阿姆斯特丹, Feb. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo 是託管互聯網、雲端存取和 SD-WAN 解決方案的全球供應商，宣佈收購新世代 SD-WAN 和 SASE 解決方案供應商 Videns IT Services，為其跨國企業客戶實現 Expereo 的 SD-WAN 網絡轉型和管理功能。



Videns IT Services 是一家網絡獨立託管服務供應商，提供全面託管的 SD-WAN 和安全存取服務邊緣 (SASE)。

是次收購展示了 Expereo 對簡化全球網絡和雲端存取的抱負和承諾，並為跨國企業提供靈活、靈敏和安全的網絡和雲端存取解決方案。收購 Videns 將加強 Expereo 的 SDWAN 產品，以提供擁有深厚行業經驗和知識的領先 SDWAN 和 SASE 解決方案，以及在其新世代全球網絡和雲端存取解決方案中增加深度和廣度。

Videns 董事總經理 Ruud van Straaten 說：「Videns 的專業知識建基於為眾多跨國及國內企業客戶實施 SD-WAN 的經驗。自 2012 年以來，我們便一直投資於良好的合作夥伴關係和技術，使我們成為託管 SDWAN 和 SASE 服務的領導者之一。」

van Straaten 解釋：「Expereo 在以互聯網為中心的新世代網絡服務中奠定的全球領導地位是 Videns 團隊實現擴展全球業務的完美踏腳石。加入 Expereo 將使我們能夠進一步投資及擴展與技術合作夥伴開發 SDWAN 和 SASE 解決方案的能力，並在整個網絡轉型旅程中繼續以我們的最佳實踐專業知識為客戶提供服務。」

Expereo 行政總裁 Irwin Fouwels 解釋：「Videns 擁有豐富的歷史，並在託管SDWAN 和 SASE 服務中建立了領先市場的地位。Videns 團隊、能力和市場認可助長我們實現成為新世代 SDWAN 和 SASE 市場全球領導者的抱負，指導我們的企業客戶解決其網絡轉型挑戰，並提供卓越、靈敏、具有成本效益的雲端存取和全球網絡解決方案。」 Fouwels 補充說：「Videns 根據豐富的經驗和客戶使用案例，不炒作、實踐承諾；與 Expereo 的各方面都非常合拍。」

關於 Videns IT Services

Videns IT Services 成立於 2012 年，是託管 SD-WAN 和 SASE 解決方案的領先網絡獨立服務供應商。對於希望以靈活、具成本效益、雲端及安全的 WAN 服務取代其傳統電訊服務的企業而言，Videns 是理想的解決方案。Videns 將深入的客戶知識與 SD-WAN 和 SASE 專業技術結合。Videns 在 70 個國家 / 地區擁有 3,500 個客戶點，為超過 45 家跨國企業客戶提供支援。

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關於 Expereo

Expereo 是領先業界的託管網絡解決方案供應商，提供的服務包括全球互聯網連接、SD-WAN 及雲端加速服務。Expereo 作為三成 Fortune 500 企業信賴的合作夥伴，支援全球企業及政府網站，透過靈活及優化的互聯網表現，協助每一間公司提升效率。

2021 年 2 月，國際成長基金和收購公司 Vitruvian Partners 已向領先的歐洲私募股權公司 Apax Partners sas 及公司管理層收購了 Expereo 的大部分股權。

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Conor McGee