ceramic $ 79,565 52,068 167,731 335,639 Flooring NA 82,407 29,556 147,442 177,566 Flooring ROW 132,505 81,595 366,934 353,666 Corporate and intersegment eliminations (11,744 ) (8,405 ) (46,105 ) (39,647 ) Consolidated operating income (a) $ 282,733 154,814 636,002 827,224 Assets: Global Ceramic $ 5,250,069 5,419,896 Flooring NA 3,594,976 3,823,654 Flooring ROW 4,194,447 3,925,246 Corporate and intersegment eliminations 1,288,259 217,884 Consolidated assets $ 14,327,751 13,386,680

(a) In het tweede kwartaal van 2020 heeft de onderneming de methodologie herzien die zij gebruikt om verkoopkosten, algemene kosten en administratieve kosten te schatten en toe te wijzen aan haar bedrijfssegmenten, om het gebruik van de bedrijfsmiddelen die aan de bedrijfssegmenten zijn toegewezen beter af te stemmen. De bijgewerkte toewijzingsmethodologie had geen invloed op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van het bedrijf. Deze wijziging werd met terugwerkende kracht toegepast en het bedrijfsresultaat van de segmenten voor alle vergelijkende perioden zijn bijgewerkt om deze wijziging weer te geven.