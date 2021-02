AUREA étoffe ses savoir-faire avec l’acquisition d’une usine de régénération de solvants

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce avoir acquis ce jour auprès du Groupe SUEZ les actifs du site de Beautor dans l’Aisne avec une reprise de l’ensemble du personnel.

Cette usine de régénération de solvants, véritable modèle de l’économie circulaire, s’inscrit parfaitement dans la philosophie d’AUREA et marque l’ouverture à un nouveau métier complémentaire aux activités du Groupe. AUREA envisage de développer ce nouveau site sous le nom de SARGON.

Suite à cette acquisition, AUREA réorganise ses activités et crée un 4ème Pôle industriel dédié au recyclage des produits issus et destinés aux industries chimiques et pharmaceutiques. Celui-ci regroupera les activités de sa filiale belge FLAUREA Chemicals (anciennement logée dans le pôle Métaux & Alliages) et SARGON.

FLAUREA Chemicals, producteur de chlorure de zinc haute pureté, participe activement à la production de médicaments vitaux et de vaccins et SARGON régénère, entre autres, les solvants issus de ce même secteur.

A propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

