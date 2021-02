MONTRÉAL, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomelo Santé , fournisseur de logiciels de gestion des soins de santé et d’engagement des patients, s’est associé à Exer Urgent Care dans le sud de la Californie pour mettre en place un logiciel de gestion des salles d’attente dans leurs 20 emplacements, dont 19 cliniques et une clinique virtuelle. Conçu spécifiquement pour les centres de soins d’urgence et les cliniques sans rendez-vous, le logiciel de Pomelo est élaboré de manière à permettre aux cliniques d’offrir un environnement sûr et sécurisé au personnel et aux patients, tout en éliminant les longues files d’attente.



L’adoption du système Pomelo par Exer, l’un des premiers groupes de soins d’urgence à adopter ce type de technologie, leur a permis de continuer à fournir des soins optimaux, ainsi que d’offrir une meilleure expérience aux patients, tout en respectant les mesures de sécurité strictes imposées par la crise sanitaire actuelle.

« Chez Exer, nous nous sommes engagés à innover et à améliorer l’expérience du patient et le système de Pomelo Santé nous permet d’offrir une option de file d’attente virtuelle pour les soins en personne, offrant une expérience plus sécuritaire et plus pratique à nos patients, éliminant ainsi la nécessité d’attendre dans une file d’attente physique à l’extérieur de nos centres », a déclaré Rob Mahan, PDG d’Exer Urgent Care. « Des partenariats solides avec des fournisseurs de logiciels comme Pomelo nous permettent de mieux répondre aux besoins de nos communautés. »

Le dynamisme et la flexibilité des deux équipes pour respecter un délai serré ont été des facteurs clés dans la réussite du projet. En un peu plus de deux semaines, les 19 cliniques d’Exer, ainsi qu’une clinique virtuelle, étaient toutes opérationnelles.

« Nous sommes entrés en contact avec Exer juste avant les vacances et avons immédiatement senti que notre partenariat aurait un impact commercial positif instantané pour eux », explique George Franklin, directeur des ventes pour l’Amérique du Nord. « C’est l’un des éléments clés de notre logiciel : il est simple et… il fonctionne. Nous avons été ravis de constater à quel point l’impact était positif, non seulement pour le personnel de la clinique, mais aussi pour la satisfaction des patients. »

La solution de gestion des salles d’attente de Pomelo permet aux patients de prendre un rendez-vous en ligne, qu’il soit virtuel ou en personne, à leur convenance. Une fois inscrits, les patients reçoivent des messages SMS pour les informer de leur position dans la file d’attente et, à l’approche de leur tour, ils reçoivent des instructions pour se rendre à la clinique. Les patients peuvent télécharger l’application gratuite et avoir accès à leur progression en temps réel. Ce nouveau processus s’est avéré être exactement ce dont Exer avait besoin, en augmentant les scores de satisfaction des patients, tout en réduisant considérablement la nécessité pour le personnel de la clinique de gérer les frustrations des patients. De plus, la direction et les gestionnaires de la clinique ont désormais une meilleure visibilité globale sur le volume des patients et sur les processus de travail afin d’optimiser la planification et la gestion du personnel.

Pomelo Santé a également récemment lancé un logiciel de gestion de la vaccination contre la COVID-19 à travers l’Amérique du Nord, conçu pour offrir aux patients une expérience sans faille, tout en améliorant l’adhésion au vaccin. Le système a rapidement été adopté par des cliniques privées, des hôpitaux et des entités gouvernementales au Canada et aux États-Unis.

À propos de Pomelo Santé

Pomelo Santé a été fondé en 2012 dans le seul but d’améliorer l’accès aux soins de santé. C’est l’une des entreprises qui connaît la plus forte croissance dans le domaine des logiciels de gestion des soins de santé et d’engagement des patients, offrant une plateforme complète de produits destinés à améliorer la productivité des cliniques et la communication avec les patients, notamment une solution de vaccination contre la COVID-19 et un système de gestion des salles d’attente pour les centres de soins d’urgence.

À propos d’Exer Urgent Care

Avec 19 sites en Californie du Sud, Exer Urgent Care est composé d’urgentologues qui fournissent des services médicaux de premier ordre dans un environnement propre, pratique, de haute qualité et abordable à un nombre croissant de communautés dans toute la Californie du Sud. Grâce à sa pharmacie, son laboratoire, son service de radiologie et bien d’autres services, Exer peut traiter 80% des cas observés aux urgences pour une fraction du coût. VirtualCare par Exer permet aux patients d’accéder en temps réel aux professionnels d’Exer sans avoir à prendre rendez-vous, par vidéoconférence avec un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.

Contact

