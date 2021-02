February 18, 2021 14:18 ET

AMSTERDAM, Feb. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, der weltweite Anbieter von Managed Internet-, Cloudzugriffs- und SD-WAN-Lösungen, gibt die Übernahme von Videns IT Services, dem Nextgen-Lösungsanbieter für SD-WAN und SASE bekannt. Damit erhöht Expereo seine Expertise im Bereich SD-WAN-Netzwerktransformation und -Verwaltung für seine multinationalen Unternehmenskunden.



Videns IT Services ist ein netzwerkunabhängiger Managed-Services-Anbieter, der vollständig verwaltetes SD-WAN und Secure Access Service Edge (SASE) bereitstellt.

Die Übernahme unterstreicht das Bestreben von Expereo, den globalen Netzwerk- und Cloudzugriff für multinationale Unternehmen mit flexiblen, agilen und sicheren Netzwerk- und Cloudzugriffslösungen zu vereinfachen.Die Übernahme von Videns stärkt das SD-WAN-Angebot von Expereo mit umfassender Branchenerfahrung und fundiertem Know-how bei führenden SD-WAN- und SASE-Lösungen und erweitert und vertieft seine Lösungen für globalen Nextgen-Netzwerk- und Cloudzugriff.

„Die Expertise von Videns basiert auf SD-WAN-Implementierungen für zahlreiche multinationale und inländische Unternehmenskunden.Seit 2012 haben wir immer wieder in gute Partnerschaften und Technologien investiert und konnten uns damit als einer der führenden Anbieter von verwalteten SD-WAN- und SASE-Services etablieren“, so Ruud van Straaten, Managing Director von Videns.

„Die globale Führungsposition von Expereo bei internetzentrierten Managed-Network-Services der nächsten Generation ist der perfekte Schritt für das Videns-Team, um globale Skalierung und Präsenz zu erreichen.Mit Expereo können wir die Weiterentwicklung branchenführender SD-WAN- und SASE-Lösungen gemeinsam mit unseren Technologiepartnern finanzieren und skalieren, und unsere Kunden mit unserem Know-how und unseren Best-Practices weiterhin bei ihrer Netzwerktransformation unterstützen“, erklärt van Straaten.

„Videns blickt auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück und hat sich bereits früh als Marktführer bei verwalteten SD-WAN- und SASE-Services etabliert.Das Team, die Expertise und die Marktreputation von Videns bestärken uns in unserem Bestreben, eine globale Führungsposition auf dem Nextgen-SD-WAN- und -SASE-Markt einzunehmen. Dabei wollen wir unsere Unternehmenskunden bei ihren Herausforderungen bei der Netzwerktransformation begleiten und einen hervorragenden, agilen, kostengünstigen Cloudzugriff und globale Netzwerklösungen liefern“, so Irwin Fouwels, CEO bei Expereo.„Videns konzentriert sich auf das Wesentliche und lässt auf Worte Taten folgen, alles auf der Grundlage einer Fülle von Erfahrungen und Anwendungsfällen. Es passt in jeder Hinsicht hervorragend zu Expereo“, fügt Fouwels hinzu.

Über Videns IT Services

Videns IT Services wurde 2012 gegründet und ist der führende netzwerkunabhängige Serviceanbieter für verwaltete SD-WAN- und SASE-Lösungen.Videns ist die Alternative für Unternehmen, die ihre herkömmlichen Telekommunikationsdienste durch flexible, kostengünstige, cloudfähige und sichere WAN-Services ersetzen möchten.Videns verbindet tiefgreifendes Kundenwissen mit spezialisiertem Know-how in den Bereichen SD-WAN und SASE.Videns unterstützt mehr als 45 multinationale Unternehmenskunden mit 3.500 Kundenstandorten in 70 Ländern.

Über Expereo

Expereo ist der führende Anbieter für verwaltete Netzwerklösungen, darunter globale Internetkonnektivitäts-, SD-WAN- und Cloudbeschleunigungs-Dienste.Expereo ist der bewährte Partner von 30 % der Fortune-500-Unternehmen und versorgt Unternehmen und Regierungen an Standorten rund um die Welt. Außerdem unterstützt Expereo Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Produktivität durch flexible und optimale Internetperformance.

Im Februar 2021 erwarb das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen Vitruvian Partners eine Mehrheitsbeteiligung an Expereo, neben der führenden europäischen Privatkapitalgesellschaft Apax Partners sas und der Unternehmensführung.

