Quadient gagne trois places au classement Gaïa Research 2020

Paris, le 18 février 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé être positionné en sixième place du classement général Gaïa Research, gagnant trois places par rapport à l’année précédente. Quadient occupe également la cinquième place du classement des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros. Chaque année, le classement Gaïa Research met en avant les entreprises françaises avec les meilleures performances sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), parmi un panel de 230 petites et moyennes entreprises cotées sur Euronext Paris.

Gaïa Research attribue des notes aux entreprises sur la base de critères de gouvernance, sociaux, environnementaux et liés aux parties prenantes. Quadient a progressé dans ces quatre domaines, améliorant son score global par rapport à 2019. Ses meilleurs résultats ont été obtenus sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Quadient a en effet accentué récemment ses efforts en matière de responsabilité sociétale, en particulier vis-à-vis des collaborateurs : développement des compétences via des programmes d’e-learning (formation en ligne), une plus grande flexibilité des conditions de travail (par exemple, travail à distance, horaires flexibles) et la promotion de la diversité de genre. Par ailleurs, la mise à jour du Code d'Éthique, suivie du lancement d'une formation dédiée obligatoire pour tous les collaborateurs, a également contribué à améliorer le score global de Quadient.

« Nous sommes très honorés d’être à nouveau dans le haut du classement de Gaïa Research. Les équipes de Quadient sont très engagées dans les initiatives de responsabilité sociétale et ont contribué à de nombreux projets mis en place en 2020, ce qui nous a permis d'améliorer nos résultats », a déclaré Brandon Batt, Directeur de la Transformation chez Quadient, en charge des activités globales liées à la responsabilité sociétale de l’entreprise. « Je suis fier de l'engagement de Quadient dans la conduite responsable de ses activités, à travers toute l'organisation et pour toutes ses solutions ».

Gaïa Research (anciennement Gaïa Rating), l’agence de recherche d’EthiFinance, se spécialise dans l’analyse et la notation ESG des entreprises françaises et européennes. Depuis 2009, elle établit des classements par catégorie de revenus afin de reconnaître les meilleurs acteurs dans un panel de 230 PME et ETI cotées sur Euronext Paris. Les notations sont utilisées par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et de choix d’investissement.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

