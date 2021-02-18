阿姆斯特丹, Feb. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 托管互联网、云接入和SD-WAN解决方案全球提供商Expereo宣布收购次世代SD-WAN和SASE解决方案提供商Videns IT Services，以支持Expereo的SD-WAN网络转型和跨国企业客户管理能力。



Videns IT Services是一家网络独立型托管服务提供商，提供全面托管的SD-WAN和安全访问服务边缘（SASE）。

此次收购表明了Expereo通过灵活、敏捷和安全的网络和云接入解决方案简化全球网络和云接入的雄心与承诺。收购Videns将以领先的SDWAN和SASE解决方案领域深厚的行业经验和专业知识增强Expereo的SDWAN产品组合，拓展其次世代全球网络和云接入解决方案的深度和广度。

“Videns的专业知识以针对众多跨国和国内企业客户的SD-WAN实施为基础。2012年以来，我们从未中断对良好合作伙伴关系和技术的投入，使我们成为管理SDWAN和SASE服务的领导者之一，”Videns董事总经理Ruud van Straaten表示，

“Expereo在以次世代互联网中心型托管网络服务领域的全球领导地位是Videns团队实现全球规模和影响力的理想基石。加入Expereo将使我们能够进一步投入，并与技术合作伙伴扩展领先的SDWAN和SASE解决方案的开发，利用我们的最佳实践专业知识在客户的网络转型过程中继续为其提供服务”，van Straaten说道。

“Videns有着丰富的发展历史，在托管SDWAN和SASE服务方面很早就确立了市场领先地位。Videns的团队、能力和市场认可将推动我们在次世代SDWAN和SASE市场中获得全球领导地位的目标，指导我们的企业客户应对网络转型挑战，并提供卓越、灵活、经济高效的云接入和全球网络解决方案”，Expereo首席执行官Irwin Fouwels说道。“Videns直击实际问题，说到做到，拥有丰富的经验和客户用例基础，从各方面来说都与Expereo完美契合”，Fouwels补充道。

关于Videns IT Services

Videns IT Services成立于2012年，是托管SD-WAN和SASE解决方案领域领先的网络独立型服务提供商。对于寻求以灵活、经济、采用云技术支持的安全广域网服务取代传统电信服务的企业而言，Videns提供了替代选择方案。Videns将深厚的客户知识与专业SD-WAN和SASE技术诀窍相结合。Videns为超过45家跨国企业客户提供支持，服务70个国家的3500个客户地点。

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关于Expereo

Expereo作为领先供应商提供托管网络解决方案，包括全球互联网连接、软件定义广域网和云加速服务。Expereo已成为财富500强企业中30%的公司所信赖的合作伙伴，为世界各地的企业和政府网站提供服务，通过灵活、优异的互联网性能帮助增强每一家企业的效率。

2021年2月，国际成长资本及收购企业Vitruvian Partners收购了Expereo的多数股权，其他股东包括领先的欧洲私募股权公司Apax Partners sas及公司管理层。

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Conor McGee