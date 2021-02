RENFORCEMENT DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTÉ

AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Modification intervenant suite à l'augmentation importante des volumes quotidiens moyens échangés par rapport au S1 20201 : +148% à 187 000 titres

Paris, le 18 février 2021,

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ARTEFACT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, il a été procédé à un apport complémentaire de 500 000€ en date du 16 février 2021.

Les nouveaux moyens figurant au contrat de liquidité en date du 16/02/2021 (après prise en compte de cet apport supplémentaire) sont les suivants :

Espèces : 659 182,69

Titres : 16 882 titres

1 Evolution calculée au 17 février 2021, comparant l’évolution entres les périodes suivantes : du 1er janvier au 30 juin 2020 et du 1er janvier au 17 février 2021







