FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 312

18. februar 2021, København

Meddelelse vedr. Victoria Properties A/S

Bestyrelsen i Victoria Properties A/S meddelte i fondsbørsmeddelelse nr. 306 beslutning om at intensivere sit fokus på eksekvering af selskabets strategi, der er centreret om indkøb af udlejningsejendomme.

Med henblik på at fokusere strategien har bestyrelsen besluttet at igangsætte en proces om et salg af selskabets ejendomsportefølje beliggende i Haderslev. Beslutningen er truffet for at frigøre kapital til indkøb af nye udlejningsejendomme, som efter selskabets vurdering er bedre egnede.

Selskabet kan frasælge ejendommene som én samlet ejendomsportefølje eller enkeltvist.

Det er selskabets forventning, at ejendommene kan sælges inden for ca. 6 måneder.

Yderligere oplysninger:

Thomas Færch

Adm. Direktør

Telefon: +45 2020 1941