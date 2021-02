COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Boulogne-Billancourt, le 18 février 2021 – Le Groupe Renault poursuit le mouvement de renouvellement de son Conseil d’administration entamé en 2019 et renforce ses compétences en matière financière, digitale et de mobilité.

Le Conseil d’administration de Renault, réuni ce jour, a décidé, sur recommandation du Comité de la gouvernance et des rémunérations, de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires du 23 avril 2021, la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Bernard Delpit et Frédéric Mazzella.

Dans le but d’accompagner l’évolution du Conseil en limitant le nombre de ses membres, Patrick Thomas a fait part de sa décision de mettre, par anticipation d’une année, son mandat à disposition du Conseil dès l’Assemblée générale 2021.

Le Conseil d’administration a décidé également de proposer le renouvellement pour quatre ans des mandats d’administrateurs de Miriem Bensalah Chaqroun, Marie-Annick Darmaillac, Yu Serizawa et Thomas Courbe.

Enfin, le Conseil d’administration soumettra au vote de l’Assemblée générale la nomination de Noël Desgrippes, candidat au poste d’administrateur représentant les salariés actionnaires, en remplacement de Benoit Ostertag dont le mandat arrive à échéance.

Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’administration, a déclaré :

« Je remercie Patrick Thomas qui a été un pilier du Conseil d’administration ces dernières années et qui, aujourd’hui, anticipe la fin de son mandat pour accompagner l’accélération de la transformation du Groupe Renault. Les nominations de Bernard Delpit et Frédéric Mazzella,proposées par le Conseil d’administration, s’inscrivent dans une nouvelle dynamique. Bernard Delpit a une longue expérience des enjeux financiers tant dans la sphère publique que de grands groupes cotés, et il a exercé des responsabilités opérationnelles dans l’industrie automobile. Frédéric Mazzella est un entrepreneur innovant de premier plan, et le créateur d’une des entreprises les plus emblématiques du monde des nouvelles mobilités. Leur expérience et leurs profils de grande envergure seront des atouts précieux pour accompagner la mise en œuvre du plan stratégique du groupe Renault.

Je suis également très heureux que la nomination de Noël Desgrippes ait été proposée au poste d’administrateur représentant les salariés actionnaires. Sa connaissance de l’entreprise et son engagement au sein des instances représentatives du personnel seront des atouts précieux pour le Conseil d’Administration, qui aura à cœur d’écouter avec une particulière attention la voix des salariés. »

Biographies :

Bernard Delpit est Directeur général adjoint et Directeur financier du groupe Safran. Il est licencié en droit, diplômé d'IEP Paris et de l'ENA. Il débute sa carrière en 1990 à l’inspection générale des Finances puis exerce différentes responsabilités au Ministère de l’Economie et des finances. En 2000, il rejoint le groupe PSA Peugeot Citroën où il exerce à partir de 2001 la fonction de directeur général adjoint de Dong Feng Peugeot Citroën Automobiles en Chine, puis de directeur du contrôle de gestion du groupe PSA en 2004. En 2007 il rejoint le cabinet du Président de la République comme conseiller économique. Il devient en 2009 directeur général adjoint, directeur financier du Groupe La Poste puis rejoint le Groupe Crédit Agricole en tant que directeur financier en 2011. Il est Directeur financier du Groupe Safran depuis 2015 et a été nommé Directeur général adjoint en janvier 2021.

Frédéric Mazella est le président-fondateur de BlaBlaCar, et le co-président entrepreneur de France Digitale, la plus grande association de start-ups en Europe. Après un parcours mêlant la physique, l’informatique et la musique à l’ENS Ulm, Stanford, INSEAD, la NASA et le Conservatoire Supérieur de Paris, Frédéric conçoit la première version de BlaBlaCar pour rendre le concept de covoiturage pratique et populaire. Une fois le concept prouvé en France, la société déploie une forte croissance internationale et devient la première "licorne" française et le leader mondial dans son domaine, rassemblant une communauté de 90 millions de conducteurs et passagers dans 22 pays. BlaBlaCar se positionne désormais comme champion de la mobilité partagée, durable, accessible et multimodale, en ajoutant à son offre historique de covoiturage longue distance, le covoiturage domicile-travail et le bus. Parallèlement, depuis 2018, Frédéric Mazzella axe l'énergie de l'association France Digitale sur les thèmes de la souveraineté technologique, de l’impact et du talent.

Noël Desgrippes est diplômé en Electronique-Electrotechnique-Automatique et titulaire d’un DESS en Contrôle Industriel et Gestion de la Qualité de l’Université de Clermont Ferrand. Après une année en tant que pompier de Paris, il a débuté sa carrière chez Renault il y a 25 ans à la Direction de la Mécanique comme pilote du système de management de la qualité, puis a intégré la Direction de l’Environnement où il a supervisé la mise en place de la certification ISO 14001 dans différentes usines du groupe. Il a ensuite rejoint la Direction de l’Immobilier et des Services Généraux en tant que secrétaire technique. Il y est actuellement responsable d’une équipe de Support Technique au site de Lardy. Noël Desgrippes détient également le mandat de président du Conseil de Surveillance du FCPE de Renault France.

